Sri Lanka: TTK SLFP cảnh báo Chính phủ không nên “động đến y phục” của chư Tăng

Tổng Thư ký Đảng Tự do Sri Lanka (SLFP), ông Duminda Dissanayake, kêu gọi Chính phủ không can thiệp vào chiếc y của chư Tăng Phật giáo, đồng thời cảnh báo những hành động như vậy có thể làm suy yếu di sản Phật giáo và nền văn minh của Sri Lanka.

Phát biểu trước truyền thông ngày 08/10/2026, ông Dissanayake cho rằng Sri Lanka là quốc gia có đặc trưng chủ yếu là cộng đồng người Sinhala theo Phật giáo. Theo ông, các ngôi chùa và chư Tăng giữ vai trò trung tâm trong lịch sử cũng như đời sống xã hội của đất nước.

Ảnh chụp màn hình từ Youtube

“Ở mỗi ngôi làng của người Sinhala đều có chùa và chư Tăng, thậm chí một số làng có hơn một ngôi chùa. Vì vậy, Chính phủ cần nhớ rằng đây là một đất nước Phật giáo có lịch sử lâu đời, với đời sống xã hội gắn bó mật thiết với chư Tăng và các ngôi chùa”, ông nói.

Ông Dissanayake cho rằng Chính phủ đã “động đến chiếc y” và cảnh báo không nên tiến xa hơn.

“Chính phủ không nên chuẩn bị để châm lửa đốt chiếc y. Các vị đang đứng trước nguy cơ làm suy yếu lịch sử, sự thịnh vượng và nền văn minh của chúng ta”, ông phát biểu.

Ông cũng nhắc lại rằng ngay cả các thế lực cai trị thuộc địa trước đây cũng từng vấp phải sự phản kháng khi tìm cách thách thức ảnh hưởng của giới tăng lữ Phật giáo và biểu tượng chiếc y.

“Không ai trên thế giới này có thể làm suy yếu chiếc y. Ngay cả các vị Đại Trưởng lão (Mahanayake Theros) cũng đã đề nghị Chính phủ tiến hành mọi vụ kiện tại tòa án mà không động đến chiếc y”, ông Dissanayake nói thêm.

Theo: dailymirror.lk/Chuyển ngữ: Tịnh Pháp

Nguồn link: https://www.dailymirror.lk/breaking-news/Govt-has-touched-the-robe-dont-go-further-Duminda/108-352087

Link Youtube ông Duminda Dissanayake trả lời phỏng vấn báo chí.