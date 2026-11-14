SpaceX phóng Starship, thất bại trong nỗ lực thu hồi tầng đẩy

Tàu Starship cất cánh tại Texas hôm 13/11. Ảnh: Reuters

SpaceX đã phóng thử Starship lần thứ 15 ngày 13/11, trong sứ mệnh nhằm kiểm chứng khả năng vận chuyển hàng hóa lên quỹ đạo và thu hồi cả tầng đẩy lẫn tàu vũ trụ để tái sử dụng. Tuy nhiên, công ty phải từ bỏ nỗ lực thu hồi tầng đẩy sau khi phát hiện sự cố ngay đầu chuyến bay.

Tàu Starship cao hơn 120 m rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ Starbase của SpaceX ở bang Texas khoảng 16h50 ngày 13/11 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, sứ mệnh không đạt được mục tiêu quan trọng đầu tiên là đưa tầng đẩy mới trở lại bệ phóng. Sau khi tầng đẩy tách khỏi tàu vũ trụ, SpaceX phát hiện sự cố và phải chuyển hướng phương tiện để nó rơi xuống vùng biển gần khu vực phóng.

Trong khi đó, tàu Starship tiếp tục hành trình. Theo kế hoạch, phương tiện sẽ đưa thêm một loạt vệ tinh Starlink lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp trước khi quay trở lại bệ phóng chiều 14/11.

Thu hồi thành công cả tầng đẩy và tàu vũ trụ trong cùng một nhiệm vụ sẽ là cột mốc chưa từng có đối với SpaceX. Trước đó, công ty đã nhiều lần thu hồi thành công các phiên bản cũ của tầng đẩy Super Heavy, nhưng chưa thử nghiệm thành công việc hạ cánh thiết kế mới nhất. SpaceX cũng chưa từng thu hồi tàu Starship trên đất liền để tái sử dụng.

Tháng trước, CEO Elon Musk cho biết việc thực hiện thành công cả hai quy trình thu hồi sẽ là "cột mốc công nghệ quan trọng".

SpaceX từng tạo dấu ấn trong ngành công nghiệp vũ trụ nhờ tên lửa Falcon 9 có chi phí phóng thấp hơn, giúp đưa hàng nghìn vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo.

Độ tin cậy của dòng tên lửa này góp phần giảm chi phí triển khai vệ tinh, đưa Starlink trở thành một trong những nguồn doanh thu quan trọng của công ty.

Tuy nhiên, SpaceX đang hướng tới việc chuyển trọng tâm sang Starship và từng phát tín hiệu về kế hoạch ngừng chương trình Falcon 9.

Dự án Starship đã tiêu tốn hàng tỷ USD cho quá trình phát triển và thử nghiệm, nhưng kết quả đến nay chưa đồng đều.

Với khả năng chuyên chở khoảng 100 tấn hàng hóa, Starship được kỳ vọng giúp giảm đáng kể chi phí đưa vệ tinh và các tải trọng lớn lên không gian. Điều này phụ thuộc vào việc SpaceX có thể phóng, thu hồi và tái sử dụng phương tiện một cách ổn định hay không.

Trong sứ mệnh ngày 13/11, SpaceX dự kiến đưa tầng đẩy mới quay trở lại tháp phóng. Tại đây, hai cánh tay cơ khí khổng lồ, thường được ví như đôi đũa, sẽ giữ lấy tầng đẩy khi phương tiện hạ xuống.

Một phiên bản trước đó của tầng đẩy Super Heavy đã thực hiện thành công thao tác này lần đầu vào năm 2024.

Trong khi đó, để có thể thu hồi tàu Starship, SpaceX cần chứng minh tấm chắn nhiệt khổng lồ của phương tiện đủ khả năng chịu được nhiệt độ cực cao khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất.