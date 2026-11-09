SPE Vietnam 2026: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong phát triển mỏ dầu khí

Hội thảo Kỹ thuật SPE Vietnam 2026 quy tụ 150 đại biểu cùng sự đồng hành của 27 đơn vị tài trợ, tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn chuyên môn uy tín của cộng đồng dầu khí tại Việt Nam và khu vực. Hội thảo năm nay tập trung vào việc ứng dụng các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao giá trị tài sản và hiệu quả phát triển mỏ trong bối cảnh ngành dầu khí đang đối mặt với yêu cầu tối ưu hóa chi phí, gia tăng hệ số thu hồi và nâng cao hiệu quả vận hành.

Chương trình Hội thảo gồm nhiều tham luận chuyên sâu đến từ các nhà điều hành, công ty dịch vụ kỹ thuật và cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong ngành. Đại diện Jadestone Energy đã trình bày về dự án đưa dòng khí đầu tiên từ mỏ Nam Du - U Minh vào khai thác tại Việt Nam. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh (VNU-HCM) giới thiệu mô hình kết hợp đánh giá hành vi pha và đặc tính lưu biến phục vụ công nghệ bơm ép chất hoạt động bề mặt - polymer nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi dầu.

Các đại biểu thảo luận chuyên sâu về các bài tham luận tại Hội thảo.

Các nội dung liên quan đến chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cũng nhận được sự quan tâm của các đại biểu. Đại diện Phú Quốc POC đã giới thiệu quy trình ứng dụng AI hỗ trợ định lượng và hợp lý hóa danh mục cơ hội phát triển mỏ, góp phần nâng cao chất lượng ra quyết định trong công tác quản lý tài nguyên.

Đáng chú ý, đại diện EnQuest đã trình bày tham luận “Mỗi khuyến nghị kỹ thuật đều là một quyết định đầu tư: Tư duy như một chủ sở hữu tài sản”, giới thiệu 5 yếu tố của mọi quyết định: mục tiêu, phương án, thông tin, giá trị kỳ vọng và chất lượng quyết định. Tham luận nhấn mạnh việc đánh giá trung thực mức độ không chắc chắn, giá trị của tính linh hoạt và của thông tin. Từ đó, đề xuất đánh giá một quyết định dựa trên chất lượng của quá trình ra quyết định tại thời điểm đó, khi kết quả cuối cùng còn chưa được biết, thay vì chỉ nhìn vào kết quả vốn còn phụ thuộc vào yếu tố khác trong quá trình thực thi. Qua đó, tham luận mang đến góc nhìn quản trị tài sản dầu khí theo hướng tối ưu hiệu quả đầu tư và nâng cao giá trị mỏ trong suốt vòng đời phát triển.

Ở lĩnh vực địa chất và phát triển mỏ, chuyên gia của Baker Hughes trình bày nghiên cứu đặc trưng hóa tầng móng nứt nẻ thông qua tích hợp dữ liệu ảnh điện trở suất giếng khoan LWD, ảnh siêu âm và tài liệu địa chấn âm học, với nghiên cứu điển hình tại bể Cửu Long ngoài khơi Việt Nam. Đại diện SLB chia sẻ các ứng dụng mô hình nền địa chấn (Seismic Foundation Models) trong nhận diện trực tiếp hydrocarbon, mở ra những hướng tiếp cận mới trong phân tích dữ liệu địa chấn bằng công nghệ số.

Trong khi đó, Halliburton giới thiệu giải pháp hoàn thiện giếng ba nhánh có chọn lọc, được triển khai tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á nhằm nâng cao hiệu quả khai thác từ các đối tượng chứa phức tạp. Bên cạnh đó, tham luận của NOV về tự động hóa tích hợp trong vận hành giàn khoan đã mang đến những góc nhìn thực tiễn về việc nâng cao tính an toàn, độ ổn định và hiệu quả hoạt động thông qua các giải pháp tự động hóa thế hệ mới.

Trao tặng kỷ niệm chương cho các diễn giả tại Hội thảo.

Song song với các phiên trình bày kỹ thuật, hội thảo còn tổ chức khu vực trưng bày công nghệ và poster kỹ thuật với 18 báo cáo chuyên sâu đến từ các doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật, đơn vị điều hành dầu khí, cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong khu vực như SLB, NOV, Baker Hughes, Expro, PTTEP, OES Group, Bureau Veritas, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Các hoạt động này đã tạo thêm không gian trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và kết nối giữa các chuyên gia trong ngành.

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Phạm Văn Hoanh, Trưởng ban Chương trình Kỹ thuật SPE Việt Nam, gửi lời cảm ơn chân thành tới các diễn giả, chuyên gia, nhà khoa học cùng toàn thể đại biểu đã tham gia chia sẻ và thảo luận nhiều vấn đề chuyên môn thiết thực của ngành dầu khí. Ông nhấn mạnh rằng các chủ đề năm nay đã được Ban Tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng, có tính ứng dụng cao đối với các nhà điều hành dầu khí. Theo ông, những kinh nghiệm thực tiễn, kết quả nghiên cứu và giải pháp công nghệ được trao đổi tại hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả phát triển mỏ, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong cộng đồng dầu khí.

Tiếp nối thành công của các kỳ tổ chức trước, SPE Vietnam Workshop & Tournament 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ mới và thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng dầu khí, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả phát triển tài sản và gia tăng giá trị cho ngành năng lượng Việt Nam.

Bà Jenny Lê Quế Phương, đại diện SPE Việt Nam, cho biết: SPE (The Society of Petroleum Engineers) - Hiệp hội Kỹ sư Dầu khí Quốc tế có trụ sở chính tại Mỹ với hơn 152.000 thành viên từ 148 quốc gia trên toàn thế giới và được đánh giá cao về các hoạt động khoa học chuyên môn. SPE Vietnam là thành viên của SPE (Vietnam Section), được thành lập cách đây 32 năm, vào tháng 6/1994. Đến nay, Hiệp hội đã tổ chức hơn 300 buổi hội thảo kỹ thuật với hơn 14.500 lượt đăng ký tham dự. Nhiều năm liên tiếp SPE Việt Nam đạt Giải thưởng President’s Award cho Section xuất sắc nhất khu vực.