SSB tăng gần 50% trong một tháng, hơn 8,4 triệu cổ phiếu được đăng ký bán

Theo thông tin mới nhất, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu SSB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/9 đến 22/10/2026 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hơn 8,4 triệu cổ phiếu SSB được đăng ký bán ra.

Hiện ông Lê Tuấn Anh đang sở hữu hơn 38,16 triệu cổ phiếu SSB, tương đương khoảng 1,1% vốn SeABank. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ giảm xuống còn hơn 30,16 triệu đơn vị, tương đương 0,869% vốn ngân hàng. Mục đích được công bố là cơ cấu tài chính cá nhân.

Cùng thời gian, ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm, Phó Chủ tịch HĐQT SeABank cũng đăng ký bán 214.100 cổ phiếu SSB. Đây gần như là toàn bộ lượng cổ phiếu ông đang sở hữu. Nếu hoàn tất, ông Huy chỉ còn 48 cổ phiếu SSB.

Chưa hết, ông Vũ Đình Khoán, Phó Tổng Giám đốc SeABank đăng ký bán 95.000 cổ phiếu, trong khi bà Đặng Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 70.000 cổ phiếu. Hai giao dịch đều dự kiến diễn ra trong khoảng 23/9-22/10 và được nêu mục đích là cơ cấu tài chính cá nhân.

Sau giao dịch, ông Vũ Đình Khoán dự kiến giảm sở hữu từ gần 5,1 triệu cổ phiếu xuống gần 5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ từ 0,146% xuống 0,144%. Bà Đặng Thu Trang sẽ giảm lượng nắm giữ từ 370.076 cổ phiếu xuống 300.076 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu từ 0,011% xuống 0,009% vốn SeABank.

Đây không phải giao dịch bán duy nhất của lãnh đạo SeABank trong thời gian gần đây. Trước đó, ông Bùi Quốc Hiệu, Phó Tổng Giám đốc đã đăng ký bán 56.000 cổ phiếu SSB trong giai đoạn 18/9-16/10. Nếu hoàn tất, ông Hiệu sẽ còn 40.000 cổ phiếu, tương đương 0,001% vốn ngân hàng.

Như vậy, xét riêng các giao dịch đang được công bố, lượng cổ phiếu SSB mà người nhà lãnh đạo và 3 Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán lên tới hơn 8,4 triệu đơn vị. Tuy nhiên, các thông báo đều nêu mục đích cơ cấu tài chính cá nhân, do đó việc đăng ký bán không đồng nghĩa các giao dịch chắc chắn sẽ được thực hiện toàn bộ.

Điểm đáng chú ý nằm ở thời điểm các giao dịch xuất hiện. SSB hiện giao dịch quanh 24.100 đồng/cp và đang ở vùng giá cao nhất lịch sử. Tính trong khoảng một tháng, thị giá đã tăng gần 50%. Trước đó, trong phiên 16/9, cổ phiếu này có phiên tăng trần thứ ba liên tiếp, lên 22.350 đồng/cp.

Đà tăng của SSB diễn ra cùng lúc cổ phiếu này liên tiếp được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế. Trong kỳ rà soát quý III/2026 của MarketVector Indexes, SSB là cổ phiếu Việt Nam duy nhất được thêm mới vào MarketVector Vietnam Local Index – chỉ số tham chiếu của VanEck Vietnam ETF. Theo ước tính được công bố, quỹ này có thể mua khoảng 13,2 triệu cổ phiếu SSB trong đợt tái cơ cấu hoàn tất ngày 18/9.

Bên cạnh đó, FTSE Russell cũng bổ sung SSB vào FTSE Global All Cap Index cùng 26 cổ phiếu Việt Nam khác, với thay đổi có hiệu lực từ ngày 21/9 – thời điểm Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. Trước đó, trong kỳ rà soát tháng 8, SSB cũng được MSCI thêm vào MSCI Frontier Markets Index, có hiệu lực từ ngày 1/9.

Việc xuất hiện trong các bộ chỉ số quốc tế tạo thêm sự chú ý đối với SSB từ nhóm nhà đầu tư tổ chức. Tuy nhiên, lượng mua thực tế của các quỹ còn phụ thuộc quy mô tài sản, phương thức mô phỏng chỉ số và tỷ trọng phân bổ cho từng cổ phiếu, vì vậy không thể đồng nhất việc được thêm vào chỉ số với một lượng tiền mua cố định.

Về hoạt động kinh doanh, SeABank ghi nhận một số chỉ tiêu tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026. Cuối tháng 6, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 427.100 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cuối năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng đạt 264.453 tỷ đồng, tăng gần 8%, trong khi tổng tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 239.779 tỷ đồng, tăng 8,1%.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SeABank đạt 2.625 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt 4.663 tỷ đồng, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ gần 400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,25%.

Về vốn, SeABank đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, dự kiến đưa vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng.