SPRINT Connect 2026 - Cơ hội kết nối thương mại và hợp tác phát triển

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Tham dự sự kiện có bà Sasha Oliveira - Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; đại diện Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ - Bộ Tài chính; đại diện Tổ chức Coowater International tại Việt Nam; lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai.

Bà Sasha Oliveira - Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Canada tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện thu hút khoảng 150 đại biểu đến từ 47 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ nhóm sản xuất đang tham gia các chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực của tỉnh; cùng các doanh nghiệp, đối tác tiềm năng trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan.

Các đơn vị tham gia hoạt động trong 8 chuỗi giá trị nông nghiệp gồm: chè, quế, măng tre, dược liệu, táo mèo, gạo nếp, dâu tằm và rau các loại. Đây cũng là những đơn vị đã tiếp nhận gói hỗ trợ tăng trưởng sạch của Dự án SPRINT.

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ nhóm sản xuất tại sự kiện.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ nhóm sản xuất có cơ hội giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện sản xuất, nhu cầu hợp tác và tìm kiếm đối tác thương mại.

Các doanh nghiệp khách mời cũng trao đổi về nhu cầu, điều kiện hợp tác, qua đó mở ra cơ hội kết nối trực tiếp giữa đơn vị sản xuất với các đối tác, nhà phân phối và thị trường tiềm năng.

Các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn trong từng công đoạn của chuỗi giá trị, từ tổ chức sản xuất, quản lý, vận hành đến kết nối thị trường. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các đơn vị.

Các đại biểu tham gia thảo luận.

Đặc biệt, hoạt động tư vấn chuyên sâu theo các trạm chủ đề giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận những giải pháp thiết thực về phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ số và tài chính. Qua đó, hỗ trợ các đơn vị từng bước hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị và chủ động hơn trong tiếp cận thị trường.

Không chỉ hướng tới mục tiêu kết nối thương mại, SPRINT Connect 2026 còn chú trọng thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ nhóm sản xuất do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ, quản lý hoặc có liên kết, sử dụng lao động từ các hộ gia đình dân tộc thiểu số được tạo điều kiện tiếp cận đối tác, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và mở rộng cơ hội sinh kế.

Các đơn vị giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện sản xuất, nhu cầu hợp tác và tìm kiếm đối tác thương mại.

Thông qua các hoạt động kết nối, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, SPRINT Connect 2026 kỳ vọng góp phần hình thành những mối quan hệ hợp tác bền vững, thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Dự án SPRINT do Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada tài trợ, Cowater International trực tiếp quản lý và thực hiện tại 38 xã, phường của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2023 - 2029. Dự án hướng tới cải thiện phúc lợi kinh tế - xã hội cho 20.000 phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua các giải pháp tăng trưởng sạch và bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp.