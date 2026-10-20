STARLUX Airlines: Bài toán duy trì chất lượng khi mở rộng quy mô

Khi bắt đầu khai thác năm 2020, STARLUX gia nhập thị trường hàng không vốn có sự cạnh tranh của nhiều hãng lâu năm với lợi thế về mạng lưới, quy mô đội bay và mức độ nhận diện thương hiệu. Thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng độ phủ đường bay, hãng định vị ở phân khúc dịch vụ cao cấp, hướng tới xây dựng trải nghiệm nhất quán tại nhiều hạng ghế và xuyên suốt hành trình của hành khách.

Theo kết quả World Airline Awards của SKYTRAX, STARLUX lần đầu lọt vào Top 100 năm 2021, ở vị trí 99. Đến năm 2023, hãng vươn lên vị trí 39, tiếp tục đạt vị trí 18 năm 2025 và nhận giải “Hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới” cùng năm. Năm 2026, STARLUX tăng thêm năm bậc, lên vị trí 13.

TỪ ĐỊNH VỊ CAO CẤP ĐẾN YÊU CẦU DUY TRÌ TIÊU CHUẨN

Năm 2025, STARLUX lần đầu được SKYTRAX chứng nhận hãng hàng không 5 sao và tiếp tục duy trì chứng nhận trong năm 2026. Khác với World Airline Awards, bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của hành khách, chương trình xếp hạng sao của SKYTRAX tập trung đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại sân bay cũng như trên tàu bay.

Hai hình thức đánh giá phản ánh những khía cạnh khác nhau trong hoạt động của một hãng hàng không. Thứ hạng cho thấy vị thế tương đối của hãng trong đánh giá của hành khách, trong khi chứng nhận sao chú trọng các tiêu chuẩn dịch vụ. Để duy trì chất lượng ở phân khúc cao cấp, đầu tư vào ghế ngồi, thiết kế khoang khách hay ẩm thực cần đi cùng quy trình vận hành, đào tạo nhân sự và chất lượng phục vụ nhất quán.

Trong đánh giá về STARLUX, SKYTRAX ghi nhận sự đồng bộ trong thiết kế khoang khách, phong cách phục vụ, ẩm thực và hệ thống giải trí trên chuyến bay. Đội ngũ tiếp viên cũng được đánh giá tích cực về tính chuyên nghiệp và sự chu đáo. Những yếu tố này cho thấy chất lượng dịch vụ hàng không không chỉ được quyết định bởi trang thiết bị, mà còn phụ thuộc vào cách các tiêu chuẩn được thực thi trong toàn bộ hành trình.

Một ví dụ khác là danh hiệu “Hãng hàng không sạch nhất thế giới năm 2026” do SKYTRAX trao tặng. Vệ sinh khoang khách là yếu tố ít tạo hiệu ứng thị giác hơn những sản phẩm mới, nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái của hành khách. Việc duy trì tiêu chuẩn vệ sinh tại ghế ngồi, bàn ăn, thảm và khu vực vệ sinh trên mỗi chuyến bay đòi hỏi quy trình kiểm soát chặt chẽ. Khi số lượng chuyến bay và điểm đến tăng lên, đây cũng là một trong những khía cạnh phản ánh năng lực vận hành của hãng.

CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM ĐỂ TẠO DẤU ẤN THƯƠNG HIỆU

Bên cạnh các tiêu chuẩn dịch vụ cơ bản, STARLUX triển khai những hoạt động hợp tác nhằm tạo điểm nhận diện riêng cho trải nghiệm trên chuyến bay.

Năm 2024, hãng bắt đầu hợp tác với thương hiệu Peanuts, đưa hình ảnh nhân vật Snoopy vào một số điểm tiếp xúc với hành khách, từ thẻ lên máy bay, màn hình chào mừng đến các vật phẩm trên khoang. Chương trình được phát triển qua nhiều chủ đề theo mùa, kết hợp yếu tố giải trí với trải nghiệm dịch vụ.

Một dự án khác là AIRSORAYAMA, hợp tác với nghệ sĩ Nhật Bản Hajime Sorayama, trong đó hai tàu bay Airbus A350-1000 được sử dụng làm không gian thể hiện các thiết kế nghệ thuật theo chủ đề. Dự án mở rộng cách hãng đưa yếu tố sáng tạo vào trải nghiệm hàng không, thay vì chỉ tập trung vào các tiện ích chức năng.

MỞ RỘNG MẠNG ĐƯỜNG BAY ĐẶT RA YÊU CẦU MỚI

Các kết quả xếp hạng của STARLUX xuất hiện trong giai đoạn hãng mở rộng mạng lưới từ châu Á sang Bắc Mỹ và châu Âu. Năm 2026, đường bay Đài Bắc – Praha đưa hãng đến điểm đến đầu tiên tại châu Âu. Cùng với đó, việc đầu tư vào đội bay thân rộng, trong đó có Airbus A350-1000, tạo cơ sở để hãng phát triển các đường bay dài và khai thác những sản phẩm dịch vụ phù hợp với hành trình liên lục địa.

Mở rộng mạng lưới giúp hãng tiếp cận thêm thị trường và nhóm hành khách mới, nhưng cũng làm tăng yêu cầu đối với công tác vận hành. Chất lượng trải nghiệm cần được duy trì trên các chặng bay có thời gian khai thác, điều kiện phục vụ và đặc điểm hành khách khác nhau. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa đội bay, nhân sự, quy trình phục vụ và các hoạt động tại sân bay.

Từ vị trí 99 năm 2021 lên vị trí 13 năm 2026, STARLUX đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể về thứ hạng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, thứ hạng là kết quả tại một thời điểm, trong khi việc duy trì chất lượng trên quy mô lớn là bài toán dài hạn.

Sau sáu năm khai thác, vị trí trong Top 13 và chứng nhận hãng hàng không 5 sao hai năm liên tiếp là những cột mốc đáng chú ý đối với STARLUX. Giai đoạn tiếp theo sẽ cho thấy hãng có thể kết hợp tốc độ mở rộng với khả năng duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ như thế nào, đặc biệt khi mạng đường bay ngày càng vươn xa khỏi thị trường châu Á

Được thành lập với triết lý rằng trải nghiệm hàng không cao cấp nên dành cho tất cả mọi người, không chỉ giới thượng lưu, STARLUX là hãng hàng không boutique quốc tế có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), hiện khai thác tổng cộng 34 điểm đến giữa Đài Loan (Trung Quốc) và các thị trường gồm Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông, Ma Cao, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và các vùng lãnh thổ.

Hành khách di chuyển giữa châu Á và Bắc Mỹ có thể nối chuyến thuận tiện qua Đài Bắc thông qua năm đường bay của STARLUX tại Mỹ gồm Los Angeles, San Francisco, Seattle, Ontario (California) và Phoenix. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2026, STARLUX sẽ khai trương đường bay đầu tiên đến châu Âu với điểm đến Prague (Praha), tiếp tục mở rộng mạng lưới xuyên Thái Bình Dương của hãng.

STARLUX luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu và cam kết mang đến dịch vụ đẳng cấp với mục tiêu biến mỗi chuyến bay trở thành một trải nghiệm sang trọng và khó quên. Thông tin chi tiết vui lòng truy cập STARLUX Airlines hoặc theo dõi STARLUX trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram.