Starship lần đầu đạt đến quỹ đạo, thả thành công 26 vệ tinh Starlink V3

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX thả 26 vệ tinh Starlink V3 thế hệ mới sau khi đạt đến quỹ đạo ở độ cao khoảng 269 km, trong chuyến bay thử thứ 14 hôm 28/9.

“Toàn bộ 26 vệ tinh Starlink V3 đã được triển khai và đang hoạt động bình thường”, Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, thông báo trên mạng xã hội X.

Đây là lần đầu Starship vừa đạt quỹ đạo vừa đưa tải trọng thương mại thực tế vào không gian. Các chuyến bay trước của hệ thống từ năm 2023 đều chỉ đạt không gian dưới quỹ đạo.

Video tàu Starship của SpaceX thả vệ tinh Starlink V3 sau khi đạt đến quỹ đạo. (Nguồn: Komo News)

Starship là hệ thống tên lửa hai tầng gồm tầng đẩy Super Heavy bên dưới và tàu Starship phía trên. Phiên bản thực hiện chuyến bay lần này cao khoảng 124 m, đường kính 9 m, tương đương tòa nhà khoảng 40 tầng. Hệ thống cất cánh từ tổ hợp Starbase của SpaceX ở Texas, bên bờ Vịnh Mexico.

Sau khi tách khỏi tầng đẩy Super Heavy, một trong ba động cơ chính của tàu ngừng hoạt động sớm. Người phát ngôn SpaceX Dan Huot ban đầu cho biết Starship sẽ không thể vào quỹ đạo.

Tuy nhiên, vài phút sau, các kỹ sư xác định tàu vẫn có thể sử dụng những động cơ còn lại để thực hiện thao tác cần thiết. Starship sau đó đạt quỹ đạo thành công và tiến hành triển khai toàn bộ 26 vệ tinh.

Dean Sladen, quản lý chất lượng kiêm kỹ sư hàng không vũ trụ tại Accu Components, đánh giá việc đưa 26 vệ tinh vào đúng quỹ đạo là thành công lớn, đặc biệt khi đây là chuyến bay thương mại tạo doanh thu đầu tiên của Starship.

Nhiệm vụ ban đầu dự kiến kéo dài 10 giờ nhưng được rút xuống còn ba giờ vì sự cố. Sau khi hoàn thành triển khai vệ tinh, Starship thực hiện quá trình hạ độ cao có kiểm soát và tiếp nước ở Thái Bình Dương. SpaceX không có kế hoạch thu hồi con tàu sau chuyến bay.

Starship được SpaceX phát triển để phóng số lượng lớn vệ tinh Starlink và phục vụ các nhiệm vụ tương lai của NASA lên Mặt Trăng. Trước chuyến bay này, cả 13 lần thử nghiệm Starship kể từ năm 2023 đều chỉ đạt không gian dưới quỹ đạo. Chương trình đã tiêu tốn hơn 15 tỷ USD trong gần một thập kỷ phát triển.

Việc lần đầu đạt quỹ đạo và triển khai thành công vệ tinh vì thế là cột mốc quan trọng với Starship, cho thấy hệ thống bắt đầu chuyển từ giai đoạn chủ yếu thử nghiệm công nghệ sang thực hiện nhiệm vụ mang tải trọng thực tế.

Trong khi đó, Starlink V3 là thế hệ vệ tinh mới mà SpaceX kỳ vọng giúp tăng đáng kể năng lực mạng Internet vệ tinh. Theo công ty, mỗi vệ tinh V3 có khả năng xử lý lượng dữ liệu gấp 10 lần V2 Mini, loại đang được phóng bằng tên lửa Falcon 9 với khoảng 20-30 vệ tinh mỗi chuyến.

Khi Starship đi vào vận hành thường xuyên, Elon Musk muốn tăng số vệ tinh V3 lên khoảng 60 chiếc trong mỗi lần phóng. Khả năng mang tải trọng lớn của Starship vì thế được xem là một phần quan trọng trong kế hoạch mở rộng nhanh mạng lưới Starlink.

(Nguồn: Reuters)