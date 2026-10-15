SSI dự báo VN-Index đạt 1.940 điểm trong năm 2027

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Trong báo cáo chiến lược đầu tư năm 2027 công bố ngày 14/10, Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư Chứng khoán SSI dự báo VN-Index đạt 1.940 điểm trong năm tới, với lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Thị trường có thể tiếp tục giằng co trong nửa đầu năm do mặt bằng lãi suất cao. Đà phục hồi bền vững hơn trong giai đoạn nửa sau của năm khi áp lực lãi suất hạ nhiệt và dòng vốn ngoại quay lại nhờ các quỹ thụ động theo FTSE tăng cường giải ngân theo lộ trình.

Dòng vốn liên quan đến quá trình nâng hạng là chất xúc tác quan trọng

Một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường chứng khoán năm 2027 là triển vọng tăng trưởng kinh tế. Đơn vị phân tích dự báo GDP Việt Nam năm 2027 có thể tăng 9 - 9,5%, nhờ các dự án đầu tư bước vào giai đoạn triển khai, hoạt động sản xuất duy trì sức chống chịu và khu vực dịch vụ đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng.

Đầu tư hạ tầng tiếp tục được kỳ vọng là động lực quan trọng, khi nhiều dự án lớn khởi công trong giai đoạn 2025 - 2026 chuyển sang giai đoạn thi công. Dù vậy, SSI lưu ý tốc độ giải ngân đầu tư công có thể cải thiện nhưng khó tạo ra sự đột biến, trong khi hiệu quả sử dụng vốn ngày càng đóng vai trò quyết định đối với chất lượng tăng trưởng.

Về chính sách tiền tệ, SSI cho rằng dư địa tăng thêm của lãi suất không còn lớn. Đợt tăng lãi suất đáng kể kể từ tháng 10/2025 đã góp phần làm chậm tăng trưởng tín dụng và thúc đẩy huy động tiền gửi, qua đó thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động.

Cùng với đó, áp lực lạm phát được kỳ vọng giảm bớt trong năm 2027 khi nguồn cung dầu toàn cầu phục hồi và những gián đoạn thương mại quốc tế từng bước được khắc phục. Đây là những điều kiện có thể hỗ trợ mặt bằng lãi suất và tâm lý nhà đầu tư.

Tiếp theo, SSI đánh giá dòng vốn liên quan đến quá trình nâng hạng thị trường theo FTSE Russell có thể trở thành chất xúc tác quan trọng đối với thanh khoản chứng khoán Việt Nam.

Theo ước tính của đơn vị phân tích, khoảng 2,7 tỷ USD vốn từ các quỹ thụ động theo dõi chỉ số FTSE có thể được giải ngân trong năm 2027. Quy mô này tương đương khoảng 0,7% tổng vốn hóa thị trường tại thời điểm báo cáo và hơn 70% giá trị bán ròng của khối ngoại trong 9 tháng đầu năm 2026.

Theo lộ trình được SSI Research sử dụng, các đợt bổ sung tỷ trọng tiếp theo của chứng khoán Việt Nam vào chỉ số FTSE Emerging All Cap dự kiến diễn ra trong tháng 3, tháng 6 và tháng 9/2027.

Dù vậy, nhóm phân tích lưu ý dòng vốn ngoại mua ròng mạnh không đồng nghĩa thị trường sẽ lập tức tăng điểm. Kinh nghiệm từ các giai đoạn trước cho thấy tác động tích cực thường xuất hiện với độ trễ, khi dòng vốn ngoại hấp thụ một phần nguồn cung liên quan đến margin (vay ký quỹ), đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tới các quỹ chủ động và nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Một động lực khác trong trung và dài hạn là triển vọng nâng hạng theo MSCI. Theo SSI, Việt Nam hiện đáp ứng 10 trong tổng số 18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường của MSCI. Kế hoạch vận hành cơ chế bù trừ đối tác trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027, cùng với việc phát triển mô hình tài khoản tổng (omnibus account), có thể tạo thêm bước tiến trong quá trình đáp ứng các yêu cầu nâng hạng.

Tuy nhiên, MSCI nhiều khả năng sẽ cần thêm bằng chứng về khả năng vận hành ổn định của các cơ chế mới trước khi đưa ra quyết định. Vì vậy, việc Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng vẫn là kỳ vọng, thay vì một kết quả chắc chắn.

Định giá hấp dẫn sau nhịp điều chỉnh

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô và dòng vốn, SSI cho rằng mặt bằng định giá hiện tại đang tạo ra cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến cuối tháng 9/2026, VN-Index giao dịch ở mức P/E dự phóng cho năm 2026 và 2027 lần lượt là 11,7 lần và 10,7 lần. Nếu loại trừ cổ phiếu VIC, P/E dự phóng năm 2027 của thị trường chỉ còn 8,3 lần. Mức định giá này tương đương với những giai đoạn thị trường chịu tác động từ các “cú sốc” lớn như đại dịch Covid-19 năm 2020, biến động thị trường trái phiếu năm 2022 và tác động chính sách thuế quan Mỹ năm 2025.

“Nhiều doanh nghiệp đã quay về mặt bằng giá cổ phiếu của năm 2023, dù lợi nhuận hiện tại cao hơn đáng kể so với thời điểm đó. Điều này cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa định giá cổ phiếu và nền tảng kinh doanh của doanh nghiệp,” đơn vị phân tích nêu quan điểm.

SSI cũng lưu ý, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường năm 2027 được dự báo giảm tốc xuống 10,1%, từ mức 30% dự kiến của năm 2026. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận chậm lại không nhất thiết đồng nghĩa thị trường chứng khoán sẽ diễn biến kém tích cực. Dẫn chứng từ lịch sử, năm 2012, lợi nhuận doanh nghiệp chỉ tăng 4% nhưng VN-Index vẫn tăng 18,2%. Năm 2020 tăng trưởng lợi nhuận giảm xuống 6% từ mức 18% của năm trước, trong khi mức tăng của VN-Index lại cải thiện từ 7,8% lên 14,2%.

SSI dự báo VN-Index đạt 1.940 điểm trong năm 2027

Theo nhóm phân tích, môi trường tiền tệ thuận lợi và dòng vốn mạnh hơn có thể bù đắp cho sự chậm lại của tăng trưởng lợi nhuận thông qua việc mở rộng định giá. Vì vậy, nhà đầu tư cần quan tâm đến những yếu tố bất ngờ về kết quả kinh doanh, diễn biến lãi suất và dòng vốn, thay vì chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Một đặc điểm khác được SSI đề cập là xu hướng phân hóa theo mô hình chữ K sẽ tiếp tục hiện diện trên thị trường chứng khoán năm 2027. Trong bối cảnh chi phí vốn còn cao, các doanh nghiệp đầu ngành, có quy mô lớn, năng lực tài chính vững mạnh và lợi thế cạnh tranh rõ rệt được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để duy trì tăng trưởng. Ngược lại, những doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào vốn vay hoặc chưa tạo ra dòng tiền tương xứng với quy mô đầu tư có thể đối mặt với áp lực lớn hơn.

Rủi ro từ lãi suất và chất lượng dòng vốn

Dù đưa ra triển vọng tích cực về trung hạn, SSI vẫn cảnh báo một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến diễn biến thị trường trong năm 2027.

Trong nước, rủi ro đáng chú ý là mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến. Nhu cầu tín dụng phục vụ đầu tư hạ tầng và các dự án có thời gian hoàn vốn dài có thể khiến chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động tiếp tục ở mức lớn.

Ở bên ngoài, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đối mặt với những yếu tố bất định như căng thẳng địa chính trị, lợi suất trái phiếu toàn cầu duy trì ở mức cao và rủi ro liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ. Nếu lợi suất tại các nền kinh tế lớn tiếp tục tăng, điều kiện tài chính quốc tế có thể thắt chặt, qua đó làm tăng chi phí huy động vốn và ảnh hưởng đến khả năng thu hút dòng tiền của các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Nhìn chung, SSI nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2027 với nền tảng tăng trưởng kinh tế tích cực và mặt bằng định giá hấp dẫn. Mục tiêu VN-Index 1.940 điểm trong kịch bản cơ sở phản ánh kỳ vọng vào sự cải thiện của lợi nhuận doanh nghiệp và các yếu tố hỗ trợ từ dòng vốn. Tuy nhiên, để hình thành xu hướng tăng bền vững, thị trường vẫn cần những chuyển biến rõ nét hơn về mặt bằng lãi suất, thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Phạm Ngọc