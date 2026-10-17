Sri Lanka: Mất điện toàn quốc, dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn

Sri Lanka đã trải qua sự cố mất điện trên phạm vi toàn quốc. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, sự cố bắt đầu vào khoảng giữa trưa (giờ địa phương) và kéo dài hơn 3 giờ, khiến hệ thống cung cấp điện trên toàn đảo tê liệt. Tình trạng mất điện đồng loạt ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước, dịch vụ Internet và mạng viễn thông di động. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương khôi phục nguồn điện theo từng giai đoạn nhằm sớm ổn định hoạt động kinh tế và đời sống người dân.

Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung nước sinh hoạt, Cơ quan Cấp nước Sri Lanka đã kêu gọi người dân sử dụng nước tiết kiệm, đồng thời cảnh báo tình trạng mất điện kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành hệ thống cấp nước trên toàn quốc.

Bộ trưởng Năng lượng Anura Karunatilaka xác nhận sự cố bất ngờ của hệ thống điện đã khiến toàn bộ quốc đảo mất điện. Ông cho biết trục trặc kỹ thuật tại một nhà máy thủy điện ở khu vực miền núi miền Trung, được phát hiện từ ngày 16/10, có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cố nghiêm trọng này.

Trong nỗ lực ổn định hệ thống điện quốc gia, Bộ trưởng Karunatilaka kêu gọi các hộ gia đình và cơ sở sử dụng hệ thống điện Mặt Trời áp mái tạm thời ngắt kết nối với lưới điện cho đến khi nhà chức trách khôi phục trạng thái vận hành ổn định.

Hiện giới chức Sri Lanka đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác của sự cố, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm khôi phục hoàn toàn nguồn cung điện trên toàn quốc.