Ngay phút 48, MU tìm được bàn gỡ nhờ nỗ lực đột phá vào vùng cấm và bị đốn ngã của Lisandro Martinez. Từ chấm 11 m, Bruno Fernandes tung cú đá lạnh lùng vào góc xa, gỡ hòa cho đại diện Premier League. "Quỷ đỏ" gỡ hòa ở quả phạt đền thứ 3 trong trận đấu và cũng là lần dứt điểm trúng đích đầu tiên của họ.

Chưa đầy hai phút sau, tiền vệ đội trưởng của MU lại ghi tên lên bảng tỷ số với một cú sút xa. Bóng đập vào một ụ đất, nảy lên cao khiến thủ môn Kaique Pereira không kịp trở tay.

Bruno tỏa sáng khi gặp lại CLB cũ.

Sau bàn thua, MU thi đấu chắc chắn khiến chủ nhà không có khoảng trống để lên bóng. Tuy nhiên, Sporting vẫn gỡ hòa nhờ sai lầm cá nhân nơi hàng thủ đội khách. Lammens có ngày thi đấu tệ hại khi bắt bóng hụt, tạo cơ hội cho Suarez lập cúp đúp.

Phút 83, Bruno làm tung mành lưới chủ nhà sau pha phạt góc. Kaique Pereira đấm bóng lỗi nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Lisandro Martinez, Yoro đã va chạm với thủ môn bên phía Sporting trong vùng 5,5 m.

Trước đó, Man Utd tự đẩy mình vào thế khó trước Sporting khi những sai lầm cá nhân ở hàng thủ khiến họ phải trả giá, dù khởi đầu trận đấu khá tích cực. Đội bóng của Mauricio Pochettino kiểm soát bóng tốt, pressing hiệu quả và thực hiện tới 162 đường chuyền trong 25 phút đầu, nhiều nhất trong khoảng thời gian này ở mùa giải hiện tại.

Tuy nhiên, ưu thế ấy không kéo dài được lâu. Phút 29, Lisandro Martinez phạm lỗi với Catamo trong vòng cấm, mở ra cơ hội cho Sporting. Lammens cản phá được cú sút đầu tiên của Suarez nhưng chỉ 75 giây sau, thủ môn này lại phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền thứ hai. Suarez không bỏ lỡ cơ hội sửa sai, đưa đội chủ nhà vượt lên.

Đáng lo hơn, đây là lần thứ tư trong năm trận gần nhất Man Utd để thủng lưới từ chấm phạt đền, cho thấy sự thiếu tỉnh táo và ổn định trong những tình huống phòng ngự cơ bản.

Dù vậy, Man Utd có lý do để tiếc nuối khi bàn gỡ hòa của Amad bị từ chối ở phút 40. Tielemans dường như đã giành được bóng trong pha tranh chấp với Inacio, nhưng trọng tài thổi phạt trước khi Amad đưa bóng vào lưới, khiến VAR không thể can thiệp.

Nhiều chuyên gia của Sky Sports, trong đó có Clinton Morrison, đều cho rằng đây là quyết định sai lầm. Tình huống ấy càng làm nổi bật sự bất lợi mà Man Utd phải đối mặt, nhưng cũng không thể che lấp những vấn đề nội tại.

Đội bóng của Pochettino vẫn dễ dàng mất kiểm soát sau một biến cố, hàng thủ liên tục mắc lỗi và tinh thần thi đấu có dấu hiệu dao động. Man Utd đã có thời điểm chơi tốt hơn Sporting, song sự thiếu chắc chắn ở tuyến dưới khiến mọi nỗ lực kiểm soát thế trận trở nên mong manh.

Lúc 3h ngày 26/11, MU làm khách trên sân Jose Alvalade ở lượt 5 vòng phân hạng Champions League. Sporting có 9 điểm, hơn MU đúng một trận thắng. Ba điểm ở Lisbon vì thế đủ để thầy trò Mauricio Pochettino bắt kịp đối thủ, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 trận sân khách không thắng tại giải.

Với Bruno, chuyến đi này mang ý nghĩa riêng. “Sporting là CLB đầu tiên tin vào tiềm năng của tôi”, đội trưởng MU nói trước trận. Anh ghi 64 bàn trong 137 lần ra sân cho đội bóng Bồ Đào Nha trước khi gia nhập MU tháng 1/2020. Từ đó đến nay, Bruno chưa một lần gặp lại đội bóng cũ với tư cách đối thủ.