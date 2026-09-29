Standard Chartered: Sản xuất, thương mại giữ nhịp tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Cảng Hoàng Diệu Chùa Vẽ - Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered nhận định kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà mở rộng trong quý III/2026, với tăng trưởng GDP dự báo đạt 8,7% so với cùng kỳ năm trước, tăng nhẹ so với mức 8,4% ghi nhận trong quý II.

Các chỉ báo kinh tế tháng 9 được kỳ vọng tiếp tục phản ánh sự khởi sắc của hoạt động sản xuất và thương mại. Standard Chartered dự báo sản xuất công nghiệp tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi hoạt động thương mại duy trì tích cực trong quý III.

Cụ thể, xuất khẩu quý III/2026 được ngân hàng này ước tính tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu dự kiến tăng mạnh hơn, ở mức 40%. Diễn biến này cho thấy hoạt động thương mại tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất và hoạt động kinh tế trong nước.

Về lạm phát, Standard Chartered dự báo lạm phát tháng 9 ở mức 4,5% so với cùng kỳ năm trước, duy trì quanh ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.

Trên cơ sở diễn biến kinh tế hiện tại, Standard Chartered kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng cuối năm, với GDP nửa cuối năm 2026 dự báo tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2026 ở mức 9,5%. Theo đánh giá của Standard Chartered, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy hoạt động kinh tế, trong bối cảnh những bất định từ môi trường bên ngoài chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan tại Standard Chartered nhận định, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu, nhờ nhu cầu nội địa vững chắc cùng hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại duy trì tích cực.

“Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng còn lại của năm. Mặc dù các bất định từ bên ngoài vẫn hiện hữu, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động kinh tế duy trì tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đến cuối năm”, ông Tim Leelahaphan cho biết.

Theo Standard Chartered, triển vọng những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì động lực của các hoạt động kinh tế trong nước, cũng như diễn biến của môi trường kinh tế toàn cầu.