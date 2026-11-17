Nền kinh tế ngoài Trái Đất là gì?

Ngày 14/11/2026, tàu Starship của SpaceX trở về căn cứ Starbase, bang Texas (Mỹ), sau hành trình khoảng 22,5 giờ trên quỹ đạo, hoàn thành 14 vòng bay quanh Trái Đất. Thay vì hạ cánh theo phương thức thông thường, con tàu được hai cánh tay cơ khí của tháp phóng bắt giữ và cố định giữa không trung.

Đây là lần đầu tiên SpaceX thực hiện thành công việc thu hồi tầng trên của Starship bằng phương thức này. Điều đáng nói là đằng sau một màn trình diễn công nghệ ngoạn mục không chỉ là tham vọng chinh phục không gian của doanh nhân Elon Musk, mà còn mở ra triển vọng mới cho hoạt động vận tải vũ trụ thương mại.

Tàu vũ trụ Starship trong lần trở lại lịch sử tại địa điểm phóng SpaceX ở Texas vào ngày 14/11/2026. (Ảnh: ukrmedia.news)

Trong chuyến bay này, tầng đẩy Super Heavy chưa thể được thu hồi tại tháp phóng như kế hoạch mà phải chuyển hướng và hạ xuống Vịnh Mexico. Dù chưa thu hồi được cả hai tầng, thành công của Starship vẫn là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống tên lửa tái sử dụng hoàn toàn.

Trong buổi phát sóng trực tiếp về chuyến bay, Dan Huot, bình luận viên của SpaceX, gọi thành tựu này là “mảnh ghép còn thiếu, chén thánh của ngành hàng không vũ trụ”

Cần phân biệt giữa kinh tế vũ trụ (Space Economy) và nền kinh tế ngoài Trái Đất (Off-Earth Economy).

Kinh tế vũ trụ hiện nay bao gồm các hoạt động sản xuất tên lửa, vệ tinh, viễn thông, định vị, quan sát Trái Đất, cung cấp dữ liệu, du lịch vũ trụ và các dịch vụ liên quan. hần lớn giá trị của lĩnh vực này vẫn phục vụ đời sống và hoạt động kinh tế trên Trái Đất.

Trong khi đó, nền kinh tế ngoài Trái Đất là một bước phát triển xa hơn, hướng tới các hoạt động sản xuất, khai thác tài nguyên, cung ứng dịch vụ, thương mại và đầu tư trực tiếp trong không gian, trên Mặt Trăng hoặc các thiên thể khác. Khi đó, không gian không chỉ là môi trường hỗ trợ các hoạt động kinh tế trên Trái Đất mà còn trở thành nơi tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị mới.

Nền kinh tế này có thể phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng và vận tải không gian với tên lửa tái sử dụng, tàu vận chuyển, trạm tiếp nhiên liệu đến khai thác tài nguyên và năng lượng như nước đóng băng trên Mặt Trăng, khoáng sản từ tiểu hành tinh và năng lượng Mặt Trời. Môi trường vi trọng lực cũng mở ra khả năng sản xuất vật liệu tiên tiến, dược phẩm, sợi quang học; trong khi internet vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo và các dịch vụ quan sát, dự báo sẽ tạo thêm những hoạt động kinh tế mới.

Từ SpaceX đến nền kinh tế liên hành tinh

SpaceX là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng doanh nghiệp tư nhân ngày càng giữ vai trò quan trọng trong kinh tế vũ trụ, lĩnh vực trước đây chủ yếu do các chính phủ dẫn dắt.

Tên lửa Falcon 9 tái sử dụng đã góp phần làm giảm đáng kể chi phí vận chuyển hàng hóa lên quỹ đạo. Trong khi đó, Starship được kỳ vọng mở rộng quy mô vận chuyển hàng hóa và con người nhờ khả năng tái sử dụng cả hai tầng.

Thành công của việc thu hồi Starship bằng hệ thống cánh tay cơ khí ngày 14/11/2026 vì thế có ý nghĩa vượt ra ngoài một thành tựu kỹ thuật. N Nếu được hoàn thiện và vận hành ổn định, công nghệ này có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị giữa các chuyến bay, tăng tần suất tái sử dụng phương tiện và giảm chi phí vận tải không gian.

Trong tương lai gần, nền kinh tế ngoài Trái Đất có thể mở ra một chương mới của văn minh nhân loại. (Ảnh: aei.org)

Ông Michael Tarulli, lãnh đạo toàn cầu lĩnh vực hàng không và quốc phòng của Goldman Sachs, nhận định chi phí phóng là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy kinh tế không gian. Theo ông, chi phí đưa một kilogram hàng hóa lên vũ trụ đã giảm từ khoảng 55.000 USD trong thời kỳ tàu con thoi xuống còn khoảng 3.000 USD hiện nay. Công nghệ tên lửa tái sử dụng góp phần quan trọng vào sự thay đổi này. Goldman Sachs dự báo quy mô kinh tế vũ trụ có thể đạt 1.000 tỷ USD vào khoảng giữa thập niên 2030 hoặc trong thập niên 2040.

Trong tương lai gần, hạ tầng quỹ đạo với mạng lưới vệ tinh viễn thông, internet, định vị, quan sát Trái Đất và trung tâm xử lý dữ liệu có thể tiếp tục phát triển. Xa hơn, các trạm không gian thương mại, nhà máy sản xuất trong môi trường vi trọng lực và dịch vụ vận chuyển giữa Trái Đất với Mặt Trăng có thể từng bước hình thành.

Theo báo cáo The Space Economy at a Glance 2026 của OECD, doanh thu liên quan đến các hoạt động không gian trên toàn cầu năm 2025 ước đạt 550-600 tỷ USD. Đến giữa năm 2026, số vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo đã tiến gần 15.000. Những con số này cho thấy kinh tế vũ trụ đang trở thành một lĩnh vực có quy mô đáng kể, gắn bó ngày càng chặt chẽ với đời sống và hoạt động kinh tế trên Trái Đất.

Trong lịch sử, nhân loại từng mở rộng hoạt động kinh tế từ đất liền ra đại dương, từ vận tải đường bộ sang hàng không và từ kinh tế vật chất sang kinh tế số. Mỗi bước chuyển đều tạo ra những ngành nghề và cơ hội phát triển mới.

Không gian có thể trở thành chân trời phát triển tiếp theo. Trái Đất vẫn sẽ là ngôi nhà của nhân loại trong tương lai gần, nhưng nền kinh tế ngoài Trái Đất có thể mở ra một chương mới của văn minh, khi con người từng bước mở rộng hoạt động kinh tế và khai thác tài nguyên vượt ra ngoài giới hạn hành tinh của mình.