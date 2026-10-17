Starlink phơi bày điểm yếu chiến lược của Ukraine trước Mỹ

Trong chiến tranh hiện đại, một quốc gia có thể sở hữu lực lượng chiến đấu đông đảo, kho vũ khí lớn và năng lực sản xuất quốc phòng đáng kể, nhưng vẫn gặp khó khăn nếu không thể duy trì thông tin liên lạc.

Xung đột Nga - Ukraine cho thấy vấn đề này không chỉ nằm ở năng lực kỹ thuật mà còn liên quan đến quyền kiểm soát hạ tầng.

Starlink do SpaceX phát triển đã giúp Ukraine duy trì kết nối trong điều kiện nhiều mạng viễn thông mặt đất bị phá hủy.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một hệ thống thương mại nước ngoài cũng khiến Kiev phải tính đến những quyết định nằm ngoài quyền kiểm soát trực tiếp của mình.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh thương mại, trong khi Starshield được phát triển hướng tới các khách hàng chính phủ và an ninh quốc gia, trong đó có Bộ Quốc phòng Mỹ.

Hai hệ thống có liên hệ về hạ tầng công nghệ nhưng khác nhau về mục đích sử dụng và cơ chế quản lý. Việc phân biệt hai dịch vụ này đặc biệt quan trọng khi đánh giá những hạn chế kết nối được báo cáo tại Ukraine.

Đối với quân đội Ukraine, nguy cơ không chỉ là mất khả năng truy cập Internet. Nếu một số hoạt động chỉ huy, truyền dữ liệu hoặc điều khiển UAV phụ thuộc vào dịch vụ vệ tinh, thay đổi trong chính sách cung cấp có thể ảnh hưởng đến những nhiệm vụ đang diễn ra.

Khi sự thay đổi xảy ra đột ngột, các đơn vị còn phải đối mặt với khó khăn trong việc chuyển sang phương thức liên lạc dự phòng.

Diễn biến tháng 10/2026 làm vấn đề này trở nên rõ ràng hơn. Ukraine cho biết những hạn chế đối với Starshield đã gây gián đoạn một số hoạt động UAV và khiến Kiev phải liên hệ các cơ quan cấp cao của Mỹ để tìm lời giải thích.

Trong khi đó, thông tin về người trực tiếp đưa ra chỉ thị hạn chế vẫn chưa được làm rõ công khai.

Sự việc không đồng nghĩa mọi quyết định kỹ thuật của nhà cung cấp đều xuất phát từ động cơ chính trị. Các giới hạn dịch vụ có thể liên quan đến yêu cầu an ninh, quy định sử dụng hoặc cơ chế kiểm soát của chính phủ.

Tuy nhiên, trong môi trường chiến tranh, bất kỳ thay đổi nào tác động đến kết nối quân sự đều có thể tạo ra hệ quả vượt xa lĩnh vực công nghệ.

Đây là bài toán mà nhiều quốc gia phải đối mặt khi sử dụng hạ tầng thương mại cho những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.

Dịch vụ tư nhân có thể được triển khai nhanh hơn, có độ phủ rộng và chi phí thấp hơn việc tự xây dựng toàn bộ mạng vệ tinh. Đổi lại, khách hàng phải chấp nhận những giới hạn nhất định về quyền quyết định, điều kiện cung cấp và khả năng duy trì dịch vụ.

Đối với Ukraine, giải pháp không đơn giản là từ bỏ Starlink. Thay thế hàng nghìn thiết bị đầu cuối và tích hợp một mạng mới vào hệ thống hiện có đòi hỏi thời gian, kinh phí và điều chỉnh kỹ thuật.

Các đánh giá về khả năng hỗ trợ của châu Âu cũng cho thấy chưa có phương án thay thế tương đương có thể triển khai ngay lập tức.

Bài toán dài hạn của Kiev vì vậy là giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, duy trì nhiều phương thức liên lạc và bảo đảm các nhiệm vụ quan trọng vẫn có thể tiếp tục khi một hệ thống gặp sự cố.