SpaceX và các ông lớn công nghệ 'xoay' tỷ USD mua chip AI

Tỷ phú Elon Musk và tỷ phú Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Các tên tuổi lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang đồng loạt tìm kiếm những khoản tài trợ quy mô hàng chục tỷ USD để mua phần cứng điện toán, trong bối cảnh cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI khiến nhu cầu vốn tăng vọt.

SpaceX "xoay" 40 tỷ USD để gom chip Nvidia

Công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk dự kiến huy động khoảng 10 tỷ USD từ các khoản vay ngân hàng và 30 tỷ USD thông qua trái phiếu nợ có xếp hạng đầu tư, Reuters đưa tin ngày 7/10. Thương vụ vẫn đang trong quá trình đàm phán và chưa được công bố chính thức.

Quỹ đầu tư Apollo Global Management được cho là sẽ dẫn dắt thương vụ, đồng thời hỗ trợ SpaceX phân phối khoản nợ tới nhiều nhà đầu tư, theo một nguồn tin xác nhận với Financial Times. SpaceX cũng đã trao đổi với PIMCO, một trong những nhà quản lý trái phiếu lớn nhất thế giới, về phương án tài trợ.

Theo CNBC, SpaceX nhiều khả năng sẽ sử dụng các GPU Nvidia làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Đây là một hướng đi đáng chú ý trong bối cảnh các tổ chức tài chính ngày càng tìm cách biến hạ tầng điện toán AI thành một loại tài sản có thể huy động vốn.

Tuy nhiên, việc dùng GPU làm tài sản bảo đảm vẫn còn nhiều tranh luận. Nvidia cho rằng hệ thống điện toán của họ có thể duy trì giá trị trong thời gian dài, nhưng giới cho vay thận trọng hơn và thường áp dụng thời gian khấu hao khoảng 3-4 năm cho loại tài sản này, do lo ngại công nghệ nhanh chóng lỗi thời.

SpaceX có thể dùng GPU Nvidia làm tài sản thế chấp khi vay ngân hàng. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch của SpaceX diễn ra khi nhu cầu chip AI tăng mạnh. Morgan Stanley ước tính hạ tầng AI toàn cầu có thể cần tới 1.500 tỷ USD vốn huy động bên ngoài vào năm 2028.

Khoản vốn 40 tỷ USD sẽ giúp SpaceX mở rộng đáng kể năng lực tính toán phục vụ tham vọng AI của Musk. Tháng trước, Musk cho biết trung tâm dữ liệu Colossus 2 của xAI có thể tăng hơn gấp đôi số chip Nvidia sử dụng vào tháng 12. SpaceX cũng dự định sử dụng phần cứng Nvidia làm nền tảng cho các trung tâm dữ liệu của mình.

SpaceX hiện đã có khả năng huy động lượng vốn lớn sau khi IPO vào tháng 6, thương vụ được Reuters mô tả là đợt IPO lớn nhất lịch sử Mỹ với khoảng 86 tỷ USD. Tuy nhiên, việc tiếp tục dựa vào nợ cho thấy chi phí mở rộng hạ tầng AI đang trở thành một bài toán tài chính lớn ngay cả với những công ty có khả năng huy động vốn mạnh.

Thông tin về kế hoạch huy động 40 tỷ USD khiến cổ phiếu SpaceX giảm khoảng 2% trong phiên 7/10, trong khi cổ phiếu Nvidia cũng giảm 0,7% khi chốt phiên.

Elon Musk muốn huy động 40 tỷ USD để mua thêm chip Nvidia. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua AI kéo theo nhu cầu vốn khổng lồ

Việc SpaceX vay tiền để mua GPU cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn. Tháng 8, Nvidia hợp tác với Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs và KKR để xây dựng các nền tảng tài chính nhằm huy động hơn 500 tỷ USD vốn bên ngoài cho các dự án hạ tầng AI. Nvidia muốn biến năng lực tính toán và toàn bộ hạ tầng AI thành một loại tài sản có thể thu hút dòng vốn dài hạn.

Trong vài tuần qua, Broadcom cũng đã tìm cách thu xếp hơn 50 tỷ USD vốn cho OpenAI mua các chip AI tùy biến do hai công ty cùng phát triển, theo những người nắm rõ cuộc đàm phán.

