SSI Research: GDP quý 4 có thể tăng khoảng 10,5%

Theo báo cáo chiến lược tháng 11 của SSI Research, GDP quý 3/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Nhóm phân tích dự báo GDP quý 4 có thể tăng khoảng 10,5%, qua đó đưa tăng trưởng cả năm lên 9,4%.

Các chỉ báo tháng 10 tiếp tục phản ánh đà tăng của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 15% so với cùng kỳ, đưa mức tăng lũy kế 10 tháng lên 12,4%, cao nhất kể từ năm 2019.

Cán cân thương mại ghi nhận tháng xuất siêu thứ hai liên tiếp, với thặng dư 7,3 tỷ USD, giúp mức nhập siêu lũy kế thu hẹp về 12,1 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo giá hiện hành tăng 14,7% so với cùng kỳ trong tháng 10.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 10 đạt 52,3 điểm, cao hơn mức 51,9 điểm của tháng trước, đánh dấu tháng thứ 16 liên tiếp trên 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng. Vốn FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%.

Đầu tư công tạo lực đẩy cuối năm

Theo SSI Research, đầu tư là động lực chính của nền kinh tế trong quý 4 với vai trò dẫn dắt của khu vực Nhà nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng tăng 15,1% so với cùng kỳ. Đến hết tháng 10, giải ngân đầu tư công đạt 74,1% kế hoạch năm, cao hơn mức 64,3% cùng kỳ năm trước.

Điểm tích cực không chỉ thể hiện ở tiến độ giải ngân, mà còn ở dấu hiệu dòng vốn đang chuyển thành khối lượng thi công trên thực địa. Sản lượng thép, xi măng cải thiện cho thấy nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình gia tăng.

Theo nhóm phân tích, đây là cơ sở để đánh giá rõ hơn hoạt động xây dựng thực tế, bởi số liệu giải ngân có thể bao gồm cả những khoản tạm ứng, chưa phản ánh ngay khối lượng công việc đã hoàn thành.

Dù vậy, khả năng đẩy nhanh tiến độ vẫn phụ thuộc vào việc tháo gỡ các vướng mắc về nguồn cung vật liệu, giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu. SSI Research nhận định điểm nghẽn hiện nay chủ yếu nằm ở khâu triển khai. Với thời hạn giải ngân kéo dài đến cuối tháng 1/2027, một phần tác động tích cực của đầu tư công có thể tiếp tục lan sang quý 1 năm sau.

Bên cạnh đầu tư, SSI Research kỳ vọng tiêu dùng cải thiện dần, chủ yếu nhờ lĩnh vực dịch vụ. Đối với xuất khẩu, mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp tiếp tục tạo lợi thế tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, để tận dụng bền vững lợi thế này, Việt Nam cần nâng cao năng lực sản xuất trong nước, gia tăng giá trị nội địa và đáp ứng các quy tắc xuất xứ.

Lãi suất khó giảm sâu khi nhu cầu vốn còn lớn

Theo SSI Research, tín dụng tăng 12,6% từ đầu năm, nhanh hơn tốc độ huy động vốn. Chênh lệch này tạo sức ép lên khả năng cân đối nguồn vốn và chi phí huy động của hệ thống ngân hàng, nhất là khi nhu cầu vốn thường gia tăng vào cuối năm.

Dù lãi suất huy động gần đây đã giảm khoảng 50–70 điểm cơ bản, tương đương 0,5–0,7 điểm phần trăm, lãi suất cho vay điều chỉnh chậm hơn. Nhóm phân tích cho rằng áp lực khiến lãi suất khó giảm sâu chủ yếu đến từ chi phí vốn và sự chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng với huy động.

Trong bối cảnh đó, các biện pháp hỗ trợ thanh khoản được triển khai có trọng tâm, trong đó có công cụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD. Tuy nhiên, theo SSI Research, quy mô này tương đương chưa đến 0,3% tổng dư nợ tín dụng, nên tác động hỗ trợ trước mắt còn giới hạn.

Bên cạnh yếu tố trong nước, triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa rõ ràng cũng khiến mặt bằng lãi suất trong nước khó giảm quá xa so với quốc tế.

Nhìn sang năm 2027, SSI Research cho rằng tăng trưởng xuất khẩu cần dựa nhiều hơn vào khả năng mở rộng thị phần và nâng giá trị gia tăng trong nước, thay vì phụ thuộc vào nhu cầu toàn cầu. Khi lãi suất khó giảm sâu, hiệu quả phân bổ và sử dụng vốn sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế.