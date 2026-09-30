SSI Research dự báo: Lợi nhuận nhóm năng lượng quý III phân hóa, NT2 tăng gấp đôi, PVD giảm 28%

Theo báo cáo “Ước tính KQKD Q3/2026” của SSI Research, nhóm doanh nghiệp năng lượng được dự báo tiếp tục có những diễn biến trái chiều trong quý III/2026. Trong khi sản lượng điện, nhu cầu vận tải dầu và mặt bằng giá dầu hỗ trợ một số doanh nghiệp, chi phí đầu vào, chi phí cố định và các khoản đầu tư mới lại tạo áp lực lên kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp khác.

Trong nhóm này, NT2, POW, PVT, GAS và PVD là những doanh nghiệp được SSI Research đưa ra dự báo đáng chú ý.

NT2 có thể tăng gấp đôi lợi nhuận

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) được SSI Research dự báo đạt 428 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2026, tăng 100% so với mức 214 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, so với quý II/2026, lợi nhuận NT2 được dự báo giảm 39%.

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Động lực chính được SSI Research kỳ vọng đến từ sản lượng tiêu thụ điện khí tăng mạnh. Cụ thể, sản lượng của NT2 trong quý III được dự báo tăng 40-50% so với cùng kỳ.

Bên cạnh sản lượng, nguồn cung khí được dự báo đảm bảo và chi phí khấu hao giảm cũng là những yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Như vậy, NT2 đang đứng trước một quý có mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể so với cùng kỳ, dù kết quả theo quý vẫn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ và nền lợi nhuận của quý II.

SSI Research hiện dự báo tăng trưởng lợi nhuận của NT2 trong cả năm 2026 ở mức 4%.

POW: sản lượng điện tăng 35-45%, lợi nhuận quý III tăng 36%

Một trường hợp khác được kỳ vọng hưởng lợi từ sự cải thiện sản lượng là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW).

SSI Research ước tính POW đạt 1.103 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý III/2026, tăng 36% so với mức 809 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận được dự báo giảm tới 67% so với quý II/2026.

Theo SSI Research, sản lượng điện của POW trong quý III được dự báo tăng khoảng 35-45% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ các nhà máy nhiệt điện hiện hữu và đóng góp của dự án Nhơn Trạch 3&4 từ năm 2026.

Dù sản lượng tăng, chi phí cố định cũng được dự báo tăng, tạo áp lực lên kết quả kinh doanh theo quý.

Điểm đáng chú ý nằm ở triển vọng cả năm. SSI Research dự báo lợi nhuận năm 2026 của POW có thể tăng tới 156%.

Như vậy, trong trường hợp POW, mức tăng trưởng lợi nhuận cả năm được dự báo cao hơn đáng kể so với mức tăng của riêng quý III. Điều này phản ánh kỳ vọng về sự đóng góp của các nguồn công suất mới trong năm.

PVT hưởng lợi từ nhu cầu vận tải dầu

Trong lĩnh vực vận tải dầu khí, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVT) được SSI Research dự báo đạt 595 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2026, tăng 71% so với cùng kỳ, nhưng giảm 16% so với quý II.

Theo báo cáo, diễn biến địa chính trị kéo dài và áp lực lên thị trường năng lượng đã thúc đẩy nhu cầu đối với tàu chở dầu ở mức cao. Hoạt động khai thác theo mô hình pool được kỳ vọng giúp PVT đáp ứng nhu cầu phát điện cao hơn.

SSI Research cũng cho rằng giá cước tàu định hạn (Time Charter) được cải thiện đáng kể, có thể tạo nền tảng cho lợi nhuận của PVT trong quý IV/2026.

Khác với NT2 và POW, động lực tăng trưởng của PVT không đến trực tiếp từ sản lượng điện mà gắn với nhu cầu vận tải dầu và diễn biến giá cước tàu.

SSI Research dự báo lợi nhuận PVT cả năm 2026 tăng 71%, tương đương mức tăng trưởng dự báo cho quý III so với cùng kỳ.

