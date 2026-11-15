SpaceX thu hồi thành công tàu Starship bay về từ quỹ đạo
Ngày 14/11, tàu vũ trụ Starship của SpaceX đã trở về thành công tháp phóng tại bang Texas, Mỹ, sau chuyến bay kéo dài hơn 22 giờ trên quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên tầng trên của hệ thống tên lửa này được thu hồi bằng cánh tay cơ khí tại tháp phóng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển tên lửa có thể tái sử dụng hoàn toàn của công ty.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/spacex-thu-hoi-thanh-cong-tau-starship-bay-ve-tu-quy-dao-246261115130726565.htm