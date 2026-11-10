SSI báo lãi trước thuế 9 tháng hơn 3.600 tỷ đồng, doanh thu quý III giảm mạnh

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026, doanh thu hoạt động của SSI trong kỳ đạt 3.168 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.389 tỷ đồng, giảm 24,3%.

Nguyên nhân chính đến từ sự suy giảm của hai mảng kinh doanh lớn là tự doanh và môi giới. Cụ thể, doanh thu tự doanh đạt 1.594 tỷ đồng, giảm 26,4% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới đạt 349 tỷ đồng, giảm mạnh 62,1%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động cho vay ký quỹ (margin) tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Doanh thu từ mảng này đạt 1.115 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Chứng khoán SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 tăng 10,6%, dù doanh thu và lợi nhuận trong quý III suy giảm so với cùng kỳ.

Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 10%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 9.664,7 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.511 tỷ đồng, tăng 10,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.634,5 tỷ đồng, cũng tăng 10,6%.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 61,7% kế hoạch doanh thu và 77,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Biên lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đạt 46,7%, tăng 2,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận sau thuế đạt 37,6%, tăng 2,4 điểm phần trăm.

Chi phí vốn gia tăng, gây sức ép lên mảng margin

Theo cơ cấu doanh thu quý III/2026, tự doanh tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất với 1.594 tỷ đồng, chiếm khoảng 50,3% tổng doanh thu hoạt động. Doanh thu cho vay margin đạt 1.115,2 tỷ đồng, chiếm 35,2%; môi giới đạt 348,9 tỷ đồng, chiếm 11%.

Ngoài ra, doanh thu từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (HTM) đạt 140,1 tỷ đồng, tăng 42,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.378 tỷ đồng, giảm 33,3%.

Đáng chú ý, dù doanh thu cho vay margin tiếp tục tăng, biên lãi của hoạt động này đang có dấu hiệu thu hẹp do chi phí vốn gia tăng.

Cụ thể, lãi suất cho vay margin bình quân duy trì tương đối ổn định quanh mức 11,3%, trong khi lãi vay bình quân tăng từ 5% trong quý I/2026 lên 6,4% trong quý III/2026.

Theo đó, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và chi phí vốn giảm từ khoảng 5,2 điểm phần trăm trong quý II/2026 xuống còn 4,9 điểm phần trăm trong quý III/2026.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh 9 tháng của SSI vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số về lợi nhuận. Tuy nhiên, mức sụt giảm doanh thu tự doanh và môi giới trong quý III, cùng áp lực chi phí vốn đối với hoạt động cho vay margin, là những yếu tố đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán này.