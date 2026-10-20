SpaceX và Tesla đối mặt phép thử tỷ USD của Elon Musk

Kết quả kinh doanh sẽ cho thấy liệu đà tăng trưởng ổn định của Starlink và lợi nhuận từ mảng ôtô của Tesla có đủ sức tài trợ cho các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) hay không. Đây cũng là vấn đề then chốt trong những đồn đoán về khả năng hai công ty hợp nhất.

“Xét về các chỉ số, nhà đầu tư sẽ chú ý nhiều hơn đến tốc độ tăng trưởng doanh thu của Starlink thay vì số vụ phóng tên lửa, cũng như sự cải thiện biên lợi nhuận mảng ôtô của Tesla”, ông Shawn Campbell, cố vấn tại Camelthorn Investments và là cổ đông của cả hai công ty, nhận định.

Tuần trước, Barclays cho rằng thương vụ sáp nhập có thể được công bố trước cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla. Theo ngân hàng này, SpaceX có khả năng là bên thâu tóm cao hơn. Tuy nhiên, cả hai công ty lẫn Elon Musk đều chưa chính thức xác nhận sẽ theo đuổi thương vụ, Reuters cho biết.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Roadster khơi lại đồn đoán sáp nhập

Hôm 19/10, Tesla thông báo cuộc họp cổ đông thường niên sẽ diễn ra vào ngày 3/12. Theo ước tính của Barclays, nếu hai công ty sáp nhập thông qua giao dịch hoán đổi toàn bộ bằng cổ phiếu, Musk sẽ nắm khoảng 37% cổ phần và 56% quyền biểu quyết của doanh nghiệp hợp nhất.

Ông Campbell cho rằng phương án SpaceX mua lại Tesla sẽ thuận lợi hơn, bởi hoạt động kinh doanh của Tesla tại Trung Quốc có thể được xử lý riêng như một tài sản độc lập.

Tesla cũng có động thái khiến giới đầu tư chú ý khi giới thiệu mẫu xe thể thao Roadster thế hệ mới hôm 15/10. Mẫu xe dự kiến được đưa vào sản xuất năm 2028, có khả năng bật nhảy và xoay lộn trên không nhờ công nghệ tên lửa. Sự kiện diễn ra tại một cơ sở thử nghiệm của SpaceX ở Texas.

“Musk đang kết hợp tương lai của ngành giao thông bằng cách tích hợp công nghệ ôtô và tên lửa. Ít nhất, đây là cách khéo léo để gieo vào tâm trí nhà đầu tư lập luận rằng sáp nhập sẽ giúp nâng cao hiệu quả kỹ thuật”, ông Bill Birmingham, Giám đốc nghiên cứu tại REX Financial, nhận xét.

Theo ông Birmingham, việc Tesla giới thiệu mẫu xe này ngay trước thềm cuộc họp cổ đông thường niên không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tesla giới thiệu xe điện mới, vừa bay vừa nhào lộn trên không Chiếc Tesla Roadster trong buổi giới thiệu hoàn thành đường chạy từ một con dốc cao, bay lên không trung sau đó nhào lộn một vòng trước khi tiếp đất an toàn.

Tháng 2, SpaceX đã sáp nhập công ty AI xAI của ông Musk, chỉ vài tháng trước khi SpaceX tiến hành IPO vào tháng 6. Hiện nay, cả Tesla và SpaceX đều đang hướng nguồn lực đầu tư ngày càng lớn vào AI, dù mô hình kinh doanh vẫn khác biệt.

SpaceX tạo doanh thu từ các vụ phóng tên lửa, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink và năng lực điện toán AI. Trong khi đó, Tesla chủ yếu thu tiền từ ôtô và hệ thống lưu trữ năng lượng.

SpaceX sẽ công bố kết quả kinh doanh vào 20/10, còn Tesla dự kiến công bố vào 21/10, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

SpaceX: Chi tiêu AI tăng mạnh

Đây mới là lần thứ hai SpaceX công bố kết quả kinh doanh kể từ khi trở thành công ty đại chúng. Nhà đầu tư đặc biệt quan tâm liệu khoản chi ngày càng lớn cho AI có bắt đầu chuyển hóa thành doanh thu tương xứng hay không.

Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, SpaceX được dự báo đạt doanh thu khoảng 12,74 tỷ USD trong quý III và lợi nhuận 14 cent/cổ phiếu. Dự báo được đưa ra chỉ khoảng 4 tháng sau khi công ty lên sàn.

Trong quý II, SpaceX ghi nhận doanh thu 7,8 tỷ USD, lỗ ròng 541 triệu USD và chi 15,8 tỷ USD cho đầu tư vốn vào AI.

Evercore ISI dự báo SpaceX sẽ kết thúc năm 2026 với tốc độ doanh thu thường niên hóa khoảng 104 tỷ USD, trong đó mảng AI đóng vai trò chủ lực thúc đẩy tăng trưởng. Công ty nghiên cứu này ước tính chi tiêu vốn của SpaceX có thể lên khoảng 151 tỷ USD trong năm 2027.

Trong quý II, doanh thu từ mảng kết nối, bao gồm Starlink, tăng 66% so với cùng kỳ, lên 4,3 tỷ USD.

Ngày 8/10, SpaceX cũng đạt thỏa thuận mua 800 MHz phổ tần từ Grain Management với giá khoảng 8 tỷ USD. Thương vụ cần được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) phê duyệt và được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch phát triển dịch vụ Starlink Mobile.

Cổ phiếu SpaceX chốt phiên thứ Sáu ở mức 146,03 USD, cao hơn giá IPO 135 USD nhưng vẫn thấp đáng kể so với mức đỉnh sau khi lên sàn.

Tesla: Nhà đầu tư đặt cược vào robotaxi

Tesla đang trên đà tăng lượng xe bàn giao trong năm nay, lần đầu tiên kể từ năm 2023. Tuy nhiên, giới đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng sinh lời và những dự án dài hạn như taxi tự lái robotaxi, thay vì chỉ tập trung vào doanh số ôtô.

Các nhà phân tích dự báo Tesla đạt lợi nhuận điều chỉnh khoảng 43 cent/cổ phiếu trên doanh thu 27,88 tỷ USD trong quý III. Con số này thấp hơn mức lợi nhuận 50 cent/cổ phiếu cùng kỳ năm trước.

Trong quý II, lợi nhuận của Tesla thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường. Dòng tiền tự do âm 1,1 tỷ USD, đánh dấu lần đầu chỉ số này chuyển sang âm trong hơn hai năm.

Dù vậy, Tesla đã bàn giao 486.532 xe trong quý III, vượt dự báo của giới phân tích. Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với xe điện của hãng vẫn có những tín hiệu tích cực.

Tesla cho biết chi tiêu vốn trong năm nay sẽ vượt 25 tỷ USD. Cổ phiếu công ty đã giảm khoảng 17% trong năm 2026, trong khi giới phân tích dự báo dòng tiền tự do quý III âm 4,92 tỷ USD.

Dẫu vậy, Phố Wall vẫn tập trung đánh giá triển vọng tăng trưởng của Tesla thông qua dịch vụ robotaxi và robot hình người Optimus. Đây được xem là những mảng kinh doanh có tiềm năng mang lại biên lợi nhuận cao, thậm chí có thể dần lấn át vai trò của hoạt động bán ôtô truyền thống.

Quy mô đội xe và hoạt động robotaxi của Tesla hiện vẫn nhỏ hơn đáng kể so với Waymo, công ty thuộc Alphabet. Tuy nhiên, Tesla kỳ vọng sẽ mở rộng rộng rãi dịch vụ taxi tự lái trong những năm tới.

Định giá của Tesla vì thế ngày càng phụ thuộc vào những tham vọng dài hạn này, thay vì chỉ dựa trên hoạt động kinh doanh ôtô - mảng vẫn đóng góp phần lớn doanh thu của công ty.