SSI thăng hạng trên HNX và UPCoM, DNSE mở rộng thị phần phái sinh

SSI vươn lên top 3 trên HNX

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trong quý III với 18,15%, tăng từ 17,71% trong quý II.

TCBS giữ vị trí thứ hai với 9,96%, so với 9% quý trước. SSI vươn từ vị trí thứ tư lên thứ ba khi thị phần tăng từ 6,58% lên 6,82%.

VNDirect và MBS cũng cùng cải thiện một bậc, lần lượt đứng thứ tư và thứ năm. Thị phần của hai công ty đạt 6,22% và 5,71%, tăng so với mức 5,88% và 5,34% trong quý II.

Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về VPBankS với 3,51%, Bảo Việt 3,08%, DNSE 3,03%, FPTS 2,66% và SHS 2,60%.

So với quý trước, BVSC, FPTS và SHS là ba cái tên mới góp mặt trong top 10, thay cho BSC, Vietcap và VIX.

(Nguồn: HNX).

SSI, VNDirect cải thiện thứ hạng

Tại thị trường UPCoM, VPS duy trì vị trí dẫn đầu với 14,24% thị phần.

SSI vươn từ vị trí thứ tư trong quý II lên thứ hai trong quý III, với thị phần tăng từ 6,83% lên 7,7%. TCBS xếp thứ ba với 6,95%.

Vietcap đứng thứ tư với 5,53%, trong khi VNDirect tăng hai bậc lên vị trí thứ năm. Thị phần của VNDirect đạt 4,66%, cao hơn mức 4,25% trong quý trước.

Năm vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về KAFI với 4,39%, MBS 4,23%, Chứng khoán An Bình (ABS) 4,07%, FPTS 3,72% và SHS 3,62%.

KAFI, ABS và SHS là ba công ty mới góp mặt trong top 10 thị phần môi giới UPCoM quý III, thay cho VPBankS, BSC và HSC.

(Nguồn: HNX).

DNSE tăng thị phần phái sinh, cùng VPS nắm hơn 60%

Ở mảng chứng khoán phái sinh, VPS tiếp tục dẫn đầu với thị phần 33,78%, gần tương đương mức 33,84% của quý II.

DNSE giữ vị trí thứ hai và nâng thị phần từ 25,38% lên 26,62%. Tính chung, VPS và DNSE chiếm 60,40% thị phần môi giới phái sinh trong quý III, tăng so với 59,22% quý trước.

SSI cũng cải thiện vị trí khi thị phần tăng từ 8,21% lên 9,49%, qua đó vươn lên thứ ba. HSC đứng thứ tư với 8,13%, còn TCBS xếp thứ năm với 5,40%.

Các vị trí tiếp theo thuộc về VNDirect với 4,30%, MBS 3,70%, FPTS 1,82%, Mirae Asset Việt Nam 1,39% và Phú Hưng 0,88%.

(Nguồn: HNX).