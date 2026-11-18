Từ những tàn tích cổ xưa của Tam giác Văn hóa (Cultural Triangle) đến những con sóng ào ạt của bờ biển phía Nam, năm 2026 Sri Lanka tiếp tục phát triển như một điểm đến hàng đầu dành cho những ai tìm kiếm nhiều hơn một kỳ nghỉ thông thường. Ảnh: rainforestvibe

Du lịch Sri Lanka - nơi "voi đeo vàng" mùa lễ hội

Trong bài viết có tiêu đề "Khám phá thiên đường Ấn Độ Dương nơi voi đeo vàng, trà mọc trên mây và những khu nghỉ dưỡng sang trọng đang chờ đón trên những ngọn đồi" (Discover the Indian Ocean paradise where elephants wear gold, tea grows above the clouds and luxury hideaways await in the hills) đăng trên báo Daily Mail (Anh) ngày 16/11, tác giả Fiona Hardcastle chia sẻ: Chuyến thăm đầu tiên hai năm trước đã khiến gia đình cô bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự đa dạng đáng kinh ngạc của đảo quốc Sri Lanka.

Khi trở về họ đem theo những kỷ niệm đẹp về đền chùa, xe tuk-tuk, các chuyến đi săn và lặn biển ở bờ biển phía Đông. Lần trở lại này họ có thêm cơ hội khám phá những khía cạnh nguyên sơ hơn của đất nước được mệnh danh là "viên ngọc Ấn Độ Dương" này, tại vùng đồi núi Kandy và xa hơn nữa - nơi có một số cảnh quan ngoạn mục nhất của Sri Lanka và mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng nhất là trà (cây chè).

Đặc biệt điểm gây ấn tượng nhất là lễ hội Esala Perahera - một trong những lễ hội văn hóa Phật giáo lâu đời và đặc sắc nhất thế giới. Lễ hội Esala Perahera năm 2026 được tổ chức tại thành phố lịch sử Kandy từ ngày 18-27/8. Với cao trào là Đại lễ rước chính (Grand Procession) tôn vinh Xá lợi Răng Phật, quy tụ những chú voi được trang trí lộng lẫy trông như đeo trang sức vàng, cùng các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật truyền thống và nhiều nghi lễ văn hóa Kandy được gìn giữ qua nhiều thế kỷ.

Một trong những chú voi được trang trí lộng lẫy trông như đeo trang sức vàng, tại lễ hội Esala Perahera. Ảnh: Shutterstock

Cặp đôi khách du lịch ngắm cảnh "trà trong mây" tại Nuwara Eliya. Ở độ cao 1.890m, đây là thành phố cao nhất Sri Lanka. Ảnh: Viator

"Sau sự hồi sinh ngoạn mục thời hậu đại dịch, du lịch ở Sri Lanka đang bùng nổ. Năm 2026 tính đến ngày 8/11, Sri Lanka đã đón hơn 1,9 triệu khách du lịch quốc tế. Khoảng 1/10 trong đó là khách du lịch Anh. Các chuyến bay thẳng mới của British Airways đến Thủ đô Colombo chắc chắn sẽ thúc đẩy sự nổi tiếng đang bùng nổ của đảo quốc này như một điểm đến đường dài được ưa chuộng" - tác giả Fiona Hardcastle nhấn mạnh.

Cũng về du lịch Sri Lanka, nhà xuất bản cẩm nang du lịch nổi tiếng Lonely Planet (Australia) vừa tư vấn các điểm đến hứa hẹn đem lại trải nghiệm như mơ cho những người yêu thiên nhiên, bao gồm:

Đắm mình trong văn hoá trà tại thị trấn Haputale

Thị trấn nhỏ yên bình với khoảng 5.000 cư dân Haputale thuộc huyện Badulla, tỉnh Uva - một trong ba vùng trồng trà lớn nhất Sri Lanka. Nằm ở độ cao 1431m trên dãy núi phía Nam của cao nguyên Sri Lanka, Haputale là nơi nổi tiếng về trà và tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục.

Được bao quanh bởi các sườn dốc với các đồn điền trà xanh mướt và những ngọn đồi phủ đầy rừng mây, Haputale có khí hậu mát mẻ hơn so với vùng xung quanh. Trong hành trình từ Cao nguyên Trung tâm (Central Highlands) đến các bãi biển phía Nam, khách du lịch thường lưu lại tại những nhà nghỉ, một số khá sang trọng với tầm nhìn tuyệt đẹp, để đắm mình trong văn hoá trà nổi tiếng của Sri Lanka.

Đắm mình trong văn hoá trà tại thị trấn Haputale, đem lại cho khách du lịch một trải nghiệm độc đáo khi ghé thăm vùng trồng trà Uva nổi tiếng của Sri Lanka. Ảnh: lanka-excursions-holidays

Khám phá các tuyến đường mòn và động vật hoang dã vùng Cao nguyên Trung tâm

Cao nguyên Trung tâm là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Sri Lanka. Nơi đây nổi tiếng với những khu rừng mưa nhiệt đới quy tụ khoảng 50% số loài thực vật có hoa đặc hữu, cùng 51% loài động vật có xương sống đặc hữu của Sri Lanka.

