Ca sĩ - nhạc sĩ thế hệ mới từ SS Label

SuGi (tên thật Nguyễn Hữu Thanh Tùng, sinh năm 2003) là thành viên thuộc FIRSTGENE – tổ đội 5 nghệ sĩ trẻ của SS Label. Hoạt động song song ở hai vai trò ca sĩ và nhạc sĩ từ năm 2024, SuGi sớm rèn giũa tư duy sáng tác và màu sắc âm nhạc riêng qua các dự án của FIRSTGENE trước khi cùng cả tổ đội chính thức gia nhập SS Label vào năm 2025.

SuGi hoạt động song song ở hai vai trò ca sĩ và nhạc sĩ từ năm 2024

Trước khi ra mắt sản phẩm cá nhân, SuGi đã có dịp cọ xát và khẳng định năng lực bên cạnh các nghệ sĩ đàn anh. Anh từng kết hợp cùng Binz trong ca khúc “Không ai” (thuộc album Gặp lại), đồng thời tham gia góp giọng và sáng tác trong Space Jam Vol. 3 và album kỷ niệm 15 năm SpaceSpeakers. Nếu những màn kết hợp trước đây từng thu hút sự chú ý nhờ màu giọng mới lạ, thì ở thời điểm hiện tại, anh đã cho thấy sự hoàn thiện rõ rệt về kỹ thuật lẫn cảm xúc, sẵn sàng mang đến những sản phẩm giàu tiềm năng. Sở hữu lợi thế tự sáng tác kết hợp với lối hát Ballad giàu cảm xúc, SuGi được kỳ vọng là nhân tố đáng chú ý của thế hệ nghệ sĩ kế cận tại SS Label.

Được viết thường, không dấu và không khoảng cách, tựa đề “thuchoem” cho phép người nghe diễn giải theo ba cách khác nhau: Thu cho em, Thư cho em và Thu chờ em. Đây cũng là cấu trúc ba chương tạo nên mạch kể chuyện xuyên suốt album. Sử dụng hình ảnh mùa thu làm sợi dây liên kết, SuGi kể lại quá trình trưởng thành trong cảm xúc của một chàng trai: từ lúc bắt đầu rung động, cố gắng níu giữ cho đến khi chấp nhận buông tay.

Chương 1 "Thu cho em" được khởi đầu bằng gam màu tươi sáng và những kỳ vọng trong trẻo nhất khi tình yêu mới chớm nở. Chương mở màn tạo ra một không gian cảm xúc dễ chịu, trước khi dẫn dắt người nghe bước vào những biến chuyển bất ngờ ở phần sau của album.

Ở chương 2 - "Thư cho em", màu sắc âm nhạc dần chuyển sang trầm lắng khi mối quan hệ bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Gửi gắm những tâm tư chưa kịp nói qua hình ảnh những lá thư, đây là chương chứa đựng nhiều cao trào day dứt và những nỗ lực níu kéo khó gọi tên nhất trong toàn bộ dự án.

Chương 3 - "Thu chờ em" khép lại hành trình bằng sự điềm tĩnh và chấp nhận. Thay vì tiếp tục chờ đợi hay tiếc nuối, nhân vật chính chọn cách đối diện với thực tại và xem quá khứ như một phần ký ức đã qua. Cách xử lý cái kết này cũng chính là điểm nhấn tạo nên dư vị riêng mà SuGi dành cho khán giả khi thưởng thức trọn vẹn album.

Cột mốc mới của thế hệ trẻ tại SS Label

Mở đường bằng MV và tiến tới ra mắt trọn vẹn album đầu tay “thuchoem” vào tháng 12, lộ trình ra mắt này cho thấy sự đầu tư bài bản từ SS Label cũng như năng lực sáng tác đáng ghi nhận của SuGi.

Sự tin tưởng và hậu thuẫn từ thế hệ đi trước không chỉ là điểm tựa giúp SuGi tự tin định hình màu sắc âm nhạc riêng biệt, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mới của toàn bộ FIRSTGENE. Qua dự án “thuchoem”, lứa nghệ sĩ kế cận của SS Label đang từng bước khẳng định bản lĩnh độc lập và sẵn sàng tạo nên dấu ấn rõ nét trên thị trường âm nhạc Việt Nam.