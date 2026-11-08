SSI Research dự báo thời điểm VN-Index tạo đáy cùng 11 cổ phiếu dẫn dắt tháng 11

Sau khi thị trường chứng khoán vừa trải qua một tháng 10 đầy thử thách, SSI Research đã công bố báo cáo tháng 11/2026 với chủ đề “Đảo chiều?” bao gồm những góc nhìn chiến lược mới nhất của công ty cùng danh sách các cổ phiếu được kỳ vọng.

Thị trường bước vào tháng 11 với nhiều trăn trở khi VN-Index giảm gần 10% từ đỉnh năm, thanh khoản rớt xuống đáy trong 10 tháng và áp lực bán ròng mạnh mẽ từ khối ngoại. Tuy nhiên, theo báo cáo chiến lược từ SSI Research, đây lại chính là thời điểm P/E dự phóng năm 2026 lùi về mức 11,7 lần hoặc chỉ khoảng 9 lần nếu loại trừ nhóm Vingroup.

Đây là mặt bằng định giá tương đối thấp, tạo dư địa cho thị trường phục hồi nếu triển vọng kinh doanh cải thiện và dòng tiền quay trở lại.

Về diễn biến ngắn hạn, SSI Research cho rằng tháng 11 có thể là thời điểm VN-Index hình thành đáy. Nhận định này một phần dựa trên thống kê bốn năm gần nhất có kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài bốn ngày. Xu hướng cụ thể như sau: thị trường thường tăng trong tháng 8, điều chỉnh trong tháng 9 và tháng 10, sau đó tạo đáy vào tháng 11. Từ vùng đáy tháng 11 đến đỉnh trong quý I năm sau, VN-Index ghi nhận mức tăng bình quân khoảng 19%.

Nguồn: SSI Research

Dù vậy, SSI Research lưu ý rằng đây chỉ là dữ liệu tham chiếu, không đồng nghĩa thị trường chắc chắn lặp lại quy luật mùa vụ. Nhà đầu tư vẫn cần theo dõi nếu thanh khoản còn thấp, áp lực bán ròng của khối ngoại và nguy cơ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp chậm lại trong quý cuối năm.

Trong bối cảnh đó, SSI Research khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên tích lũy có chọn lọc trong các nhịp điều chỉnh, thay vì mua đuổi khi thị trường hồi phục. Trọng tâm là những doanh nghiệp có nền tảng lợi nhuận vững vàng trong quý IV/2026 và năm 2027, hưởng lợi từ đầu tư công và ít phụ thuộc vào môi trường lãi suất thấp.

Theo đó, SSI đưa ra danh sách 11 cổ phiếu đáng chú ý gồm VCB, ACB, HPG, MWG, PHR, PLX, VNM, KDH, HDG, VRE và BMP.

Trong nhóm ngân hàng, VCB và ACB là những cái tên sáng giá khi được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lần lượt ở mức 22,6% và lên tới 63% so với cùng kỳ.

Đối với nhóm nguyên vật liệu và công nghiệp, HPG thu hút dòng tiền nhờ động lực từ dự án Dung Quất 2, các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép cuộn cán nóng và nhu cầu hồi phục từ đầu tư công. Bên cạnh đó, BMP và PHR cũng ghi điểm nhờ các câu chuyện riêng biệt về tỉ lệ lấp đầy, biên lợi nhuận cao và tiềm năng tích cực từ giá cao su trên thị trường.

Ở lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng, MWG tiếp tục hưởng lợi từ tiến trình tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của chuỗi bách hóa. Bên cạnh đó, VNM duy trì sự ổn định với ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 11.200 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Trong nhóm bất động sản, năng lượng và tiện ích, các cổ phiếu như KDH và HDG được đánh giá tích cực dựa trên tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Trong khi đó, VRE sở hữu lợi thế tỉ lệ lấp đầy cao tại các trung tâm thương mại và PLX hưởng lợi từ diễn biến thị trường năng lượng quốc tế.

Dù định giá đã về vùng hấp dẫn, SSI Research lưu ý nhà đầu tư không nên mua đuổi trong bối cảnh thanh khoản chung còn thấp và dư margin toàn ngành vẫn ở mức cao. Để quản trị rủi ro hiệu quả, công ty khuyến nghị chiến lược giải ngân từng phần, bám sát giá trị nội tại thay vì kỳ vọng tạo đáy theo mùa vụ. Đồng thời, nhà đầu tư cần chờ đợi các tín hiệu xác nhận từ sự phục hồi của thanh khoản, dòng tiền lớn và động thái quay lại mua ròng của khối ngoại.