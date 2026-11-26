Tổng Giám đốc Elon Musk cũng cam kết đóng góp thêm 1 cổ phiếu cho mỗi tài khoản từ tài sản cá nhân, trong khi Giám đốc Điều hành Hoạt động Gwynne Shotwell dự kiến tặng hơn 2 triệu cổ phiếu của riêng mình cho chương trình này.

Trụ sở công ty SpaceX tại Hawthorne, California, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong thông cáo, SpaceX cho biết công ty đang phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ tương lai và theo đuổi mục tiêu giúp con người có thể sinh sống trên nhiều hành tinh. Công ty cho rằng việc mở rộng quyền sở hữu những doanh nghiệp phát triển các công nghệ này tới thế hệ người Mỹ tiếp theo sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho trẻ em.

Theo kế hoạch, mỗi tài khoản Trump Accounts đủ điều kiện sẽ nhận tổng cộng 2 cổ phiếu SpaceX, gồm 1 cổ phiếu do công ty đóng góp và 1 cổ phiếu do ông Musk tài trợ. Khoản đóng góp hơn 2 triệu cổ phiếu của bà Shotwell là phần riêng, ngoài cam kết của SpaceX và ông Musk. Thông cáo chưa công bố giá trị quy đổi ra tiền của số cổ phiếu được tặng.

Chương trình Trump Accounts chính thức bắt đầu từ ngày 4/7/2026. Theo CNBC, kể từ khi triển khai, các gia đình và cá nhân đã đóng góp hơn 1 tỷ USD, đưa tổng số tiền trong các tài khoản vượt 9 tỷ USD.

Trump Accounts, còn gọi là tài khoản 530A, là chương trình tiết kiệm và đầu tư dành cho trẻ em dưới 18 tuổi tại Mỹ có số An sinh Xã hội hợp lệ. Cha mẹ, người giám hộ, ông bà và những cá nhân khác có thể đóng góp vào tài khoản của trẻ. Tổng mức đóng góp từ các nguồn tư nhân được giới hạn ở 5.000 USD mỗi năm cho mỗi trẻ, sử dụng tiền đã nộp thuế. Mức giới hạn này áp dụng chung cho tất cả người đóng góp vào một tài khoản và dự kiến được điều chỉnh theo lạm phát sau năm 2027.

Việc đóng góp có thể tiếp tục đến năm trước khi người thụ hưởng tròn 18 tuổi. Ngoài ra, trẻ em sinh trong giai đoạn từ năm 2025 đến hết năm 2028 có thể đủ điều kiện nhận khoản đóng góp một lần trị giá 1.000 USD từ Bộ Tài chính Mỹ. Một số nguồn tài trợ khác cũng có thể được bổ sung tùy theo điều kiện áp dụng.