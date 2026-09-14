Spider-Man: Brand New Day dẫn đầu phòng vé 6 tuần liên tiếp

Trong ba ngày cuối tuần, Spider-Man: Brand New Day thu 18 triệu USD và dự kiến đạt 23,3 triệu USD sau kỳ nghỉ Lễ Lao động ở Mỹ. Đây là chuỗi tuần đứng đầu dài nhất của một bộ phim kể từ Avatar: The Way of Water năm 2022, tác phẩm từng giữ vị trí số 1 trong bảy tuần liên tiếp.

Tính đến nay, Brand New Day đã mang về 923 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ. Với khoảng cách chỉ hơn 13 triệu USD, bộ phim được kỳ vọng sớm vượt qua Star Wars: The Force Awakens (936 triệu USD) để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé nội địa.

Không chỉ tạo dấu ấn tại Bắc Mỹ, phần phim Spider-Man thứ tư do Tom Holland đóng chính còn thu 2,4 tỷ USD trên toàn cầu. Thành tích này giúp bộ phim đứng thứ ba trong danh sách những tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại, sau Avatar (2,9 tỷ USD) và Avengers: Endgame (2,7 tỷ USD), đồng thời vượt qua Avatar: The Way of Water (2,3 tỷ USD).

Spider-Man: Brand New Day cho thấy sức hút bền bỉ của bom tấn dù thị trường đang bước vào giai đoạn cuối mùa phim hè.

Sức bền của Brand New Day càng đáng chú ý khi bộ phim tiếp tục dẫn đầu trước một loạt tác phẩm mới ra mắt trong dịp Lễ Lao động ở Mỹ. By Any Means của Paramount, Fall 2: Deadpoint của Lionsgate và Onslaught của A24 đều không tạo được sức cạnh tranh đáng kể.

By Any Means chỉ đứng thứ tư với 7,4 triệu USD từ 2.903 rạp trong ba ngày cuối tuần và dự kiến đạt 9,1 triệu USD sau bốn ngày. Bộ phim hình sự hạng R do Elegance Bratton đạo diễn có sự tham gia của Yahya Abdul-Mateen II và Mark Wahlberg, xoay quanh một đặc vụ FBI trẻ tuổi cùng sát thủ mafia khét tiếng hợp tác điều tra hàng loạt vụ sát hại các nhà lãnh đạo phong trào dân quyền.

Fall 2: Deadpoint có màn ra mắt khiêm tốn hơn khi đứng thứ 12 với 2,3 triệu USD từ 1.704 rạp, trong khi Onslaught xếp thứ 13 với 1,8 triệu USD từ 1.918 rạp. Việc các phim mới không tạo được sức bật giúp những bom tấn ra mắt từ trước tiếp tục duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng.

The Odyssey của Christopher Nolan đứng thứ hai trong tuần thứ tám công chiếu, thu 13 triệu USD trong ba ngày và dự kiến đạt 17 triệu USD sau kỳ nghỉ Lễ Lao động. Tác phẩm hiện mang về 584 triệu USD tại Bắc Mỹ và 1,62 tỷ USD trên toàn cầu. Riêng doanh thu từ IMAX đạt 486 triệu USD, chiếm khoảng 30% tổng doanh thu toàn cầu của phim.

Coyote vs. Acme đứng thứ ba với 11,3 triệu USD trong tuần thứ hai, chỉ giảm 27% so với tuần mở màn. Bộ phim ngoại truyện Looney Tunes đã thu 37 triệu USD tại Bắc Mỹ nhờ nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả.

Thành công của Spider-Man: Brand New Day cũng góp phần khép lại một mùa phim hè đặc biệt sôi động tại Bắc Mỹ. Theo Rentrak, doanh thu phòng vé từ tháng 5 đến đầu tháng 9 đạt 4,73 tỷ USD. Đây là mùa hè có doanh thu cao thứ hai lịch sử, chỉ kém mức 4,755 tỷ USD được thiết lập năm 2013, chưa điều chỉnh theo lạm phát.

Bên cạnh Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey, Toy Story 5 và The Devil Wears Prada 2 cùng một số phim kinh phí thấp tạo bất ngờ tại phòng vé đã góp phần thúc đẩy thị trường. Những thành công này phần nào bù đắp cho các dự án kinh phí lớn không đạt kỳ vọng như Moana bản người đóng, Supergirl và Masters of the Universe.

Theo Paul Dergarabedian của Rentrak, mùa phim hè năm nay có thể trở thành dấu hiệu cho một bước ngoặt đáng kể của hệ thống rạp chiếu. Thành tích phòng vé cho thấy trải nghiệm xem phim trên màn ảnh rộng vẫn có sức hấp dẫn riêng và khán giả đang trở lại rạp mạnh mẽ.

Sau mùa hè khởi sắc, thị trường Bắc Mỹ sẽ tiếp tục trông đợi loạt phim lớn trong những tháng cuối năm, gồm Practical Magic 2, Digger, phiên bản mới của Resident Evil và Verity. Đặc biệt, Avengers: Doomsday, Dune: Part Three và Jumanji 3 dự kiến ra mắt vào dịp Giáng sinh được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Nếu các bom tấn này giữ được sức hút, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ có khả năng vượt mốc 10 tỷ USD lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn ngành điện ảnh.