Apollo và Blackstone là hai trong số các tổ chức cho vay mà Broadcom đã trao đổi về khả năng tham gia thương vụ. Các cuộc đàm phán mới ở giai đoạn đầu và quy mô khoản tài trợ vẫn có thể thay đổi.

Trong một thương vụ riêng, Oracle đang đàm phán với Apollo và Goldman Sachs để thu xếp nguồn vốn cho một kế hoạch mua lượng lớn chip.

Làn sóng huy động vốn này cho thấy chi phí xây dựng hạ tầng AI đang tăng nhanh đến mức nào. Trước đây, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Amazon Web Services và Oracle thường sử dụng dòng tiền của chính mình để đầu tư vào phần cứng điện toán.

Broadcom gần đây đã nỗ lực thu xếp hơn 50 tỷ đô la tài chính cho chip AI tạo tùy chỉnh của OpenAI. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, để mở rộng hạ tầng AI, các doanh nghiệp đã phát hành hàng trăm tỷ USD trái phiếu, đẩy thị trường nợ công khai đến giới hạn chịu đựng. Giờ đây, một số bên mua đang tìm đến các công ty tài chính ở Phố Wall để huy động hàng chục tỷ USD cho từng thương vụ mua sắm, theo WSJ.

Một nhóm khách hàng mua chip mới cũng đang xuất hiện, gồm OpenAI và Anthropic. Những phòng thí nghiệm AI hàng đầu trước đây chủ yếu thuê năng lực điện toán từ các nhà cung cấp đám mây, nhưng nay muốn sở hữu nhiều hơn hạ tầng của riêng mình để giảm chi phí và bớt phụ thuộc vào đối tác.

Khoản tài trợ mới mà Broadcom thu xếp cho OpenAI có thể bao gồm năng lực vận hành chip tương đương nhiều gigawatt, theo một nguồn tin. Thương vụ dự kiến hoàn tất trước cuối năm.

Chương trình phát triển chip của OpenAI có tên nội bộ là Nexus. Các thế hệ chip tùy biến trong chương trình được đặt theo tên các loại ớt, trong đó thế hệ đầu tiên và thứ hai lần lượt mang tên Jalapeño và Serrano.

Thương vụ này diễn ra khoảng một năm sau khi OpenAI và Broadcom công bố hợp tác phát triển hệ thống chip tùy biến với tổng công suất 10 gigawatt, kết hợp công nghệ mạng của Broadcom. Hai công ty khi đó cho biết các hệ thống sẽ được triển khai từ nửa cuối năm 2026 đến hết năm 2029.

Oracle muốn giảm áp lực nợ khi mở rộng AI

Oracle cũng đang thúc đẩy hoàn tất thương vụ ngay trong năm nay và vẫn đàm phán với nhiều đối tác tài chính tiềm năng.

Khoản tài trợ nhằm giải quyết khoảng cách dòng tiền giữa thời điểm Oracle phải thanh toán tiền mua phần cứng và thời điểm doanh thu từ dịch vụ điện toán đám mây bắt đầu được ghi nhận.

Hiện chưa rõ Oracle muốn huy động vốn để mua bao nhiêu chip. Tuy nhiên, riêng lượng chip Nvidia cần thiết cho một trung tâm dữ liệu công suất 1 gigawatt cũng có thể tiêu tốn hàng chục tỷ USD.

Oracle cũng đang thúc đẩy hoàn tất thương vụ mua chip AI ngay trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Phương án đang được tính đến là các nhà đầu tư rót vốn vào một công ty riêng để công ty này đứng ra mua chip, sau đó cho Oracle thuê lại trong một khoảng thời gian nhất định. Cách làm này giúp Oracle không phải trực tiếp vay thêm quá nhiều, qua đó kiểm soát chi phí nợ trong lúc cạnh tranh với những tập đoàn công nghệ có nguồn lực tài chính lớn hơn.

Những thương vụ trên cho thấy cuộc đua AI đang mở rộng từ việc tranh giành chip và năng lực điện toán sang một cuộc đua huy động vốn. Khi chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu ngày càng lớn, các công ty công nghệ đang tìm đến những cấu trúc tài chính mới để có thể tiếp tục đầu tư mà không phải dồn toàn bộ gánh nặng lên bảng cân đối kế toán.