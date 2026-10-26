Starbucks khiến khách Hàn Quốc nổi giận vì ghi tên thành 'Kimchi'

Theo Korea Herald, người đàn ông Hàn Quốc họ Kim, 38 tuổi, đến cửa hàng Starbucks tại khu vực khởi hành của sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) cùng vợ hôm 11/10.

Trước chuyến bay về Seoul, anh gọi đồ uống và thông báo với nhân viên rằng họ của mình là Kim. Khi đồ uống được chuẩn bị xong, một nhân viên gọi "Kim" rồi đưa cốc cho anh. Không nghi ngờ gì, người đàn ông nhận đồ uống và rời cửa hàng.

Tuy nhiên, trong lúc chờ lên máy bay, anh kiểm tra nhãn đơn hàng dán trên cốc, phát hiện tên mình bị ghi thành "Kimchi", tức kim chi, món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc.

Đồ uống Starbucks dành cho một khách hàng Hàn Quốc mang họ Kim được ghi nhãn "Kimchi" tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc, ngày 11/10. Ảnh: The Korea Herald.

Người đàn ông cho biết hành vi của các nhân viên khi giao đồ uống cũng khiến anh nghi ngờ. "Khi tôi nhận đồ uống, 2 nhân viên đang nhìn màn hình và cười với nhau. Lúc đó, tôi nghĩ họ cười vì vấn đề khác nên không để tâm", anh kể.

Sau khi phát hiện dòng chữ trên nhãn, người đàn ông quay lại cửa hàng để phản ánh. Nhân viên tiếp nhận đơn hàng xin lỗi, giải thích rằng họ đã nhập sai tên và khẳng định không có ý định khiến khách hàng khó chịu. Người phụ trách cửa hàng cũng thừa nhận cách ghi tên không phù hợp, nhưng cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn.

Để giải thích, người này trực tiếp cho khách xem màn hình tại quầy thanh toán, nói rằng nhân viên ban đầu nhập "Kim" nhưng đã chọn nhầm "Kimchi" khi chuyển qua các mục gợi ý hiển thị trên màn hình.

Tuy nhiên, khách hàng cho rằng lời giải thích này khó thuyết phục, bởi tên hiển thị trên hệ thống khó có thể tự chuyển từ "Kim" thành "Kimchi" nếu không có thao tác nhập liệu riêng.

Cửa hàng Starbucks gần Gate 61, khu vực phía Tây sảnh khởi hành sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: The Korea Herald.

Người đàn ông yêu cầu cửa hàng đưa ra lời xin lỗi chính thức và biện pháp ngăn sự việc tái diễn, nhưng cho biết không nhận được phản hồi đáng kể nào sau đó. Sự việc tiếp tục được các phương tiện truyền thông Hong Kong đưa tin, khiến tranh cãi lan rộng.

Ngày 20/10, Starbucks Hong Kong ra thông cáo bằng văn bản, chính thức xin lỗi khách hàng. "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự việc đã gây tổn thương tinh thần và khiến khách hàng lo ngại", đại diện cho biết, đồng thời khẳng định không chấp nhận hành vi phân biệt đối xử hoặc thiếu tôn trọng khách hàng.

Hãng cũng cho biết đã liên hệ trực tiếp với người đàn ông để xin lỗi và cam kết tăng cường đào tạo nhân viên nhằm ngăn những sự việc tương tự tái diễn.