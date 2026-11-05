Sprint 440 ra mắt - cruiser giá rẻ cho 'dân chơi nhập môn' Harley-Davidson

Hãng xe môtô đình đám của Mỹ - Harley-Davidson chính thức giới thiệu mẫu cruiser phân khối lớn giá rẻ Sprint 440 tại Triển lãm EICMA (Milan, Ý). Mẫu xe này được nghiên cứu và phát triển thông qua sự hợp tác giữa Harley-Davidson và nhà sản xuất Ấn Độ Hero MotoCorp.

Harley-Davidson Sprint 440 2027 sẽ được phân phối tới hệ thống đại lý trên toàn cầu, riêng thị trường Mỹ dự kiến tiếp nhận từ mùa xuân năm 2027 với công đoạn lắp ráp hoàn thiện thực hiện tại nhà máy ở York, Pennsylvania.

Sprint 440 mang dáng dấp cruiser đặc trưng của hãng nhờ góc đặt phuộc, chiều cao hệ thống treo và kích thước bánh xe được tính toán hợp lý để trông na ná như các dòng Sportster truyền thống như Iron 883. Các chi tiết thiết kế quen thuộc gồm đèn pha choá tròn, bình xăng "hạt lạc" Peanut, chắn bùn sau cắt ngắn và yên fastback.

Các chi tiết phay trên động cơ, mâm nhôm đúc, ống xả vuốt thon và logo hãng đặt ở tâm đèn pha tạo điểm nhấn ngoại hình. Trang bị công nghệ trên Sprint 440 bao gồm màn hình màu TFT tròn 3,5 inch đặt trên ghi-đông, hiển thị tốc độ, vòng tua, quãng đường cùng các đèn báo vận hành. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED. Phía trên đèn pha tích hợp cổng sạc USB-C 5V.

Danh mục phụ kiện chính hãng Harley-Davidson dành riêng cho dòng xe này gồm có: túi treo hông bằng vải dù (dung tích 7 lít/túi), tựa lưng tựa đầu cho người ngồi sau, yên đơn Brawler, bộ phụ kiện Willie G Skull (gồm để chân, gương kính gù tay lái, bao tay), ghi-đông Moto dáng phẳng, khung bảo vệ động cơ bằng thép ống sơn đen và kính chắn gió tháo lắp nhanh.

Sprint 440 có chiều cao yên khi tải là 671mm, hạ thấp trọng tâm và hỗ trợ chống chân dễ dàng. Thân xe hẹp kết hợp yên vuốt gọn giảm khoảng cách từ chân xuống mặt đất. Trọng lượng ướt của xe đạt 187kg. Tay lái bố trí các nút bấm công tắc ở vị trí thuận tiện, kết hợp bộ ly hợp hỗ trợ giảm lực kéo tay côn.

Harley-Davidson cũng cung cấp thêm các tùy chọn yên Reach (dời vị trí ngồi về trước 1 inch) và Tallboy (dời vị trí ngồi lên cao 2 inch và lùi sau 2,5 inch) thuộc danh mục phụ kiện chính hãng để phù hợp với chiều cao từng người lái.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí và dầu, dung tích 440cc (đường kính x hành trình piston: 79,6 mm x 88.4 mm; tỷ số nén 9,65:1). Khối động cơ này sử dụng trục cam đơn (SOHC), 2 van và hệ thống phun xăng điện tử (EFI). Xe đạt công suất 27 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 38Nm tại 4.000 vòng/phút, khuyến nghị dùng xăng 91 octane.

Sprint 440 được trang bị hộp số 6 cấp với cấp số 5 và 6 có tỷ số truyền thấp giúp hạ thấp vòng tua khi chạy đường trường. Bộ ly hợp tích hợp tính năng hỗ trợ lực bóp và chống trượt (assist-and-slip) hạn chế khóa bánh khi dồn số gấp. Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược 43mm (hành trình 13 mm) và hai phuộc sau dạng lò xo trụ có bình dầu phụ, hỗ trợ chỉnh tải 7 mức (hành trình 76mm).

Xe sử dụng mâm nhôm đúc 10 chấu, kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, đi cùng lốp 100/90-19 (trước) và 150/60ZR17 (sau). Phanh đĩa đơn tích hợp chống bó cứng phanh (ABS) tiêu chuẩn cho cả hai bánh, gồm đĩa trước 320mm với heo phanh 2 piston và đĩa sau 240mm với heo phanh 1 piston.

Sprint 440 có ba lựa chọn màu sắc: Dark Billiard Gray, Vivid Black và Teal Thunder. Tất cả các màu đều được trang trí bằng đồ họa đường sọc cam kết hợp họa tiết caro gợn sóng trên bình xăng cùng dòng chữ Harley-Davidson. Ốp hông xe tích hợp hình ảnh nhân vật thỏ "Harley Hare". Mức giá xe hiện chưa được công bố.

Video: Giới thiệu Sprint 440 ra mắt - cruiser giá rẻ nhất của Harley-Davidson.