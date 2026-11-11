Chợ quê vốn là làng quê thu nhỏ, là hình ảnh đọng lại trọn vẹn bản sắc văn hóa Việt Nam. Tại vùng đất Tuyên Quang, chợ phiên vùng cao giờ đây không còn bị đóng khung sau những dãy núi tai mèo mà đang trở thành một không gian kinh tế số vươn tầm ra thế giới. Hành trình “đưa chợ phiên lên chợ số” không đơn thuần là một giải pháp công nghệ, mà là bước chuyển mình chiến lược về sinh kế: biến tri thức bản địa thành giá trị thương mại, chuyển tư duy tự cung tự cấp sang kinh tế nông nghiệp số. Từ những cá nhân tiên phong đột phá tư duy, các hợp tác xã nâng tầm chuyên nghiệp cho đến sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, chợ số đang mở ra lối thoát nghèo bền vững - nơi giá trị văn hóa vừa được gìn giữ, vừa trực tiếp nuôi sống bản làng.