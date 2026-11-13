SpaceX và Tesla xúc tiến thương vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử

Trung tâm Tesla tại Park Royal, London, Anh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo các nguồn tin thân cận, hai doanh nghiệp lớn nhất của tỷ phú Elon Musk là tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX và công ty xe điện Tesla đang có tiến triển trong các cuộc đàm phán sáp nhập, và có thể công bố thương vụ lớn nhất từ trước đến nay ngay trong tháng 12 tới.

Các nguồn tin đề nghị không công bố danh tính cho biết hai bên cũng đã thảo luận về kịch bản lùi thời điểm công bố sang đầu năm 2027. Hiện hội đồng quản trị và đội ngũ cố vấn của hai công ty đang bàn thảo chi tiết các điều khoản của thương vụ, cơ cấu quản trị của thực thể hợp nhất, cũng như số lượng cổ phiếu SpaceX sẽ phải dành cho các nhà đầu tư của Tesla. Đại diện của Tesla và SpaceX chưa phản hồi ngay lập tức đề nghị bình luận về thông tin này.

Trên thị trường chứng khoán New York, tính đến 15 giờ 20 phút ngày 12/11 (giờ địa phương), giá cổ phiếu Tesla có thời điểm tăng tới 1,9%, trong khi cổ phiếu SpaceX tăng 0,5%.

Nếu được thực hiện, thương vụ sẽ hình thành một tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực xe điện, pin lưu trữ năng lượng, tên lửa và vệ tinh, với mục tiêu chung là tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong không gian vũ trụ, xe tự lái và robot hình người.

Trước đó, hồi tháng 10/2026, ông Musk cho biết hội đồng quản trị hai công ty đã thành lập các ủy ban đặc biệt gồm các thành viên độc lập để xem xét phương án hợp nhất. Hai doanh nghiệp cũng đã có nhiều liên kết kinh doanh, trong đó có dự án hợp tác xây dựng nhà máy bán dẫn Terafab tại bang Texas, đồng thời ngày càng đẩy mạnh việc đặt nền tảng cho các hoạt động chung.

SpaceX, tên đầy đủ là Space Exploration Technologies Corp. và có trụ sở tại Starbase (bang Texas), hiện có giá trị thị trường hơn 1.900 tỷ USD sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi tháng 6/2026 tại New York, sự kiện giúp ông Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Những năm gần đây, công ty này đã chuyển đổi từ nhà sản xuất tên lửa và cung cấp dịch vụ phóng sang vai trò nhà cung cấp hạ tầng AI quan trọng cho các doanh nghiệp như Anthropic PBC, đồng thời là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh hàng đầu. Trong khi đó, Tesla hiện có giá trị khoảng 1.500 tỷ USD và dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 3/12 tới.

Tuy nhiên, hai công ty sẽ phải xử lý nhiều trở ngại trước khi có thể hoàn tất giao dịch, bao gồm phương án tách bạch hoạt động của Tesla tại Trung Quốc.

Trong báo cáo gửi khách hàng tháng trước, nhà phân tích Rajat Gupta của ngân hàng JPMorgan nhận định các vấn đề nhạy cảm về an ninh quốc gia xoay quanh những hợp đồng chính phủ và quốc phòng Mỹ của SpaceX, cùng với hoạt động sản xuất quy mô lớn và sinh lời của Tesla tại Trung Quốc, là những yếu tố mâu thuẫn nhau khi hai bên tìm kiếm sự chấp thuận từ cơ quan quản lý và cổ đông.

Thương vụ này cũng sẽ là phép thử lớn đối với tâm lý chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội và cam kết điều tra các hoạt động kinh doanh cũng như chính trị của ông Musk.

Trước đó, hãng tin Bloomberg đưa tin SpaceX và Tesla đang thúc đẩy việc công bố thỏa thuận vào nửa đầu năm 2027, nhằm hoàn tất sáp nhập trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump kết thúc./.