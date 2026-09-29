Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III đạt 8,7% và cả năm đạt 9,5%

Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III/2026 của Việt Nam đạt 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngân hàng này, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian còn lại của năm 2026, bất chấp những thách thức từ môi trường bên ngoài.

Các chỉ số kinh tế tháng 9 được dự báo tiếp tục phản ánh đà mở rộng của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi hoạt động thương mại tiếp tục duy trì tích cực trong quý III.

Standard Chartered ước tính xuất khẩu trong quý III/2026 tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu dự kiến tăng 40,0% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát tháng 9 được dự báo ở mức 4,5% so với cùng kỳ năm trước, duy trì quanh ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.

Tựu chung lại, Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2026 đạt 10,6% so với cùng kỳ năm trước và giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 9,5%.

Mặc dù, các bất định từ bên ngoài vẫn còn, song theo các nhà phân tích từ Standard Chartered, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered, cho biết nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu vững vàng, được củng cố bởi nhu cầu nội địa vững chắc, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại duy trì tích cực.

"Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng còn lại của năm. Mặc dù các bất định từ bên ngoài vẫn hiện hữu, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động kinh tế duy trì tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đến cuối năm", ôngTim Leelahaphan cho hay.

Trước đó, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế cũng như các chuyên gia đã cập nhật dự báo tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam.

Tại báo cáo chiến lược tháng 9, bộ phận nghiên cứu của Chứng khoán SSI (SSI Research), dự báo tăng trưởng GDP quý III/2026 có thể dao động ở mức 8,7– 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của SSI, niềm tin sẽ được củng cố nếu nguồn lực đầu tư công tạo ra hạ tầng hoàn chỉnh và vận hành thay vì chỉ là mức phân bổ cao hơn; nếu nhập khẩu máy móc và linh kiện được nối tiếp bằng sản xuất bền vững, xuất khẩu và sự tham gia mạnh hơn của nhà cung ứng nội địa.

Còn theo nhận định của TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia, với đà tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm 8,18%, trong quý III, tăng trưởng kinh tế có thể đạt khoảng 9,5%, quý IV 10%.

"Tăng trưởng cả năm nay 9% là hoàn toàn khả thi", chuyên gia cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng cơ sở cho sự lạc quan này đến từ việc các vùng kinh tế trọng điểm đang bước vào chu kỳ phát triển mới, sự chuyển mình mạnh mẽ của các địa phương.

Bên cạnh đó, các định chế tài chính hàng đầu thế giới như Goldman Sachs và Morgan Stanley đều duy trì quan điểm tích cực về triển vọng của Việt Nam trong năm tới, mở ra cơ hội vàng để nền kinh tế thực hiện cú "vượt rào" bứt phá.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng trong những năm tới, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, bởi tất cả các địa phương, các vùng kinh tế trọng điểm mới đang bắt đầu vào "guồng", điển hình như Quảng Ninh, Bắc Ninh bắt đầu lên thành phố, các khu vực khác cũng đang chạy đà rất tốt.