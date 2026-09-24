STARLUX hai năm liền đạt chứng nhận hãng hàng không 5 sao Skytrax

STARLUX Airlines, hãng hàng không cao cấp có trụ sở tại Đài Loan, Trung Quốc đã được Skytrax trao chứng nhận hãng hàng không 5 sao năm thứ hai liên tiếp, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm 10 hãng hàng không trên thế giới sở hữu danh hiệu này.

STARLUX đồng thời được vinh danh là World's Cleanest Airline (hãng hàng không sạch nhất thế giới), đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Đây là một thành tựu quan trọng trong cam kết của hãng đối với chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách.

STARLUX Airlines nhận chứng nhận hãng hàng không 5 sao Skytrax.

Những ghi nhận này đến trong giai đoạn STARLUX đang đẩy mạnh mở rộng quốc tế, đồng thời cho thấy hãng tiếp tục chú trọng duy trì tiêu chuẩn dịch vụ cao trong quá trình phát triển mạng bay toàn cầu.

Tháng 6 vừa qua, STARLUX khai trương các đường bay đầu tiên đến Hàn Quốc, kết nối Đài Bắc và Đài Trung với Busan; tiếp đó là đường bay đầu tiên đến châu Âu giữa Đài Bắc và Praha vào tháng 8. Trong tháng 10, hãng sẽ tiếp tục mở đường bay Đài Bắc - Bali, qua đó mở rộng hơn nữa mạng lưới tại châu Á và châu Âu.

Ông Glenn Chai, Tổng giám đốc Điều hành STARLUX Airlines, cho biết việc được Skytrax công nhận là hãng hàng không 5 sao năm thứ hai liên tiếp, đồng thời được vinh danh là hãng hàng không sạch nhất thế giới khiến thành tựu lần này càng thêm ý nghĩa. Trong quá trình STARLUX tiếp tục phát triển, duy trì chất lượng và tính nhất quán của trải nghiệm hành khách luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của hãng.

"Các giải thưởng này ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ STARLUX trên toàn hệ thống cùng sự chú trọng trong từng chi tiết, từ không gian trong khoang hành khách và dịch vụ ẩm thực trên chuyến bay đến mọi điểm chạm trong suốt hành trình. Chúng tôi tự hào về những gì đã đạt được, nhưng quan trọng hơn, STARLUX sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của hành khách khi mở rộng mạng bay trên toàn cầu", ông Glenn Chai chia sẻ.

Chứng nhận hãng hàng không 5 sao và hãng hàng không sạch nhất thế giới do Skytrax trao tặng STARLUX Airlines.

Gửi lời chúc mừng đến STARLUX Airlines, ông Edward Plaisted, Tổng giám đốc Điều hành Skytrax khẳng định đây là thành tựu mà ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên hãng có thể tự hào.

"Hãng hàng không sạch nhất thế giới là một trong những hạng mục cạnh tranh nhất tại World Airline Awards, đồng thời đặt ra yêu cầu để hãng tiếp tục duy trì những tiêu chuẩn cao này. Việc STARLUX Airlines được chứng nhận hãng hàng không 5 sao là minh chứng cho sự tập trung của hãng vào việc mang đến trải nghiệm chất lượng cao cho hành khách ở tất cả hạng ghế", lãnh đạo Skytrax nhấn mạnh.

Skytrax, được thành lập vào năm 1989, là tổ chức quốc tế chuyên đánh giá ngành vận tải hàng không có trụ sở tại Vương quốc Anh. Chứng nhận hãng hàng không 5 sao SKYTRAX được xác lập dựa trên quy trình kiểm định nghiêm ngặt và đánh giá toàn diện nhiều khía cạnh trong trải nghiệm hành khách, bao gồm dịch vụ tại sân bay, không gian trên khoang hành khách, dịch vụ trên chuyến bay và ẩm thực.

Trong khi đó, giải thưởng Hãng hàng không sạch nhất thế giới ghi nhận mức độ sạch sẽ và tình trạng tổng thể của khoang hành khách trong suốt hành trình, bao gồm nội thất khoang, ghế ngồi, bàn ăn, thảm, khu vực vệ sinh và các khu vực quan trọng khác.

Bên cạnh việc tiếp tục được công nhận là hãng hàng không 5 sao Skytrax, trong năm nay STARLUX còn đạt xếp hạng an toàn 7-Star Plus, cấp độ cao nhất của Airline Ratings, và đứng thứ 5 trong danh sách các hãng hàng không tốt nhất thế giới. Những thành tích này phản ánh sự ghi nhận ngày càng rộng rãi của quốc tế đối với STARLUX trên các phương diện an toàn, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách tổng thể.

STARLUX Airlines (trụ sở tại Đài Loan, Trung Quốc) hiện khai thác 34 điểm đến từ Đài Loan đến Mỹ, Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Hong Kong, Ma Cao (Trung Quốc), Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và Hàn Quốc. Hành khách STARLUX di chuyển giữa châu Á và Bắc Mỹ có thể nối chuyến thuận tiện qua Đài Bắc trên 5 đường bay của hãng đến Mỹ, gồm Los Angeles, San Francisco, Seattle, Ontario (California) và Phoenix.