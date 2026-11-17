Việt Nam là một trong những thị trường tốt nhất thế giới

Tại buổi đối thoại trực tiếp trên sóng truyền hình NYSE Live mới đây, ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường Nước ngoài của SSI cho biết: Kinh tế Việt Nam trong nhiều năm duy trì mức tăng trưởng trên 6%.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng rất cao trên 2 con số. Dưới góc độ tăng trưởng, ông Thomas Nguyễn nhấn mạnh, kinh tế Việt Nam không hề thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường Nước ngoài của SSI, trên "sóng" NYSE Live. Ảnh: SSI/NYSE

“Nếu trước đây tôi thường nói Việt Nam là một trong những thị trường tốt nhất Đông Nam Á, thì giờ đây, tôi phải khẳng định rằng Việt Nam là một trong những thị trường tốt nhất thế giới”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Thomas Nguyễn, khát vọng tăng trưởng cao không phải là điều mới mẻ đối với Việt Nam. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở thời điểm hiện tại là những điều kiện cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu tăng tốc đang dần hội tụ, đặc biệt là quyết tâm và định hướng từ cấp lãnh đạo.

“Hiện nay, từ cấp lãnh đạo đến toàn bộ hệ thống, chúng tôi đều tập trung cao độ vào mục tiêu tăng trưởng, không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn phải đúng hướng, tập trung vào những ngành nghề phù hợp và bảo đảm tính bền vững. Quá trình chuyển đổi không chỉ dựa trên các động lực kinh tế nền tảng mà còn đặt trọng tâm lớn vào phát triển thị trường vốn”, ông chia sẻ.

Trả lời câu hỏi về khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư quốc tế, ông Tom Nguyễn cho rằng, Việt Nam vốn đã là một thị trường hấp dẫn trong nhiều năm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất trước đây nằm ở khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông, hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang đặc biệt chú trọng tháo gỡ những rào cản này, hướng tới tạo thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế. Trọng tâm là đơn giản hóa quy trình mở tài khoản tại Việt Nam cho các nhà đầu tư tổ chức quy mô lớn, đồng thời xây dựng các cấu trúc kết nối và mạng lưới toàn cầu, giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường Việt Nam thuận tiện hơn mà không phải xử lý quá nhiều thủ tục và đặc thù riêng tại địa phương.

Một yếu tố quan trọng khác góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam là sự công nhận từ các tổ chức đầu tư quốc tế uy tín.

Đề cập đến việc Việt Nam được FTSE nâng hạng, ông Tom Nguyễn đánh giá đây không chỉ là dấu mốc về vị thế thị trường mà còn tạo động lực thu hút sự tham gia của hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

Theo ông, những định chế lớn như Vanguard, Morgan Stanley và UBS đang từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khách hàng đầu tư vào Việt Nam. Đây chính là điểm khác biệt đáng chú ý trong giai đoạn hiện nay.

“Việt Nam không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế mà còn đang chứng kiến sự hiện diện ngày càng rõ nét của mạng lưới tổ chức tài chính toàn cầu, qua đó tạo điều kiện để các dòng vốn lớn tiếp cận thị trường thuận lợi hơn”, ông nói.

Cơ hội nào cho nhà đầu tư Mỹ?

Về cơ hội dành cho các nhà đầu tư Mỹ, ông Tom Nguyễn cho rằng cần nhìn vào những động lực tăng trưởng cốt lõi của Việt Nam, trước hết là sự phát triển của tầng lớp tiêu dùng.

Với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, cơ cấu dân số tương đối trẻ và thu nhập ngày càng cải thiện, Việt Nam sở hữu nền tảng thuận lợi cho sự mở rộng của thị trường tiêu dùng. Đây cũng là lĩnh vực có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, ông lưu ý thị trường chứng khoán Việt Nam có tỷ trọng đáng kể ở các nhóm ngành tài chính, ngân hàng và bất động sản. Vì vậy, đây là những lĩnh vực mà nhà đầu tư Mỹ không nên bỏ qua khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Lý giải vì sao triển vọng Việt Nam ở thời điểm hiện tại có nhiều khác biệt so với trước đây, ông Tom Nguyễn nhấn mạnh hai yếu tố then chốt.

Thứ nhất là quyết tâm và tầm nhìn của đội ngũ lãnh đạo. Theo ông, dù ở cấp độ doanh nghiệp hay một quốc gia, vai trò lãnh đạo luôn có ý nghĩa quyết định.

“Tôi đánh giá rất cao các nhà lãnh đạo mới của chúng tôi, sự tập trung và ưu tiên của họ trong việc thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu”, ông nói.

Thứ hai là những biến chuyển của bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Trong đó, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và những diễn biến trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang khiến Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm.

Sự hội tụ giữa quyết tâm cải cách trong nước và những cơ hội từ sự dịch chuyển của kinh tế toàn cầu, theo ông Tom Nguyễn, đang tạo nên một câu chuyện tăng trưởng khác biệt cho Việt Nam, mở ra triển vọng thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư quốc tế trong giai đoạn tới.