Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam quý III tăng 8,7%

Ngân hàng giữ nguyên dự báo tăng trưởng cả năm ở mức 9,5%, cho rằng nhu cầu trong nước, sản xuất công nghiệp và thương mại tiếp tục là những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Theo báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất của Standard Chartered, tăng trưởng GDP Việt Nam trong quý III/2026 nhiều khả năng duy trì ở mức cao, đạt 8,7% so với cùng kỳ năm trước, tăng nhẹ so với quý II. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục duy trì đà mở rộng, bất chấp những bất định từ môi trường bên ngoài.

Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III/2026 của Việt Nam đạt 8,7% so với cùng kỳ năm trước, tăng từ mức 8,4% trong quý II

Standard Chartered kỳ vọng động lực tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng cuối năm. Ngân hàng dự báo GDP Việt Nam tăng 10,6% trong nửa cuối năm 2026 và giữ nguyên dự báo tăng trưởng cả năm ở mức 9,5%. Trước đó, hồi tháng 7, Standard Chartered đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam từ 7,2% lên 9,5%, dựa trên diễn biến tích cực của sản xuất, đầu tư và nhu cầu trong nước.

Các chỉ số kinh tế tháng 9 được Standard Chartered dự báo tiếp tục cho thấy hoạt động kinh tế mở rộng. Sản xuất công nghiệp được dự báo tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực thương mại, xuất khẩu quý III/2026 được ngân hàng ước tính tăng 27,2%, trong khi nhập khẩu tăng 40%.

Ở chiều giá cả, Standard Chartered dự báo lạm phát tháng 9 ở mức 4,5% so với cùng kỳ năm trước, quanh ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan tại Standard Chartered, nhận định nền kinh tế Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu, với sự hỗ trợ từ nhu cầu nội địa, sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại.

Theo ông, dù các bất định từ bên ngoài vẫn hiện hữu, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động kinh tế tích cực được kỳ vọng tiếp tục củng cố triển vọng của Việt Nam trong những tháng còn lại của năm.

Dự báo mới của Standard Chartered được đưa ra sau khi GDP Việt Nam tăng 8,39% trong quý II và 8,18% trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu của Cục Thống kê, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51% trong quý II, trong khi khu vực dịch vụ tăng 7,87%, tiếp tục đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung.