Ngày 20/11, SpaceX phóng tên lửa Falcon 9 mang theo các vệ tinh quân sự được giữ kín trong sứ mệnh USSF-317. Bộ Không quân Mỹ sau đó xác nhận các vệ tinh thuộc mạng truyền dữ liệu quân sự tốc độ cao Space Data Network Backbone (SDN Backbone), nhằm tăng cường kết nối và phối hợp tác chiến trên phạm vi toàn cầu.

Theo Bộ Không quân Mỹ, cơ quan quản lí cả Không quân và Lực lượng Không gian, hệ thống dự kiến bắt đầu cung cấp năng lực kết nối cấp khu vực ngay trong năm 2026, rồi mở rộng hỗ trợ toàn cầu vào năm 2027. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa tiết lộ số lượng vệ tinh trong sứ mệnh USSF-317 cũng như thông số kĩ thuật của chúng.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX khai hỏa động cơ tại bệ phóng SLC-4E, căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, California, ngày 20/11/2026, chuẩn bị thực hiện sứ mệnh quân sự USSF-317. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Diễn biến vụ phóng USSF-317

Falcon 9 cất cánh lúc 20h20 ngày 20/11 theo giờ địa phương từ bệ phóng SLC-4E tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, bang California. Vụ phóng diễn ra sau khi kế hoạch tối hôm trước bị hủy mà không rõ nguyên nhân. Theo Spaceflight Now, tên lửa bay theo hướng đông nam ngay sau khi rời bệ.

Tầng đẩy mang số hiệu B1100 thực hiện chuyến bay thứ 11 trong sứ mệnh này. Hơn 8 phút sau khi cất cánh, tầng đẩy hạ cánh thành công xuống tàu không người lái Of Course I Still Love You trên Thái Bình Dương. Theo Army Recognition, B1100 từng phục vụ sứ mệnh NROL-105 của Văn phòng Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO), USSF-385 hồi tháng 9 và tám chuyến phóng vệ tinh Starlink.

Ngay sau khi tầng đẩy hạ cánh, SpaceX kết thúc buổi phát trực tiếp mà không công bố hình ảnh tầng hai triển khai vệ tinh. Space.com cho biết khi đó vẫn “chưa rõ chính xác thứ gì đã được đưa lên quỹ đạo”.

Cũng theo Space.com, USSF-317 là lần phóng Falcon 9 thứ 121 trong năm 2026, trong đó khoảng 70% phục vụ mạng vệ tinh Starlink. Đây là sứ mệnh thứ ba SpaceX thực hiện cho Lực lượng Không gian Mỹ trong tháng 11, sau USSF-432 và USSF-627. Khả năng tái sử dụng tầng đẩy là một yếu tố giúp SpaceX duy trì tần suất phóng cao.

SDN Backbone: hạ tầng truyền dữ liệu quân sự

SDN Backbone là hạ tầng cốt lõi của Mạng Dữ liệu Không gian (SDN), được thiết kế để truyền thông tin từ các hệ thống cảm biến tới đơn vị thực hiện nhiệm vụ tấn công ở bất cứ đâu. Theo Bộ Tư lệnh Hệ thống Vũ trụ (SSC), đây là mạng lưới tích hợp có khả năng truyền dữ liệu dung lượng lớn với độ trễ thấp, do chính phủ Mỹ sở hữu và vận hành. Bộ Không quân Mỹ cho biết hệ thống sẽ hỗ trợ chỉ huy, kiểm soát và phối hợp tác chiến giữa quân đội Mỹ với các lực lượng đồng minh.

Ngày 26/5/2026, SSC trao cho SpaceX hợp đồng trị giá 2,29 tỉ USD để xây dựng hạ tầng cốt lõi của SDN. Theo thỏa thuận, SpaceX phải bàn giao nguyên mẫu đầy đủ chức năng trước cuối năm 2027. Tạp chí Air & Space Forces cho biết dự án trước đây mang tên MILNET, do Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) phối hợp với NRO triển khai. Các thông tin trước đó cho thấy SpaceX dự kiến dùng nền tảng vệ tinh Starshield, phiên bản quân sự của Starlink.

“Chúng tôi không đánh đổi tốc độ lấy quy mô. Chúng tôi đòi hỏi cả hai”, Trung tá Jeffrey Fry, giám đốc chương trình, nhấn mạnh.

Chuỗi sứ mệnh ký hiệu R

Theo Spaceflight Now, USSF-317 là chuyến thứ sáu trong chuỗi nhiệm vụ mang kí hiệu R, bắt đầu từ tháng 8. Dữ liệu theo dõi quỹ đạo ghi nhận 23 vệ tinh sau mỗi chuyến trong năm nhiệm vụ trước đó, nâng tổng số lên 115 vệ tinh trước khi USSF-317 cất cánh.

Với ba vụ phóng thành công chỉ trong hai tuần, chương trình được đẩy nhanh và vẫn đúng tiến độ để bắt đầu cung cấp năng lực kết nối cấp khu vực trong năm 2026.

Hạ tầng mặt đất và kiến trúc phân tán

Song song với việc triển khai vệ tinh, Mỹ xây dựng hạ tầng điều hành dưới mặt đất. Ngày 6/11, SSC trao cho Viasat hợp đồng trị giá tối đa 450 triệu USD để phát triển trung tâm điều hành nhiệm vụ cho mạng SDN. Theo DefenseScoop, cơ sở này sẽ hỗ trợ nhiều chương trình hiện đại hóa quân sự của Washington, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome).

Quân đội Mỹ đang đẩy mạnh triển khai các mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp, thay vì phụ thuộc vào một số vệ tinh lớn, đắt tiền. Cách bố trí phân tán giúp giảm nguy cơ toàn bộ hệ thống tê liệt nếu một số vệ tinh gặp sự cố hoặc bị tấn công. Bên cạnh đó, tên lửa tái sử dụng cho phép rút ngắn thời gian và giảm chi phí phóng vệ tinh thay thế.

Vệ tinh cảm biến: SB-AMTI và RRS-G

Nếu SDN Backbone đóng vai trò truyền dữ liệu, các vệ tinh cảm biến sẽ cung cấp thông tin cho mạng lưới này. Cuối tháng 5/2026, SpaceX nhận thêm thỏa thuận trị giá 4,16 tỉ USD cho chương trình SB-AMTI, nhằm phát triển hệ thống vệ tinh phát hiện và theo dõi các mục tiêu di động trên không. Chòm vệ tinh đầu tiên dự kiến được triển khai vào năm 2028. Theo SSC, quân đội Mỹ cần mở rộng năng lực giám sát từ quỹ đạo khi máy bay trinh sát truyền thống ngày càng khó hoạt động trong khu vực được bảo vệ bởi hệ thống chống tiếp cận và chống xâm nhập (A2/AD) của đối phương.

Ngày 29/7, SSC trao cho SpaceX hai lệnh đặt hàng trị giá tổng cộng 1,6 tỉ USD, gồm 18 chuyến phóng Falcon 9 từ Vandenberg đến hết năm 2027. Theo Air & Space Forces, các tải trọng thuộc danh mục Cảm biến và Nhắm mục tiêu từ Không gian (SBST), gồm cả SB-AMTI và SDN. Đại tá Eric Zarybnisky, quan chức phụ trách năng lực tiếp cận không gian, đánh giá việc hoàn tất quy trình mua sắm chỉ trong hai tháng là điều “chưa từng có”.

Đối với mục tiêu di động trên mặt đất và trên biển, Mỹ phát triển hệ thống radar vệ tinh RRS-G do Northrop Grumman chế tạo, với những vệ tinh đầu tiên dự kiến phóng từ năm 2028. Chương trình do Lực lượng Không gian Mỹ phối hợp với NRO triển khai. Để chuẩn bị vận hành, quân đội Mỹ kích hoạt Phi đội Giám sát 77 vào ngày 31/7, tạm thời đóng quân tại căn cứ Grand Forks. Đại tá Nathaniel Peace, chỉ huy tại USSF, ví năng lực mới như “một con mắt không bao giờ chớp trên không gian”.

Cần phân biệt các chuyến USSF-259 (phóng ngày 16/9) và USSF-481 (giữa tháng 10) với chuỗi R. Hai chuyến này thuộc một chuỗi nhiệm vụ khác; theo Spaceflight Now, USSF-259 bay vào quỹ đạo khác và được cho là mang 17 vệ tinh, còn nhiệm vụ cụ thể của các vệ tinh trên hai chuyến bay chưa được công bố.

Những thông tin chưa được công bố

Theo Spaceflight Now, SpaceX dự kiến thực hiện ít nhất hai sứ mệnh nữa cho Lực lượng Không gian Mỹ trước khi tháng 11 kết thúc. Trong khi đó, số lượng vệ tinh trong chuyến USSF-317 vẫn là bí mật, và quân đội Mỹ cũng chưa công bố dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động thực tế của mạng lưới.