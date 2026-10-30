Standard Chartered kỳ vọng Việt Nam tăng trưởng hai chữ số năm 2027

Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2027. Ảnh minh họa: CDN

Trong báo cáo công bố ngày 30/10, Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 9,5% năm 2026 và 11% năm 2027, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng năm 2028 từ 6,7% lên 9,1%. Ngân hàng nhận định các động lực hỗ trợ tăng trưởng gồm chính sách tài khóa và tiền tệ, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ và nhu cầu trong nước gia tăng.

Ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng sẽ duy trì ở mức hai chữ số vào đầu năm 2027, hỗ trợ thu nhập hộ gia đình và triển vọng của ngành tiêu dùng. Vốn FDI giải ngân trong chín tháng đầu năm 2026 tăng 12%.

Theo ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan tại Standard Chartered, cam kết thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2027 tiếp tục hỗ trợ triển vọng tiêu dùng và đầu tư trong nước.

Ông cho rằng việc củng cố dự trữ ngoại hối có thể tăng cường vị thế của Việt Nam, đồng thời gia tăng thanh khoản trong nước, qua đó hỗ trợ thị trường lãi suất và ổn định chi phí huy động vốn. Dù những lo ngại về ổn định kinh tế chưa đòi hỏi biện pháp xử lý ngay, ông kỳ vọng việc theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng sẽ dần đi cùng với sự chú trọng hơn đến ổn định kinh tế.

Standard Chartered đã nâng dự báo lạm phát năm 2026 từ 4,4% lên 4,7% và năm 2027 từ 3,3% lên 3,9%. Lạm phát được dự báo ở mức 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4/2026 và 4,6% trong quý 1/2027, trước khi giảm xuống 3,3% trong quý 2/2027. Diễn biến này sẽ giúp chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái tương đối nới lỏng. Ngân hàng đã hạ dự báo lạm phát năm 2028 từ 5,5% xuống 3,7%, với kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ dần được thắt chặt.

Ngoài ra, Standard Chartered nhận định, lãi suất tái cấp vốn được kỳ vọng sẽ tăng 25 điểm cơ bản lên 4,75% trong quý 4/2027, sau đó tăng thêm 25 điểm cơ bản lên 5% trong quý 4/2028. Những động thái này cho thấy quá trình bình thường hóa chính sách từng bước, trong đó tăng trưởng vẫn là ưu tiên trong phần lớn năm 2027 và ổn định được chú trọng hơn trong năm 2028.

Dự trữ ngoại hối hiện ở mức khoảng 83 tỷ USD. Ngân hàng vẫn duy trì góc nhìn thận trọng về khả năng kim ngạch xuất khẩu điện tử vượt kim ngạch nhập khẩu đầu vào sản xuất, nhưng lưu ý rằng các đầu vào nhập khẩu này cuối cùng sẽ hỗ trợ sản xuất các sản phẩm điện tử, vốn chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tại diễn biến liên quan, trước đó, trong Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương công bố ngày 6/10, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 thêm 1,1 điểm phần trăm so với dự báo tháng 4, lên 7,4%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất khu vực và cũng là mức điều chỉnh tăng lớn nhất trong số các nền kinh tế chính được đề cập trong báo cáo.

World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,3% trong cả năm 2027 và 2028. Trong đó, dự báo cho năm 2027 giảm 0,3 điểm phần trăm so với đánh giá trước đó.

Theo tổ chức này, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam được hỗ trợ bởi hoạt động chế biến, chế tạo, xuất khẩu và dòng vốn đầu tư. Việc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng linh kiện, thiết bị công nghệ cao cũng giúp Việt Nam hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu.

Tuy nhiên, World Bank lưu ý Việt Nam cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, thay vì chỉ tham gia sản xuất phần cứng. Việc tháo gỡ rào cản về chi phí, nhân lực trình độ cao, đồng thời chuẩn bị hạ tầng năng lượng sạch và môi trường pháp lý thuận lợi sẽ góp phần duy trì tăng trưởng và nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.