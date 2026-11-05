Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 - Giải chạy không thuốc lá

Với sự phối hợp của Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), giải chạy nhấn mạnh thông điệp: Sống lành mạnh không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện thể chất mà còn thể hiện qua ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát, đặc biệt là tác hại từ thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới khác.

Đông đảo trẻ em tham gia Giải chạy năm 2025, lan tỏa thông điệp "Nói Không với thuốc lá"

Giải chạy có sự tham gia của đông đảo vận động viên, cổ động viên, tình nguyện viên và cộng đồng, được kỳ vọng là dịp lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe vượt ra ngoài khuôn khổ đường đua, khuyến khích mỗi cá nhân cùng hành động vì không gian thể thao văn minh và một cộng đồng khỏe mạnh.

TS.BS. Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế khẳng định: “Giải chạy không chỉ là nơi các vận động viên chinh phục những cự ly mà còn là dịp để cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc lá vì một cuộc sống khỏe mạnh”.

Với 5 cự ly gồm marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), 10km, 5km và 2,1km dành cho trẻ em, phù hợp với nhiều độ tuổi và khả năng vận động khác nhau, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe, lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Trong đó, chạy bộ được khuyến khích cho người trẻ năng động.

Giải chạy trẻ em - Kid Dash với cự ly 2,1km sẽ diễn ra vào lúc 3g00 chiều ngày 7.11 trong khuôn viên của Công viên Thống Nhất; và Ngày đua chính thức (Race Day) diễn ra vào Chủ Nhật (8.11) với 4 cự ly tiêu chuẩn: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), 10km và 5km.

Đây không chỉ là đấu trường thể thao mà còn là hành trình tôn vinh các giá trị văn hóa, di sản và tinh thần phát triển bền vững của Thủ đô ngàn năm văn hiến. PGS TS Nguyễn Trí - Tổng Giám đốc DHA Việt Nan cho biết: “Bước sang năm thứ ba, Ban Tổ chức tiếp tục nâng tầm toàn bộ quy trình vận hành với những giải pháp đồng bộ, khoa học, khẳng định cam kết cao nhất trong tuân thủ các yêu cầu từ cơ quan chức năng. Theo đó, đặt sự an toàn của vận động viên làm ưu tiên tuyệt đối, mang lại trải nghiệm thi đấu trọn vẹn nhất, góp phần xây dựng cuộc sống khỏe mạnh, lành mạnh không khói thuốc”.