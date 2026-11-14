SpaceX phóng tên lửa lớn nhất thế giới, tầng đẩy bốc cháy khi hạ cánh

Theo kênh truyền hình RT, công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa phóng tên lửa lớn nhất và mạnh nhất thế giới, trong nỗ lực thu hồi toàn bộ hệ thống phóng sau khi đưa vào quỹ đạo, một mục tiêu chưa từng có trong lịch sử.

Ngày 13/11, tên lửa Starship cao 124 m đã rời bệ phóng tại cơ sở Starbase của công ty ở miền Nam bang Texas, mang theo 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới lên quỹ đạo. (xem video dưới - nguồn: X/SpaceX):

Sứ mệnh này nhằm chứng minh khả năng cả hai tầng của tên lửa khổng lồ có thể quay trở lại bãi phóng và được các cánh tay cơ khí gắn trên tháp phóng bắt giữ, qua đó cho phép tân trang và tái sử dụng.

Tuy nhiên, tầng đẩy Super Heavy đã không thể quay trở lại tháp phóng như kế hoạch mà rơi xuống vịnh Mexico trong một vụ va chạm gây cháy. SpaceX chưa đưa ra lời giải thích ngay lập tức về sự cố, mặc dù các hệ thống an toàn đã điều hướng tầng đẩy rơi xuống khu vực ngoài khơi.

Tên lửa đẩy Booster 22 của SpaceX phát nổ trong chuyến bay thứ 15 của tàu Starship tại Texas, ngày 13/11/2026. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, tầng trên của Starship tiếp tục hành trình vào quỹ đạo và triển khai thành công các vệ tinh. Dự kiến, tầng này sẽ bay 15 vòng quanh Trái Đất trước khi tìm cách quay trở lại Texas vào ngày 14/11. Tại đây, SpaceX dự định sử dụng các cánh tay cơ khí khổng lồ trên tháp phóng để bắt giữ tầng trên. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một tàu vũ trụ Starship được thu hồi sau khi bay vào quỹ đạo.

Trước đó, SpaceX đã ba lần bắt giữ thành công tầng đẩy Super Heavy. Tuy nhiên, việc thu hồi tầng trên là thách thức lớn hơn nhiều do bộ phận này phải chịu được quá trình tái nhập khí quyển sau khi di chuyển với tốc độ quỹ đạo.

Starship cũng giữ vai trò trọng tâm trong chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Theo đó, SpaceX đang phát triển phiên bản cải tiến của tàu vũ trụ này để đưa các phi hành gia Mỹ lên Mặt Trăng. Cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra sau chuyến bay mang tính cột mốc hồi tháng 9, khi Starship lần đầu tiên bay vào quỹ đạo.