Starbucks thông báo đóng cửa khoảng 250 cửa hàng tại Bắc Mỹ

Nhân viên Starbucks trình diễnpha chế và giới thiệu càphê cho khách tại khu vực trải nghiệm của Starbucks Reserve Roastery- chi nhánh Starbucks lớn nhất thế giới ở Chicago, bang Illinois. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Starbucks cho biết sẽ đóng cửa khoảng 250 cửa hàng tại Bắc Mỹ trong tuần này, tương đương khoảng 1% trong hơn 18.000 cửa hàng của hãng tại khu vực.

Quyết định này là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu và phục hồi hoạt động kinh doanh do Tổng Giám đốc Starbucks Brian Niccol triển khai.

Theo thông báo của Starbucks, quyết định được đưa ra sau khi công ty rà soát toàn bộ hệ thống cửa hàng tại Bắc Mỹ.

Những địa điểm bị đóng là các cửa hàng mà Starbucks cho rằng không thể duy trì trải nghiệm mà công ty mong muốn dành cho khách hàng và nhân viên hoặc không có triển vọng đạt hiệu quả tài chính phù hợp.

Đợt đóng cửa mới là một phần trong chiến lược “Back to Starbucks” được ông Niccol triển khai nhằm đưa hoạt động kinh doanh trở lại trọng tâm: chất lượng cà phê, dịch vụ và trải nghiệm tại cửa hàng. Đây là đợt đóng cửa lớn thứ hai kể từ khi ông Niccol trở thành Tổng Giám đốc Starbucks.

Trong đợt tái cơ cấu trước đó, Starbucks đã đóng 627 cửa hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu vào tháng 9/2025, đồng thời cắt giảm khoảng 900 vị trí không làm việc trực tiếp tại cửa hàng.

Đợt đóng cửa mới cho thấy công ty tiếp tục loại bỏ những địa điểm được đánh giá là hoạt động kém hiệu quả, trong khi tập trung nguồn lực vào các cửa hàng có khả năng tăng trưởng.

Starbucks cho hay việc đóng cửa khoảng 250 cửa hàng sẽ khiến công ty phát sinh khoảng 300 triệu USD chi phí tái cơ cấu. Trong số này, khoảng 200 triệu USD là chi phí bằng tiền, chủ yếu liên quan đến chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng và trợ cấp thôi việc; khoảng 100 triệu USD là các khoản chi phí phi tiền mặt liên quan đến thanh lý và giảm giá trị tài sản của các cửa hàng.

Mặc dù thu hẹp mạng lưới tại Bắc Mỹ, Starbucks không có kế hoạch rút khỏi thị trường này. Công ty vẫn nhận thấy cơ hội tăng trưởng dài hạn đáng kể tại Bắc Mỹ và đang xây dựng danh mục các địa điểm mới.

Trong tài khóa 2026, Starbucks dự kiến số cửa hàng mới ròng trên toàn cầu đạt khoảng 440, thấp hơn mức dự báo trước đó là khoảng 600-650 cửa hàng, chủ yếu do tác động của đợt đóng cửa tại Bắc Mỹ.

Song song với việc đóng cửa, Starbucks đang tăng đầu tư vào những cửa hàng được giữ lại.

Công ty cho biết đã cải tạo hơn 1.000 cửa hàng tại Mỹ và Canada kể từ cuối năm 2025 và đặt mục tiêu hoàn tất cải tạo ít nhất 1.500 cửa hàng vào cuối tài khóa 2026.

Các thiết kế mới chú trọng không gian ấm cúng, chỗ ngồi thoải mái, cây xanh, nghệ thuật và những yếu tố phản ánh đặc điểm của từng cộng đồng địa phương.

Starbucks cho biết hoạt động kinh doanh tại Bắc Mỹ đã tăng trưởng trở lại, với thời gian phục vụ được cải thiện và trải nghiệm tại cửa hàng được nâng lên. Công ty vì vậy đang kết hợp đóng các địa điểm không đạt yêu cầu với cải tạo và mở rộng có chọn lọc, thay vì theo đuổi mục tiêu tăng số lượng cửa hàng bằng mọi giá.

Đợt đóng cửa lần này diễn ra trong bối cảnh Starbucks đang tìm cách cải thiện hiệu quả tài chính và phục hồi doanh số dưới sự điều hành của ông Brian Niccol./.