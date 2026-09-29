Starbucks Music Concert 2026: Hai ngày của âm nhạc và trải nghiệm tại TP.HCM

Bước vào Immersive House, tha hồ “săn” ảnh

Điểm đầu tiên mà hội mê chụp ảnh khó bỏ qua khi đến The Siren World Opens vào cuối tuần qua là tham gia Immersive House. Tại đây, khán giả được đi qua loạt không gian lấy cảm hứng từ thế giới của Siren, kết hợp ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng phản chiếu, 3D LED và mapping. Bốn khu vực gồm thác nước vô tận, khu vườn kỳ ảo, thế giới đại dương và không gian ánh sáng tạo nên những bối cảnh khác nhau để khám phá và chụp ảnh.

Khán giả ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm tại khu Immersive House

Bên trong không gian này, một số khu vực, người tham gia có thể tương tác với hình ảnh và hiệu ứng xung quanh, khiến mỗi góc nhìn thay đổi theo vị trí hoặc chuyển động. Ngay khi tham gia check-in, khán giả có một album ảnh khác hẳn những kiểu check-in concert quen thuộc.

Rời Immersive House, khu vực lễ hội tiếp tục có các booth của đối tác đồng hành như SACOMBANK VISA, Grab, Texas Chicken và CellphoneS. Thay vì đi ngang qua để chụp ảnh, người tham dự có thể tham gia các trò chơi, thử thách và hoạt động tương tác để nhận quà hoặc tìm kiếm phần thưởng dành riêng cho sự kiện. Đặc biệt, các booth được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau nên việc “đi một vòng” khu vực lễ hội trở thành một hoạt động riêng. Có booth thiên về check-in, có nơi tập trung vào trò chơi, trong khi một số khu vực kết hợp trải nghiệm với các ưu đãi dành cho khách tham dự.

Sau khi dạo một vòng các khu vực trải nghiệm, Starbucks Chill Zone là điểm dừng để nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình. Trong hai ngày diễn ra lễ hội, tại khu vực gian hàng của Starbucks cũng phục vụ các loại thức uống dành riêng cho sự kiện theo mùa. Nhờ đó, hội bạn thân có thể gặp nhau, nghỉ ngơi một chút sau khi tham gia các hoạt động và chuẩn bị cho phần âm nhạc buổi tối.

Một số đồ uống theo mùa của Starbucks Vietnam được phục vụ trở lại trong 2 ngày diễn ra sự kiện

Điểm thú vị của concert còn ở chỗ không phải toàn bộ trải nghiệm đều giới hạn cho người có vé concert.Free Zone được mở để những người chưa có vé tham dự concert có thể tiếp cận một phần không gian lễ hội và theo dõi chương trình từ khu vực mở. Điều này cũng phù hợp với nhóm bạn muốn ghé sự kiện để check-in, khám phá Immersive House hoặc tham gia các hoạt động bên ngoài trước, thay vì dành toàn bộ buổi tối cho khu vực sân khấu.

Sân khấu âm nhạc - tâm điểm của sự kiện

Sau khi khám phá một vòng các khu vực trải nghiệm, phần được nhiều bạn trẻ chờ đợi nhất của The Siren World Opens phải kể đến sân khấu chính tối 26/9.

Dàn Line-up năm nay trải dài qua nhiều màu sắc âm nhạc với sự tham gia của Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, WONHO, Da LAB, Ca Nương Kiều Anh, DJ WUKONG và DJ Mie.

Sân khấu Starbucks Concert Music 2026.

Màn trình diễn lần này cho thấy sự kiện không giới hạn trong một màu sắc âm nhạc duy nhất. Các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, phong cách và nhóm khán giả khác nhau cùng xuất hiện trong một đêm nhạc, tạo nên một đêm diễn đa dạng. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn không ngần ngại xếp hàng từ sớm để có một vị trí đẹp khi thưởng thức chương trình tại Công viên Sáng Tạo. Đặc biệt, trong ngày 26/9, thời tiết không mấy thuận lợi, song buổi diễn vẫn được khán giả nhiệt tình hưởng ứng.

Điểm khiến The Siren World Opens khác với một concert chỉ diễn ra trong vài giờ là bạn không nhất thiết phải chờ đến lúc sân khấu sáng đèn mới bắt đầu trải nghiệm. Khán giả có thể bắt đầu bằng một vòng Immersive House, ghé các booth để tham gia thử thách, dừng lại uống một món nước tại Starbucks Chill Zone, chụp thêm vài tấm ảnh rồi tiến về sân khấu.

Nếu đi cùng hội bạn, mỗi người thậm chí có thể chọn một “nhiệm vụ” khác nhau: người mê ảnh săn góc chụp đẹp, người thích chơi game tìm đến các booth, còn fan âm nhạc thì giữ sức cho đêm concert.

Hai ngày sự kiện tại The Siren World Opens cho thấy, concert không phải hoạt động duy nhất diễn ra tại đây. Tham gia sự kiện, khán giả được hoà mình vào nhiều lớp trải nghiệm, từ đó, mỗi người có thể tự chọn cách khám phá không gian trước khi cùng hội tụ tại sân khấu âm nhạc.