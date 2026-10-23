SpaceX và Tesla xem xét sáp nhập thành tập đoàn công nghệ trị giá 3.500 tỷ USD

Một cửa hàng Tesla ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tỷ phú Elon Musk xác nhận SpaceX và Tesla đang xem xét khả năng sáp nhập, động thái có thể hợp nhất các hoạt động kinh doanh tên lửa, xe điện, trí tuệ nhân tạo (AI), vệ tinh và robot thành một tập đoàn công nghệ trị giá khoảng 3.500 tỷ USD.

Tờ The New York Times cho biết, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của SpaceX, Elon Musk cho hay hội đồng quản trị hai công ty đã thành lập các ủy ban đặc biệt gồm những thành viên độc lập để đánh giá phương án sáp nhập.

Ông ủng hộ ý tưởng này nhưng sẽ không trực tiếp tham gia đàm phán do xung đột lợi ích, nhấn mạnh chưa có thỏa thuận về các điều khoản và không bảo đảm thương vụ sẽ thành công.

Theo giới phân tích, việc sáp nhập có thể tạo ra lợi thế tích hợp công nghệ giữa hệ thống vệ tinh Starlink, mô hình AI của xAI, công nghệ tự lái và robot Tesla. Hai công ty vốn có quan hệ hợp tác chặt chẽ: Tesla cung cấp pin và phương tiện cho SpaceX, đầu tư vào xAI trước khi công ty này sáp nhập với SpaceX, đồng thời hai bên dự kiến hợp tác sản xuất chip AI tại nhà máy Terafab. SpaceX đã niêm yết cổ phiếu từ tháng 6/2026, sau khi hợp nhất với xAI. Giá cổ phiếu SpaceX tăng hơn 9% trong phiên giao dịch đầu ngày 21/10, trong khi Tesla tăng khoảng 3%. SpaceX công bố doanh thu quý 3 đạt 14,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, thương vụ cũng đặt ra những quan ngại về mức độ tập trung quyền lực và quản trị doanh nghiệp. Musk hiện kiểm soát khoảng 20% quyền biểu quyết tại Tesla và hơn 80% tại SpaceX. Việc sáp nhập có thể giúp ông gia tăng đáng kể quyền kiểm soát đối với Tesla. Hội đồng quản trị hai công ty cũng có nhiều thành viên có quan hệ lâu năm với Musk, làm dấy lên câu hỏi về tính độc lập trong quá trình xem xét thương vụ.

Theo Elon Musk, việc Tesla chấp thuận sáp nhập cần ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Một số nhà đầu tư cũng nhận định thương vụ có thể đối mặt với giám sát chính trị và pháp lý chặt chẽ hơn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tháng 11.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là bước hợp nhất lớn nhất trong hệ sinh thái doanh nghiệp của Musk, hướng tới một tập đoàn tích hợp từ hạ tầng không gian, kết nối vệ tinh đến AI, sản xuất công nghiệp và phương tiện tự hành./.