Starbucks thu hẹp mạng lưới, đóng khoảng 250 cửa hàng tại Bắc Mỹ

Starbucks đóng cửa khoảng 250 cửa hàng tại Bắc Mỹ. (Ảnh minh họa)

Starbucks sẽ đóng khoảng 250 cửa hàng tại Bắc Mỹ trong tuần này, tương đương khoảng 1% trong hơn 18.000 cửa hàng của hãng tại khu vực, trong kế hoạch tái cơ cấu và phục hồi hoạt động kinh doanh do Tổng Giám đốc Brian Niccol triển khai.

Theo Starbucks, quyết định được đưa ra sau khi công ty rà soát toàn bộ hệ thống cửa hàng tại Bắc Mỹ. Những địa điểm bị đóng là các cửa hàng không thể duy trì trải nghiệm mà công ty mong muốn dành cho khách hàng và nhân viên hoặc không có triển vọng đạt hiệu quả tài chính phù hợp.

Đợt đóng cửa mới là một phần trong chiến lược “Back to Starbucks”, tập trung hoạt động kinh doanh vào chất lượng cà phê, dịch vụ và trải nghiệm tại cửa hàng. Đây là đợt đóng cửa lớn thứ hai kể từ khi ông Brian Niccol trở thành Tổng Giám đốc Starbucks.

Trong đợt tái cơ cấu trước đó, Starbucks đã đóng 627 cửa hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu vào tháng 9/2025, đồng thời cắt giảm khoảng 900 vị trí không làm việc trực tiếp tại cửa hàng.

Starbucks cho biết việc đóng khoảng 250 cửa hàng lần này sẽ khiến công ty phát sinh khoảng 300 triệu USD chi phí tái cơ cấu. Trong đó, khoảng 200 triệu USD là chi phí bằng tiền, chủ yếu liên quan đến chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng và trợ cấp thôi việc; khoảng 100 triệu USD là chi phí phi tiền mặt liên quan đến thanh lý và giảm giá trị tài sản của các cửa hàng.

Dù thu hẹp mạng lưới tại Bắc Mỹ, Starbucks không có kế hoạch rút khỏi thị trường này và vẫn nhận thấy cơ hội tăng trưởng dài hạn tại khu vực. Công ty đang xây dựng danh mục các địa điểm mới.

Trong tài khóa 2026, Starbucks dự kiến số cửa hàng mới ròng trên toàn cầu đạt khoảng 440, thấp hơn mức dự báo trước đó là khoảng 600-650 cửa hàng, chủ yếu do tác động của đợt đóng cửa tại Bắc Mỹ.

Song song với việc đóng cửa, Starbucks đang tăng đầu tư vào các cửa hàng được giữ lại. Công ty cho biết đã cải tạo hơn 1.000 cửa hàng tại Mỹ và Canada kể từ cuối năm 2025, đồng thời đặt mục tiêu hoàn tất cải tạo ít nhất 1.500 cửa hàng vào cuối tài khóa 2026.