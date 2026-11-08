SSI Research dự báo VN Index tạo đáy tháng 11 và cơ hội giải ngân 11 cổ phiếu

Tín hiệu vĩ mô và chu kỳ lịch sử ủng hộ khả năng tạo đáy

Theo phân tích từ SSI Research, thị trường chứng khoán Việt Nam có xác suất cao hình thành đáy ngắn hạn ngay trong tháng 11 sau hai tháng chịu áp lực điều chỉnh liên tiếp. Khảo sát dữ liệu chu kỳ trong 4 năm gần nhất có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, diễn biến thị trường thường tuân theo một quy luật tương đồng. Cụ thể, chỉ số VN Index thường tăng vào tháng 8, bước vào nhịp điều chỉnh trong tháng 9 và tháng 10 trước khi xác lập vùng đáy vào tháng 11. Sau khi hoàn thành quá trình tạo nền, chỉ số chung ghi nhận mức tăng bình quân khoảng 19% khi tiến lên vùng đỉnh của quý 1 năm kế tiếp.

Dù dữ liệu quá khứ chỉ mang tính chất tham chiếu, đội ngũ phân tích nhận định các yếu tố nền tảng hiện tại đang cung cấp nhiều điều kiện thuận lợi cho sự đảo chiều. Mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đã ghi nhận mức giảm 50 đến 70 điểm cơ bản, cho thấy khả năng chỉ tiêu này đã đạt đỉnh ngắn hạn. Áp lực lạm phát cũng hạ nhiệt rõ nét nhờ chính sách miễn thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, kết hợp cùng việc giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% và giá dầu thế giới sụt giảm hơn 15%.

Thêm vào đó, giá trị đồng Việt Nam đã phục hồi hơn 2% so với USD tính từ đầu năm. Sự luân chuyển của dòng vốn toàn cầu khỏi nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp cải thiện thanh khoản và tâm lý giao dịch trên thị trường trong giai đoạn cuối năm. Dù vậy, SSI Research lưu ý những tín hiệu này mới dừng ở mức độ tạo cơ sở hình thành đáy, chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều chính thức. Dòng tiền trên thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, áp lực bán ròng từ khối ngoại chưa dứt và rủi ro tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp chậm lại trong quý cuối năm là những biến số cần đặc biệt theo dõi.

Chiến lược tích lũy chọn lọc và danh mục cổ phiếu tiềm năng

Từ những đánh giá trên, SSI Research khuyến nghị nhà đầu tư áp dụng chiến lược tích lũy có chọn lọc trong các nhịp điều chỉnh, kiên quyết không mua đuổi khi thị trường xuất hiện các phiên hồi phục hưng phấn. Trọng tâm giải ngân cần hướng đến những doanh nghiệp sở hữu nền tảng lợi nhuận vững vàng trong quý 4/2026 và định hướng rõ ràng cho năm 2027. Các nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ giải ngân đầu tư công và nhóm doanh nghiệp ít chịu ảnh hưởng từ sự biến động của môi trường lãi suất cũng cần được ưu tiên trong danh mục.

Dựa trên bộ tiêu chí sàng lọc khắt khe, tổ chức này công bố danh sách 11 cổ phiếu đáng chú ý bao gồm VCB, ACB, HPG, MWG, PHR, PLX, VNM, KDH, HDG, VRE và BMP. Danh mục này trải rộng qua nhiều nhóm ngành trọng yếu của nền kinh tế từ ngân hàng, thép, bán lẻ đến bất động sản, năng lượng và vật liệu xây dựng, đảm bảo tính đa dạng và phân tán rủi ro cho nhà đầu tư.

Trong số các đại diện được gọi tên, cổ phiếu HDG được đánh giá sở hữu dư địa tăng giá kỳ vọng cao nhất, bám sát theo sau là VCB và MWG. Các mã cổ phiếu như PHR, KDH, HPG và ACB cũng được dự phóng mức dư địa tăng trưởng tích cực. Mức tăng kỳ vọng này được tính toán dựa trên mô hình định giá của SSI tại thời điểm lập báo cáo, đóng vai trò tham chiếu kỹ thuật thay vì một mức sinh lời mang tính cam kết. Tổng thể, nhịp điều chỉnh hiện tại được nhìn nhận là cơ hội cấu trúc lại danh mục cho chu kỳ cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tập trung tuyệt đối vào những doanh nghiệp có khả năng bảo vệ đà tăng trưởng.