Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam tăng 11% năm 2027

Trong báo cáo nghiên cứu toàn cầu mới nhất, phần về Việt Nam, Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 9,5% trong năm 2026 và 11,0% trong năm 2027, đồng thời nâng dự báo cho năm 2028 lên 9,1% (từ 6,7%), nhờ sự hỗ trợ của chính sách tài khóa và tiền tệ, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ và nhu cầu trong nước gia tăng.

Cụ thể hơn, các chuyên gia của Standard Chartered dự báo GDP quý IV/2026 tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,7% so với quý trước sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ, với kỳ vọng các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng trước thời điểm kết thúc năm sẽ được đẩy mạnh. Theo đó, tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2026 sẽ đạt 10,4% so với cùng kỳ, cao hơn mức 8,5% của nửa đầu năm. Đồng thời, kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức hai con số trong những tháng đầu năm 2027 nhờ đà tăng trưởng được giữ vững.

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam duy trì ở mức cao trong giai đoạn 2026–2028, trong khi áp lực lạm phát có thể gia tăng trước khi giảm trở lại. Nguồn: Standard Chartered Research.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan của Ngân hàng Standard Chartered nhận định: “Chúng tôi tiếp tục nhận thấy cam kết thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2027, điều này hỗ trợ triển vọng tiêu dùng và đầu tư trong nước. Việc củng cố dự trữ ngoại hối có thể giúp tăng cường vị thế của Việt Nam và gia tăng thanh khoản trong nước. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường lãi suất trong nước và ổn định chi phí huy động vốn”.

Cũng theo chuyên gia này, dù những thách thức đối với ổn định kinh tế vĩ mô chưa đến mức cần có biện pháp xử lý ngay, các mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng sẽ dần được cân bằng với việc chú trọng hơn đến ổn định vĩ mô trong năm 2028.

Standard Chartered đã nâng dự báo lạm phát năm 2026 từ 4,4% lên 4,7% và năm 2027 từ 3,3% lên 3,9%. Lạm phát được dự báo ở mức 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV/2026 và 4,6% trong quý I/2027, trước khi giảm xuống 3,3% trong quý II/2027. Diễn biến này sẽ giúp chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái tương đối nới lỏng. Ngân hàng cũng hạ dự báo lạm phát năm 2028 từ 5,5% xuống 3,7%, với kỳ vọng việc từng bước thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ giúp kiểm soát áp lực giá cả.

Lãi suất tái cấp vốn được kỳ vọng sẽ tăng 25 điểm cơ bản lên 4,75% trong quý IV/2027, sau đó tăng thêm 25 điểm cơ bản lên 5% trong quý IV/2028. Những động thái này cho thấy quá trình bình thường hóa chính sách từng bước, trong đó tăng trưởng vẫn là ưu tiên trong phần lớn năm 2027 và ổn định được chú trọng hơn trong năm 2028.

Standard Chartered vẫn thận trọng về triển vọng cán cân thương mại, khi chưa rõ liệu kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm điện tử, có vượt được kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu và linh kiện phục vụ sản xuất hay không. Tuy nhiên, ngân hàng cho rằng mức thâm hụt thương mại có thể tương đối ít đáng lo ngại, bởi việc nhập khẩu các nguyên liệu và linh kiện này cuối cùng sẽ hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm điện tử, nhóm hàng chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu.