Starbucks yêu cầu khách hàng mua sản phẩm để sử dụng chỗ ngồi

Chuỗi cà phê Starbucks sẽ yêu cầu khách hàng phải mua đồ uống hoặc thức ăn mới được sử dụng chỗ ngồi tại các cửa hàng ở Trung Quốc, nhằm phục hồi hoạt động kinh doanh tại thị trường đầy tính cạnh tranh này.

Theo Starbucks Trung Quốc, chính sách mới sẽ có hiệu lực trên toàn quốc từ ngày 22/10 và các cửa hàng sẽ đặt biển thông báo cho khách hàng. Hãng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực để cải thiện trải nghiệm tại cửa hàng.

Bên cạnh đó, Starbucks Trung Quốc cũng có kế hoạch tăng cường đầu tư trong tài khóa 2027, bao gồm bổ sung nhân sự vào giờ cao điểm, nâng cấp hệ thống kỹ thuật số, trang thiết bị cốt lõi và cải tạo khoảng 1.000 cửa hàng tại đại lục.

Sự thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh Starbucks đang nỗ lực gia tăng sức hút cho các cửa hàng và đối phó với sức ép ngày càng gay gắt. Tháng 11/2025, chuỗi cà phê này đã đồng ý bán phần lớn cổ phần trong mảng kinh doanh tại Trung Quốc cho công ty đầu tư tư nhân Boyu Capital với mức định giá doanh nghiệp 4 tỷ USD. Starbucks Trung Quốc đã ghi nhận doanh số bán hàng tại các cửa hàng tương đương sụt giảm trong hai tài khóa liên tiếp do sự cạnh tranh và các cuộc chiến giá cả.

Chính sách chỗ ngồi mới tại Trung Quốc tương tự sự thay đổi của Starbucks tại thị trường Mỹ vào năm 2025. Khi đó, hãng đã hủy bỏ quy định cho phép người dân sử dụng không gian và nhà vệ sinh của quán mà không cần mua hàng. Starbucks cho biết sự thay đổi này nhằm ưu tiên những khách hàng có trả phí, nằm trong nỗ lực của Giám đốc điều hành Brian Niccol nhằm làm cho các cửa hàng trở nên hấp dẫn hơn.

Mở cơ sở đầu tiên tại Bắc Kinh vào năm 1999, Starbucks hiện có khoảng 8.000 cửa hàng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vị thế của hãng đã chịu nhiều áp lực trong những năm gần đây do sự bành trướng nhanh chóng của các đối thủ nội địa có giá rẻ hơn như Luckin Coffee.

Cách đây 3 năm, Luckin đã vượt qua Starbucks để trở thành chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc nhờ chiến lược giá thấp. Mô hình cửa hàng quy mô lớn và giá thành cao của Starbucks cũng đang gặp khó khăn khi người tiêu dùng ngày càng thắt chặt các khoản chi tiêu không thiết yếu trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại./.