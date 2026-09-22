SSB giảm sàn phiên thứ hai, một mã 'họ Masan' vượt đỉnh

Biến động nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn kết phiên 22/9. Nguồn: Vietstock Finance

Phiên giao dịch ngày 22/9, VN-Index hồi phục tích cực sau khi mất gần 16 điểm trong phiên 21/9. Đóng cửa, chỉ số tăng 17,26 điểm lên 1.816,93 điểm. HNX-Index cũng tăng 2,55 điểm, còn UPCoM ngược chiều giảm 0,22 điểm.

Tuy nhiên thanh khoản lùi về mức cực thấp với tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 14.000 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với phiên trước. Khối ngoại cũng thu hẹp quy mô rõ rệt khi giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, trong khi phiên trước đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ với giá trị hơn 66 tỷ đồng. Dẫn đầu là SBT với giá trị mua ròng 131 tỷ đồng. Theo sau là MCH với 68 tỷ đồng và VIC với 50 tỷ đồng. VNM và MSN cũng được mua ròng lần lượt 41 tỷ đồng và 37 tỷ đồng. Ngoài ra, CTG được mua ròng 31 tỷ đồng; FPT, VPL hơn 20 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, TCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 87 tỷ đồng. VHM đứng tiếp theo với 54 tỷ đồng, VPB 50 tỷ đồng, BVH 45 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng VCB 32 tỷ đồng, PVT 29 tỷ đồng, STB 28 tỷ đồng, TCX 21 tỷ đồng, MBB 20 tỷ đồng...

VIC, VHM và MSN nâng đỡ chỉ số

Nhóm bất động sản có đóng góp lớn cho chiều tăng của chỉ số, với tác động tích cực nhất đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhóm Vingroup. VIC tăng 3,74%, VHM tăng 1,91%, VRE tăng 1,41% và VPL tăng 0,62%. Các mã bất động sản tăng tốt khác là PDR tăng 2,17%, HDC tăng 3,06%, KHG tăng 2,7%, IDC tăng 1,2%.

Ở nhóm tiêu dùng bán lẻ, một số mã vốn hoá lớn nhận được sự quan tâm của dòng tiền. MSN tăng 3,84%, trở thành một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch tích cực nhất. VNM tăng 1,49%, trong khi SAB tăng 1,82%.

Ngoài MSN, nhà đầu tư cũng quan tâm tới mã khác cùng “họ Masan” là MSR của CTCP Masan High-Tech Materials. Mã tăng 6,75%, lập đỉnh mới ở giá 53.800 đồng/cp. Chỉ từ giữa tháng 7 đến nay, mã đã tăng khoảng 65%.

Masan mới công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026 của Masan High-Tech Materials với doanh thu thuần đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả trên được hỗ trợ bởi giá vonfram APT - sản phẩm chủ lực của MSR duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu đối với kim loại này vẫn ở mức vững vàng.

Ngoài nhóm Vingroup và nhóm Masan, nhóm cổ phiếu Gelex cũng diễn biến tích cực. GEX tăng 3,17%, GEE tăng trần, còn GEL tăng hơn 1%.

Tại các nhóm ngành khác, các mã thu hút dòng tiền là PET, PVP tăng trần; PC1 tăng 3,47%; VSC tăng 2,29%, HAH tăng 2,99%, PVT tăng 4,56%...

SSB tiếp tục giảm sàn

Nhóm tài chính ghi nhận giao dịch kém sôi động hơn với các mã chủ yếu biến động trong biên độ hẹp. Các mã chứng khoán ở chiều tăng có VPX tăng 3,77%, VIX tăng 1,95%, VCI tăng 1,24%, VND tăng 1,02%; SSI, SHS tăng nhẹ... Tích cực nhất là TVS của Chứng khoán Thiên Việt, tăng trần lên giá 15.600 đồng/cp.

Các mã ngân hàng tăng đáng kể là EIB tăng 1,54%, TPB tăng 1,79%, MSB tăng 3,45%... Ngược lại, VPB giảm 1,58%, ACB giảm 1,79%, MBB, HDB giảm nhẹ...

Đáng chú ý là SSB khi tiếp tục giảm sàn 6,9%. Đây là phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp của cổ phiếu SeABank sau chuỗi tăng nóng trước đó. Mã đóng cửa ở giá 20.900 đồng/cp, khớp lệnh 3,8 triệu đơn vị và dư bán sàn hơn 980.000 cổ phiếu.