Trải nghiệm nơi đây, khách du lịch được tận hưởng cảnh quan đầy cuốn hút khi đi bộ xuyên rừng. Đồng thời tìm kiếm những loài đặc hữu như chim chào mào tai vàng quý hiếm, gà rừng Sri Lanka được coi như loài chim quốc gia...

Trải nghiệm tour Safari tại Vườn quốc gia Yala

Được công nhận là khu bảo tồn động vật hoang dã từ năm 1900, Vườn quốc gia Yala là khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng nhất của Sri Lanka. Với điểm thu hút chính là số lượng lớn báo và voi. Theo ước tính, có từ 12 đến 22 con báo trên 100 km² ở Yala, khiến khả năng nhìn thấy chúng khá cao.

Du lịch Sri Lanka - những dấu ấn thăng trầm

Du lịch từng chiếm gần 5% nền kinh tế Sri Lanka khi đạt đỉnh điểm vào năm 2018. Kể từ đó ngành này bị ảnh hưởng bởi nhiều biến cố, bao gồm cả cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có dẫn tới Sri Lanka phải tuyên bố vỡ nợ hồi tháng 4/2022.

Tính tới năm 2025, ngành du lịch Sri Lanka đã ghi nhận sự phục hồi ngoạn mục - trở lại mức trước đại dịch và thậm chí vượt qua kỷ lục của năm 2018. Nhập khẩu và thâm hụt thương mại hàng hóa của Sri Lanka dần được cải thiện khi thu nhập từ du lịch tăng lên.

Năm 2026 tính đến ngày 8/11, Sri Lanka đã đón hơn 1,9 triệu khách du lịch quốc tế. Ảnh: newswire

Sri Lanka tham gia Diễn đàn Du lịch Quốc tế lần thứ VI "Hãy cùng du lịch! 2026" diễn ra từ ngày 10 -14/6 tại Thủ đô Moskva, một trong những sự kiện quảng bá du lịch lớn nhất của Liên bang Nga. Ảnh: mfa

Năm 2025 Sri Lanka đón số khách du lịch quốc tế kỷ lục hơn 2,36 triệu người - tăng 15,1% so với gần 2,1 triệu khách đến năm trước; với mức doanh thu 3,22 tỉ USD - tăng 1,6% so với 3,17 tỉ USD năm trước.

Sang năm 2026, doanh thu du lịch giảm do ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2. Sri Lanka đã phải điều chỉnh giảm mục tiêu thu hút khách du lịch quốc tế từ 3 triệu người xuống còn 2,7 triệu khách đến; mục tiêu doanh thu giảm từ 5 tỉ USD xuống còn 4,2 tỉ USD.

Trước thềm cao điểm cuối năm, Sri Lanka đang trở lại đà phục hồi du lịch. Dịch vụ tin tức EconomyNext của Sri Lanka ngày 15/11 dẫn nguồn tin chức năng cho biết: Doanh thu ngoại hối hàng tháng từ du lịch của đảo quốc này đã tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10/2026 và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước - đạt 192,7 triệu USD. Đà tăng trưởng đó đi kèm với mức tăng 2,1% lượng khách du lịch quốc tế tới Sri Lanka trong tháng trước.

Khung cảnh xanh mát bao quanh khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Uga Halloowella - tọa lạc tại trung tâm Hatton thuộc vùng đồi núi nổi tiếng của Sri Lanka. Ảnh: Daily Mail

Tầm nhìn bao quát khắp những cánh đồng chè xanh mướt xung quanh khách sạn Uga Ghiri mới khai trương, tại vùng đồi bậc thang ở thị trấn cao nguyên Ella thuộc huyện Badulla, tỉnh Uva, Sri Lanka. Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, số khách du lịch quốc tế đến Sri Lanka trong 10 tháng đầu năm 2026 vẫn giảm 1,5%. Tổng doanh thu du lịch cũng giảm 8,3% xuống còn gần 2,438 tỉ USD, so với 2,659 tỉ USD cùng kỳ năm 2025.

Trước thực tế này, báo Dailymirror.lk của Sri Lanka ngày 16/11 dẫn phân tích của chuyên gia, nêu rõ: Sri Lanka cần chú trọng cạnh tranh về chất lượng, chứ không chỉ đơn thuần về giá cả.

Theo đó, một mặt Sri Lanka vẫn duy trì đón khách du lịch đại chúng vốn đóng góp đáng kể cho cộng đồng địa phương và các doanh nghiệp nhỏ. Mặt khác cần tích cực hướng tới du lịch cao cấp (hạng sang) - phát triển các tour du lịch safari động vật hoang dã hạng sang, khu nghỉ dưỡng độc quyền tại các đồn điền trà, khu nghỉ dưỡng Ayurveda và chăm sóc sức khỏe cao cấp…

Nguồn: Daily Mail, Lonely Planet, Dailymirror