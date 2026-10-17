Sri Lanka mất điện toàn quốc do dư thừa điện mặt trời

Đến chiều cùng ngày, điện đã được khôi phục tại một số khu vực thuộc Colombo, Gampaha, Galle và Badulla, trong khi nhà chức trách tiếp tục khắc phục sự cố khiến toàn bộ hệ thống điện quốc gia của Sri Lanka ngừng hoạt động.

Công ty điện lực quốc doanh Lanka cho biết các kỹ sư đang khẩn trương xử lý sự cố trên toàn lưới điện. Nguyên nhân đang được điều tra, trong đó có khả năng lượng điện mặt trời dư thừa đã gây mất ổn định hệ thống.

Đoàn tàu tiến vào ga ở Maradana, Colombo, Sri Lanka, năm 2021. Ảnh: Unsplash

Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka Anura Karunathilaka cho biết chính quyền hy vọng có thể khôi phục điện theo từng giai đoạn. Ông đồng thời kêu gọi các hộ gia đình và đơn vị sở hữu hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tạm ngắt kết nối cho đến khi có thông báo mới nhằm hỗ trợ quá trình khôi phục lưới điện.

Đây không phải lần đầu Sri Lanka gặp sự cố tương tự. Tháng 2/2025, toàn bộ lưới điện quốc gia cũng bị sập vào một ngày Chủ nhật nắng đẹp, khi sản lượng điện mặt trời vượt nhu cầu tiêu thụ. Khi đó, nhà chức trách mất hơn 6 giờ để khôi phục nguồn cung.

Sri Lanka hiện có tổng công suất điện mặt trời lắp đặt hơn 3.000 megawatt, trong khi nhu cầu điện vào ban ngày chỉ dao động khoảng 2.000-2.500 megawatt.

Các chính sách ưu đãi thuế đã thúc đẩy người dân và doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Nhiều hộ gia đình có thể bán lượng điện dư thừa trở lại lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của nguồn điện này cũng đặt ra thách thức đối với việc cân bằng cung cầu và duy trì ổn định hệ thống.

Chính phủ Sri Lanka đặt mục tiêu nâng công suất điện mặt trời lên gần 4.400 megawatt trong vòng ba năm, tăng 388% so với năm 2024.