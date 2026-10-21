SSI hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận năm, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính

SSI chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực phục vụ khách hàng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản công ty mẹ đạt 92.441 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 38.057 tỷ đồng. Nền tảng tài chính tiếp tục được củng cố, tạo điều kiện để SSI nâng cao năng lực phục vụ khách hàng và phát triển các hoạt động kinh doanh.

Trong quý III, SSI đạt 11,09% thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HOSE, tiếp tục nằm trong nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường.

Doanh thu môi giới và tư vấn đạt 382 tỷ đồng. Hoạt động cho vay ký quỹ ghi nhận doanh thu 1.115 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ; dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 38.294 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.414 tỷ đồng, đóng góp khoảng 46% tổng doanh thu quý. Danh mục FVTPL tiếp tục được phân bổ theo hướng thận trọng, với trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi chiếm gần 98%. Hoạt động nguồn vốn ghi nhận 83 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 33% so cùng kỳ.

Ở phân khúc khách hàng tổ chức, SSI tiếp tục duy trì vị thế nổi bật, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đón nhận thông tin nâng hạng từ FTSE Russell. Kết quả này phản ánh nền tảng khách hàng vững chắc, năng lực phục vụ chuyên sâu và kinh nghiệm đồng hành cùng các nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế được SSI xây dựng qua nhiều năm.

Trong thời gian tới, SSI sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng chuẩn và thúc đẩy khả năng kết nối của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.