GAS: giá dầu hỗ trợ nhưng lợi nhuận giảm 30% theo quý

Đối với Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS), SSI Research dự báo lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 4.076 tỷ đồng, tăng 60% so với mức 2.549 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dù tăng mạnh so với cùng kỳ, lợi nhuận GAS được dự báo giảm 30% so với quý II/2026.

SSI Research cho biết giá dầu được dự báo tăng khoảng 40% so với cùng kỳ trong quý III, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh Trung Đông.

Bên cạnh giá dầu, giá hạt nhựa PVC ở hạ nguồn được dự báo tăng khoảng 30%. Theo đánh giá của SSI Research, những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của GAS.

Sản lượng khí cũng được kỳ vọng cải thiện trong bối cảnh điều kiện thị trường thuận lợi hơn. Nhu cầu điện tăng và sản lượng điện được huy động cao hơn được xem là yếu tố hỗ trợ cho tiêu thụ khí.

Tuy nhiên, mức giảm 30% so với quý trước cho thấy lợi nhuận của GAS vẫn có sự biến động đáng kể giữa các quý.

SSI Research dự báo lợi nhuận GAS cả năm 2026 tăng 40%.

PVD chịu áp lực từ chi phí đầu tư

Ở nhóm dịch vụ dầu khí, PVD lại được dự báo có diễn biến kém tích cực hơn về lợi nhuận trong quý III.

SSI Research ước tính PVD đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 28% so với mức 277 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù vậy, so với quý II/2026, lợi nhuận được dự báo tăng 13%.

Theo SSI Research, chi phí tăng từ khoản đầu tư giàn PVD IX là một trong những yếu tố gây áp lực lên lợi nhuận trong quý III.

Trong khi đó, hoạt động khai thác dầu khí trong khu vực được kỳ vọng tiếp tục đóng góp cho kết quả kinh doanh. SSI Research cũng cho rằng Ban lãnh đạo PVD kỳ vọng lợi nhuận có thể trở lại mức bình thường trong quý IV/2026.

Điểm đáng chú ý là PVD vẫn được dự báo tăng trưởng lợi nhuận 8% trong cả năm 2026, dù riêng quý III giảm 28% so với cùng kỳ.

Giá dầu và sản lượng điện là hai biến số đáng chú ý

Nhìn tổng thể, dự báo của SSI Research cho thấy nhóm năng lượng quý III/2026 chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố khác nhau.

Đối với các doanh nghiệp điện như NT2 và POW, yếu tố quan trọng là sản lượng điện và khả năng huy động các nhà máy. NT2 được dự báo tăng sản lượng 40-50%, trong khi POW tăng 35-45%. Đây là nền tảng chính cho tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.

Với GAS, diễn biến giá dầu và sản lượng khí có vai trò quan trọng. Giá dầu tăng khoảng 40% so với cùng kỳ được SSI Research đưa vào các yếu tố hỗ trợ lợi nhuận quý III.

Trong khi đó, PVT hưởng lợi từ nhu cầu vận tải dầu và mặt bằng giá cước tàu, còn PVD chịu tác động đáng kể từ chi phí đầu tư giàn khoan.

Có thể thấy, NT2 là doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận quý III cao nhất trong nhóm được đề cập, với mức tăng 100% so với cùng kỳ. PVT và GAS lần lượt tăng 71% và 60%, trong khi POW tăng 36%. Riêng PVD được dự báo giảm 28%.

Nếu xét triển vọng cả năm 2026, POW nổi bật với mức tăng trưởng lợi nhuận được SSI Research dự báo lên tới 156%, tiếp đến là PVT 71% và GAS 40%. NT2 và PVD có mức tăng trưởng thấp hơn, lần lượt 4% và 8%.

Những dự báo này cho thấy triển vọng của nhóm năng lượng trong năm 2026 không hoàn toàn đồng nhất. Sản lượng điện, giá dầu, nhu cầu vận tải dầu, giá cước tàu và chi phí đầu tư sẽ là những biến số quan trọng quyết định mức độ cải thiện lợi nhuận của từng doanh nghiệp trong các quý còn lại của năm.