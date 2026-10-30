Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam tăng 11% năm 2027

Trong báo cáo công bố ngày 30/10/2026, Ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam tăng 9,5% trong năm 2026 và 11% vào năm 2027. Đáng chú ý, dự báo tăng trưởng năm 2028 được điều chỉnh mạnh từ 6,7% lên 9,1%.

Theo ngân hàng, triển vọng này được hỗ trợ bởi chính sách tài khóa, tiền tệ, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nhu cầu trong nước gia tăng. Riêng vốn FDI giải ngân trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 12%.

Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam tăng tốc, lãi suất có thể tăng từ cuối 2027.

Standard Chartered kỳ vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số vào đầu năm 2027, qua đó hỗ trợ thu nhập hộ gia đình và triển vọng ngành tiêu dùng.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế Cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan của Standard Chartered, nhận định cam kết thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2027 sẽ tiếp tục tạo động lực cho tiêu dùng và đầu tư nội địa.

“Chúng tôi tiếp tục nhận thấy cam kết thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2027, điều này hỗ trợ triển vọng tiêu dùng và đầu tư trong nước. Việc củng cố dự trữ ngoại hối có thể giúp tăng cường vị thế của Việt Nam và gia tăng thanh khoản trong nước. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường lãi suất trong nước và ổn định chi phí huy động vốn. Dù những lo ngại về ổn định kinh tế chưa đến mức cần có biện pháp xử lý ngay, các mục tiêu tăng trưởng được kỳ vọng sẽ dần được cân bằng với việc chú trọng hơn đến ổn định,” ông Tim Leelahaphan chia sẻ.

Dù nâng triển vọng tăng trưởng, Standard Chartered cũng điều chỉnh tăng dự báo lạm phát trong ngắn hạn. Cụ thể, lạm phát năm 2026 được nâng từ 4,4% lên 4,7%, còn năm 2027 tăng từ 3,3% lên 3,9%.

Ngân hàng dự báo lạm phát đạt 5,2% so với cùng kỳ trong quý IV/2026 và 4,6% vào quý I/2027, trước khi giảm xuống 3,3% trong quý II/2027. Diễn biến này được kỳ vọng tạo điều kiện để chính sách tiền tệ duy trì trạng thái tương đối nới lỏng.

Đối với năm 2028, dự báo lạm phát được hạ từ 5,5% xuống 3,7%, gắn với kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ từng bước thắt chặt.

Theo kịch bản của Standard Chartered, lãi suất tái cấp vốn có thể tăng 25 điểm cơ bản lên 4,75% trong quý IV/2027, sau đó tăng thêm 25 điểm cơ bản lên 5% vào quý IV/2028.

Lộ trình này phản ánh dự báo về sự chuyển dịch dần trong điều hành chính sách, khi tăng trưởng vẫn được ưu tiên trong phần lớn năm 2027, trước khi mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô được chú trọng hơn vào năm 2028.

Liên quan đến cán cân đối ngoại, Standard Chartered cho biết dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện ở mức khoảng 83 tỷ USD. Ngân hàng nhận định việc củng cố dự trữ có thể góp phần cải thiện thanh khoản trong nước, hỗ trợ thị trường lãi suất và ổn định chi phí huy động vốn.

Tuy nhiên, ngân hàng vẫn thận trọng về khả năng kim ngạch xuất khẩu điện tử vượt kim ngạch nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất. Theo Standard Chartered, các nguyên liệu và linh kiện nhập khẩu này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hàng điện tử, nhóm sản phẩm hiện chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Nhìn chung, kịch bản của Standard Chartered cho thấy triển vọng tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026–2028, song cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách phù hợp với diễn biến lạm phát, lãi suất và các cân đối kinh tế vĩ mô.