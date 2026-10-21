SpaceX: Tỷ phú Elon Musk lên kế hoạch chi 11 tỷ USD tặng cổ phiếu cho trẻ em Mỹ

Kế hoạch phân phối 11 tỷ USD cổ phiếu cho 72 triệu trẻ em

Ngày 19/10, tỷ phú Elon Musk chia sẻ trên mạng xã hội X về kế hoạch tặng mỗi trẻ em ở Mỹ một cổ phiếu của SpaceX vào năm sau. Ông khẳng định đây chỉ là đợt phân phối đầu tiên trong số rất nhiều đợt tài trợ tương tự. Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 8,2 triệu lượt xem, 228.000 lượt thích và 29.000 lượt chia sẻ chỉ sau 4 tiếng đăng tải.

SpaceX bắt đầu giao dịch cổ phiếu công khai hồi tháng 6, hiện đạt mức giá khoảng 146 USD mỗi đơn vị. Dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ ghi nhận quốc gia này có khoảng 72 triệu người dưới 18 tuổi tính đến tháng 7/2025. Dựa trên các số liệu này, khoản tiền Elon Musk trao tặng thông qua cổ phiếu ước tính đạt 11 tỷ USD.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào tháng 8, Elon Musk hiện sở hữu khoảng 4,8 tỷ cổ phiếu SpaceX. Khối tài sản này có thể tăng lên 6,4 tỷ cổ phiếu nếu tính cả các khoản thưởng chưa được trao và quyền chọn mua, tương ứng với 48,4% cổ phần thực tế tại công ty. Kênh CNBC nhận định đề xuất của vị tỷ phú vẫn thiếu các chi tiết cụ thể về phương thức phân phối cho hàng chục triệu trẻ em Mỹ hoặc các tiêu chí đánh giá điều kiện nhận tài trợ.

Áp lực dư luận và phương thức phân bổ tài sản công nghệ

Đề nghị của Elon Musk được đưa ra ngay sau thông báo ngày 18/10 của Anthropic về việc công ty này sẽ dành ít nhất 5% cổ phần cho một quỹ lợi ích cộng đồng. Quỹ này chịu trách nhiệm quyên góp tiền cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc phân bổ trực tiếp cho các nhóm dân cư cụ thể. Khối tài sản trích lập của Anthropic dự kiến có giá trị khoảng 48 tỷ USD theo định giá mới nhất.

Phản hồi về quyết định của Anthropic, Elon Musk ủng hộ việc phân phối cổ phiếu trực tiếp cho công chúng thay vì thông qua các quỹ trung gian. Những cuộc thảo luận về phân bổ tài sản diễn ra cùng thời điểm nhiều công ty trí tuệ nhân tạo đối mặt với áp lực lớn từ dư luận. Người dân bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn, nguy cơ thất nghiệp hàng loạt, cùng tác động xã hội và môi trường từ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng khoảng 924,8 tỷ USD. Nguồn lực tài chính khổng lồ này mang lại cho ông lợi thế lớn để thực hiện các đợt phân phối tài sản quy mô tỷ USD trực tiếp đến người dân.