Sportbike Trung Quốc giá hơn 190 triệu đồng, cạnh tranh với Honda CBR500R

CFMoto 500SR 2027 được phân phối thông qua hệ thống đại lý ủy quyền của CFMoto Malaysia, với hai tùy chọn màu sắc gồm Galaxy Grey và Nebula White. Khách hàng mua xe được hưởng chính sách bảo hành hai năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi phát sinh từ nhà sản xuất.

CFMoto 500SR 2027.

Sức mạnh của CFMoto 500SR 2027 đến từ động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, DOHC, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 500cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 78 mã lực tại 12.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 49 Nm tại 10.000 vòng/phút. Khi hệ thống hút gió Ram Air hoạt động, công suất có thể tăng lên mức 81 mã lực theo thông tin công bố.

Động cơ của CFMoto 500SR 2027 sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử Bosch, kết hợp piston và trục khuỷu rèn, thanh truyền tách rời cùng xi lanh chế tạo hoàn toàn bằng nhôm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số kết hợp bộ ly hợp trượt đa đĩa ướt, giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi giảm số đột ngột và hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn.

500SR 2027 sử dụng khung sườn dạng ống thép, đi cùng hệ thống treo hành trình dài có khả năng điều chỉnh ở cả hai đầu. Phía trước là phuộc đảo chiều upside-down đường kính 41 mm, có hành trình 120 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đa liên kết với hành trình 130 mm. Cấu hình này được thiết kế nhằm cân bằng giữa độ ổn định khi vận hành tốc độ cao và khả năng hấp thụ dao động trên những cung đường không bằng phẳng.

Hệ thống phanh gồm hai đĩa trước đường kính 300 mm, kết hợp cùm phanh Nissin bốn piston, cùng một đĩa phanh sau 220 mm. Xe được trang bị ABS hai kênh, đồng thời có chế độ Supermoto cho phép vô hiệu hóa ABS bánh sau, phù hợp với những người lái có kinh nghiệm muốn chủ động kiểm soát bánh xe trong một số tình huống vận hành.

Các công nghệ an toàn trên CFMoto 500SR 2027 còn bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo hai cấp độ, có thể tắt hoàn toàn, bộ giảm chấn tay lái điều chỉnh được và hệ thống tín hiệu dừng khẩn cấp ESS. Những trang bị này hỗ trợ kiểm soát độ bám đường, hạn chế rung lắc ở khu vực tay lái và tăng khả năng cảnh báo cho phương tiện phía sau khi người lái phanh gấp.

Khu vực điều khiển của CFMoto 500SR được trang bị màn hình TFT màu kích thước 6,2 inch, hiển thị các thông tin vận hành và hỗ trợ kết nối MotoPlay. Xe còn có hệ thống sang số nhanh chỉ hỗ trợ lên số, giúp người lái chuyển cấp số thuận tiện hơn mà không cần thao tác côn trong những điều kiện phù hợp.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý khác gồm tay nắm sưởi với năm mức điều chỉnh, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS và cổng sạc USB Type-A, Type-C với công suất đầu ra tối đa 18W. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED, góp phần cải thiện khả năng nhận diện và tạo diện mạo hiện đại cho mẫu mô tô thể thao này.

CFMoto 500SR 2027 sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch, kết hợp lốp CST S3N kích thước 120/70 ở bánh trước và 160/60 ở bánh sau. Chiều cao yên xe được công bố ở mức 790 mm hoặc 795 mm tùy cấu hình, giúp người mua có thêm lựa chọn phù hợp với vóc dáng và tư thế điều khiển. Xe có bình xăng dung tích 15,5 lít và trọng lượng khô 192 kg.

- Video cận cảnh CFMoto 500SR 2027. Nguồn: Vision Effect TV.